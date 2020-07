Finalmente la periodista mendocina dio negativo de Covid-19: “No entiendo qué pasó”

En cuatro días vivió de todo. Estuvo casi 48 horas internada, aislada y asustada. Un primer hisopado generó dudas sobre su estado de salud y, por unos minutos, ocupó la lista de infectados de Covid-19 en Mendoza. Hoy, tras un segundo estudio, fue dada de alta.

Se trata de la periodista mendocina que el martes fue internada en el Central tras un test que generó intriga y por la que el medio para el que trabaja, el Mendoza Post, estuvo en alerta. “Más allá de la tranquilidad de volver a mí casa, no entiendo qué pasó”, aseguró la comunicadora.

“Me dieron el positivo el martes a la noche, ayer me dijeron que mi diagnóstico seguía indeterminado y el segundo dio negativo. Tuve todos los diagnósticos”, enfatizó.

La mujer comenzó con dolor de garganta y cabeza, tos seca y unas líneas de fiebre el domingo. El viernes había concurrido a su trabajo, por lo que se decidió aislar a dos compañeros que compartieron redacción. El lunes, le realizaron el hisopado en su domicilio. El martes, comenzó a faltarle el aire y la trasladaron al Central.

“El martes a las 23 me dijeron que tenía coronavirus, pero el miércoles al mediodía me dijeron que había un error y que me tenían que rehisopar” uno de los médicos. La rectificación llegó desde el laboratorio: “Su resultado fue no concluyente”.

“Supuestamente el positivo tenía baja carga viral por eso salió primero indeterminado, después me informan el positivo, después me dicen que el laboratorio lo envío mal y el último hisopado, realizado el miércoles, dio negativo”, resumió la periodista.

Tras casi dos días de incertidumbre, la profesional de la comunicación regresó esta mañana a su casa donde deberá permanecer aislada 14 días, para luego realizarse un estudio de anticuerpos. Su pareja también había sido hisopada el martes. Su resultado fue negativa desde un primer momento.

Ayer, Mendoza sumó 16 nuevos casos y una nueva víctima fatal. Una mujer de 84 años.