Final feliz para Rosa: le robaron su vestido de 15 y ahora Benito Fernández le diseñará uno

Faltaban pocos días para que Rosa festejara su cumpleaños de 15, la joven junto a su mamá y su abuela, habían trabajado mucho para poder comprar las cosas para su festejo, pero todo cambió una noche. Delincuentes ingresaron a su casa y se llevaron todo, hasta su vestido de cumpleaños.

Semanas atrás, Rosa se descompensó y sufrió convulsiones, por lo que su mamá la traslado hasta el hospital pero cuando volvieron a su casa, se encontraron con lo peor. Delincuentes irrumpieron en su hogar y se llevaron todas las cosas que habían comprado para festejar el cumpleaños de la adolescente. Desde las gaseosas hasta su vestido de 15.

“Trabajé durante dos años y medio para poder hacerle la fiesta a mi hija levantándome a las 4 de la mañana todos los días, Cuando vi todo así, lloraba y lloraba, otra cosa no podía hacer. Pero le dije a ella: ‘No te preocupes, hija, voy a seguir luchando para que tengas tu fiesta”, comentó Paola, mamá de Rosa en diálogo con TN.

Tal fue la repercusión del caso que la noticia le llegó a las personas indicadas y dispuestas a ayudar. Benito Fernández fue convocado para que ayude a la adolescente y a su mamá y sin dudarlo aceptó.

“Cuando me llamaron no lo dudé. No hay nada peor que ver sufrir a un hijo. Soy padre y lo sé. Uno no importa, pero a los hijos uno siempre quiere protegerlos. Me conmovió la historia de Paola que es una mujer luchadora y de Rosa que es una persona muy sensible”, comentó el diseñador.

Rosa y Paola, armaron las valijas y se subieron por primera vez a un avión con destino a Buenos Aires un jueves por la noche. Madre e hija querían conocer el Obelisco y fue una de las primeras cosas que hicieron apenas se levantaron al día siguiente en la gran ciudad.

Luego, pasaron por el atelier del famoso diseñador para retomar con su sueño: festejar sus 15 años. En el momento que ingresaron al salón del diseñador, Paola comenzó a llorar de la emoción.

Pero las lágrimas duraron poco, por que rápidamente el diseñador se puso manos a la obra y trajo un hermoso vestido blanco con strass que enamoró a la adolescente y su madre. Sin dudarlo, Rosa lo tomó e ingresó al probador para lucirlo. El vestido es blanco, con tul y los hombros al descubierto.

Mientras Rosa realizaba la prueba, comentó que había pensado en un cambio de look para acompañar el vestido que le diseñó Benito. La muchacha se teñirá de color rosa su pelo, para darle un toque más canchero a su outfit.

Pero no solo Rosa se fue con su vestido, su mamá también organizó su outfit para el día más esperado. Paola lucirá un pantalón negro con una blusa de tercipelo.