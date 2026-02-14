Fin de semana XXL: cuánto tiempo de demora hay para cruzar a Chile.

En el fin de semana largo por Carnaval , que se extenderá con dos feriados el lunes 16 y el martes 17 de febrero, el paso Cristo Redentor registra este sábado demoras de 50 minutos para cruzar a Chile desde el Túnel Internacional hacia el Complejo Los Libertadores.

Carnaval en Chile: la demora en el paso Cristo Redentor y un radical cambio respecto a 2025

De acuerdo a la información brindada por la Coordinación del Sistema Integrado, el paso se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación y para todo tipo de autos.

Por otro lado, en el complejo Roque Carranza , utilizado para el regreso a la Argentina, las autoridades informaron que las demoras son mínimas, con tiempos de espera aproximados de 10 minutos .

Según el reporte de la Coordinación Argentina correspondiente al movimiento del 14 de febrero, se registraron 3.873 ingresos de personas, 844 vehículos y 35 colectivos. En cuanto a los egresos, salieron del país 3.674 personas, 795 vehículos y 41 colectivos.

El movimiento es moderado en comparación con 2025 . El inicio de este fin de semana largo marca un fuerte contraste con lo registrado en el mismo fin de semana largo de Carnaval, a principios de marzo de 2025, cuando la demora había sido de hasta siete horas.

El del año pasado era otro panorama con un cambio más conveniente para los argentinos. Mientras que hoy las casas de cambio de Chile entregan unos 850 pesos chilenos por cada dólar, la cotización estuvo a CLP 950 en igual época de 2025.

Cómo pagar las compras en Chile y qué conviene más

Como cambiar chilenos en las "cuevas" de Argentina significa perder dinero (entre 1.750 y 1.800 pesos chilenos por cada $1.000), los turistas llevan los dólares a Chile y acuden a las casas de cambio, aunque un billete a 850-855 pesos chilenos (en enero estuvo en 870) tampoco deja tanto rédito.

Siempre la opción más conveniente y segura es usar la tarjeta de crédito, previamente habilitada para pagos internacionales. Luego se hace el "stop debit" entre la fecha de cierre y vencimiento, y se cancela el gasto con los dólares. Así se accede al cambio minorista, que el viernes cerró en $1.420 (BNA).

¿Y la de débito? También es buena opción, siempre que se configure restar el gasto de la caja de ahorro en dólares. El problema es que estás más expuesto a fraudes o robos, a veces con gastos difíciles de desconocer ante el banco porque la plata ya fue debitada en el momento de la transacción.

Este verano, los argentinos en Chile también se animaron a usar la billetera virtual Prex, pero no todos los comercios la aceptan.