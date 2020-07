Fin de semana XL: ¿se puede “turistear” por Mendoza sin reserva de alojamiento o restaurante?

Sin dudas es “la pregunta” del fin de semana XXL que comenzó hoy. Un cielo despejado y con la Cordillera de los Andes siempre impecable al oeste -con manchones blanco de nieve que la convierten en más majestuosa aún- actúan como un imán para que los mendocinos, quienes buscan alternativas para despejarse en el contexto de pandemia de coronavirus, puedan hacer una “escapadita”. Si bien el turismo interno está autorizado en Mendoza (a excepción de San Rafael), es obligatorio -y hasta exigible en caso de un control policial- que los paseantes cuenten con una reserva previa en algún restaurante, local gastronómico o sitio de alojamiento.

En ese sentido, quienes quieran aprovechar el fin de semana de cuatro días en cualquiera de los parajes turísticos mendocinos deberán haber realizado la mencionada reserva; y llevar consigo alguna confirmación de la misma y que sirva al mismo tiempo como comprobante.

Todos los ocupantes de un vehículo deben llevar tapabocas o máscara protectora facial, que siguen siendo obligatorios y sin excepción.

Lo permitido

Si la intención de los mendocinos es disfrutar del día en cualquiera de estos paisajes, las actividades permitidas son ir a comer a algún comercio determinado. Para ello es obligatorio contar con una reserva, donde el encargado de la misma (su documento debe culminar en 6, 7, 8, 9 y 0 hoy, jueves; o en 1, 2, 3, 4 y 5 mañana) aporte toda la información sobre quiénes lo acompañarán en la salida.

En tanto, la misma exigencia se requiere si un grupo familiar tiene intenciones de pasar al menos una noche en algún destino turístico. En ese caso, los uniformados deben exigir que el jefe o la jefa del grupo familiar lleve consigo algún comprobante de reserva de alojamiento.

Además de contar de antemano cada comercio o alojamiento con los datos precisos de los clientes, al llegar a destino el encargado de la reserva debe llenar un papel a modo de declaración jurada con los datos personales, datos de obra social y los datos más básicos de quienes están a su cargo.

Quienes tengan intenciones de realizar trekking o caminatas al aire libre, no precisan de una reserva previa ni comprobante; aunque deben cumplir con las exigencias básicas. ”Se puede ir a los sitios para realizar trekking, pero las personas que quieran participar deben tener coincidencia en su DNI con el día permitido. Rige lo mismo que para todos los deportes individuales”, sinterizó el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta.

En ese sentido, teniendo en cuenta que debe haber además una distancia prudente y considerable y no puede haber más de 10 personas por grupo (si la extensión del espacio lo permite), quedan restringidos los paseos peatonales y caminatas en la zona del dique y el perilago de Potrerillos, por ejemplo.

No obstante, a la altura de Las Compuertas -y por disposición municipal- los controles están estrictos y no dejan pasar a ningún vehículo cuyos ocupantes no cuenten con la reserva exigida de un local habilitado.

No permitido

Bajar mesitas, bancos o una lona para montar un picnic en los inmejorables paisajes mendocinos no está permitido. No hay forma alguna de ir a comer a estos parajes sin contar con una reserva en un local gastronómico; al menos eso es lo que establece la modificación del decreto provincial que autoriza el turismo interno.

Tampoco está permitido que una persona o una familia estacione el auto al costado de la ruta y se bajen a tomar mate, o para deambular sin estar en un parador autorizado para ello.

Piden paciencia y rutas alternativas para ir a Potrerillos

El subsecretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad, Néstor Majul destacó que a lo largo de este jueves habrá un intenso movimiento vehicular en las ruta 7 y en el corredor internacional hacia Chile.

“Es fundamental que la gente tenga mucha precaución para trasladarse hacia Potrerillos, sobre todo en la ruta 7 ya que se habilitó esta mañana el Paso Cristo Redentor, por lo que se espera que ingresen más de 600 camiones. Teniendo en cuenta esta situación, lo que estamos haciendo es desviar a vehículos particulares para que lleguen por Cacheuta también”, sintetizó Majul.