Fin de la discusión: ¿Necesitamos dar 10 mil pasos al día para estar sanos?

Un reciente estudio a revelado la verdad sobre el mito de realizar 10000 pasos por día para conseguir un buen estado de salud y longevidad. Esta premisa o mito, se trata más de una buena campaña de marketing que un consejo con sustento científico.

Hay que saber que caminar es uno de los ejercicios más completos para el ser humano, e incluso dar muchos pasos -aunque no alcancemos los 10000- puede brindar beneficios notables.

Según I-Min Lee, profesora de epidemiología en la escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard y experta en recuento de pasos y salud, el objetivo de los 10.000 pasos se hizo popular en Japón en la década de 1960. Un fabricante de relojes, con la esperanza de sacar provecho del interés en el fitness después de los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964, produjo en masa un podómetro con un nombre que, escrito en caracteres japoneses, lucía como un hombre que camina. También se tradujo como “medidor de 10.000 pasos”, y creó así un objetivo de caminata que, a lo largo de las décadas, de alguna manera se incrustó en la conciencia de todo el mundo y en los monitores de ejercicios.

Pero los criterios científicos actuales, que son mejores, sugieren que no necesitamos dar 10.000 pesos al día, lo que equivale a unos 8 kilómetros, en favor de nuestra salud o longevidad, afirma The New York Times.

Un estudio de 2019 realizado por Lee y sus colegas, encontró que las mujeres en sus 70 que lograban hasta 4400 pasos diarios reducían su riesgo de muerte prematura en alrededor de 40 por ciento, en comparación con las mujeres que lograban dar 2700 pasos o menos al día. Los riesgos de muerte prematura seguían decreciendo para las mujeres que daban más de 5000 pasos diarios pero los beneficios se estancaron alrededor de los 7500 pesos diarios.

Otro estudio, más amplio, del año pasado que incluyó a casi 5000 hombres y mujeres de mediana edad de varias etnicidades también concluyó que los 10.000 pasos diarios no son requisito para la longevidad. En esa investigación, quienes caminaron unos 8000 pasos diarios tuvieron la mitad de probabilidades de morir prematuramente de enfermedades cardiacas o cualquiera otra causa que quienes acumularon 4000 pasos al día.

Los beneficios estadísticos de dar pasos adicionales fueron pocos, lo que significa que no hace daño cumplir o superar la meta de los 10.000 pasos. Pero los pasos adicionales tampoco protegieron mucho más de una muerte a edad temprana.

En conclusión, no es necesario lograr la meta de 10000 pasos diarios para poder contar de un buen estado de salud y aumentar nuestra longevidad. Lo que si es cierto, que mientras más pasas demos por día, los riesgos de una muerte prematura se reducirán notablemente.