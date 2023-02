Fin de la discusión: ¿los huevos se guardan afuera o adentro de la heladera?

La higiene, a la hora de preparar las comidas, cumple un papel fundamental para evitar posibles infecciones tales como la salmonela y shigella. “Ambas son enfermedades producidas por una bacteria y la fuente de contagio generalmente es por el consumo de alimentos contaminados”, explicó a Los Andes, Juana Sepúlveda, bromatóloga y Secretaria de la Asociación de Profesionales de la Bromatología de Cuyo (APBC).

La profesional indicó que en ambas infecciones la cantidad de bacterias que infecta es baja y la transmisión es la ruta fecal-oral. “Son bacterias que sobreviven mucho tiempo en los alimentos inclusive a temperatura de heladera, por eso es que cuando están presentes se convierten en un problema”, señaló Sepúlveda.

Este medio le consultó si, aquí en Mendoza, se registran asiduamente este tipo de infecciones. La especialista indicó que no hay datos porque no se registran en forma habitual ya que a veces la población opta por no asistir a los centros de salud. “En las familias ocurren episodios de diarreas, vómitos, dolores de cabeza y siempre se sospecha de alguna comida ingerida con anterioridad. Como a veces se resuelve en el hogar no se puede tener certeza de qué fue lo que causó el cuadro”, especificó.

De todas maneras, la profesional aclaró: “La gente después de la pandemia ha tomado conocimiento de la gran importancia que es mantener la higiene a la hora de preparar los alimentos. Esto ha permitido que se disminuya mucho la proporción de infecciones”.

No hay que utilizar la misma tabla para la carne y las verduras.

Medidas preventivas a la hora de manipular los alimentos

Sepúlveda indicó una serie de medidas preventivas a tener en cuenta para evitar cuadros graves de salmonelosis. “La Salmonella se puede encontrar en las patas de los animales, en la piel, en los pelos y cuando las faenas no se hacen correctamente puede terminar en el alimento. También el faenador puede contaminarse las manos con salmonelosis y, si no hay una correcta higiene, esta bacteria termina en las carnes”, detalló la especialista.

Por otro lado, la profesional explicó que hay que prestar especial atención a la cáscara de los huevos. “Es muy común que esté sucia con materia fecal. Esa cáscara puede tener salmonela y si no tomo los cuidados adecuados para almacenar esos huevos puedo llegar a contaminar otros alimentos”, explica Sepúlveda.

Según la profesional, uno de los de los tips más importantes es mantener la higiene en los utensilios que se utilizan para preparar los productos. Especialmente si se usa en esa preparación huevo o carne cruda. Tampoco se debe utilizar la misma tabla para la carne y las verduras. “Las manos hay que lavarlas con agua y jabón antes y después de manipular los alimentos, de tocar los animales y después de ir al baño”, detalló.

También es necesario proteger las cocinas de los insectos, de las mascotas y de otros animales que puedan traer salmonela a nuestro ambiente.

Por otro lado, es importante lavar con abundante agua segura frutas y verduras. “Cuando hablamos de agua segura hablamos de agua potable. Cuando el agua no es potable se deben colocar dos gotas de lavandina por litro y luego dejar reposar por 30 minutos. Luego de esto se puede utilizar”, detalla Sepúlveda.

Al mismo tiempo, la bromatóloga indicó que se deben comprar los alimentos en lugares seguros donde hayan tenido buenas prácticas de manipulación.

¿La cáscara de los huevos se tiene que lavar?

¿Los huevos se guardan afuera o adentro de la heladera?

La profesional hizo hincapié en los cuidados a la hora del consumo de huevos. En primer lugar, indicó que apenas se compran no se deben meter en la misma bolsa que el resto de los alimentos.

Una vez que llagamos al hogar, si optamos por guardarlos en la heladera deben estar en un recipiente cerrado. Si se prefiere almacenarlos en otro espacio este debe ser fresco y también tienen que estar en un recipiente cerrado.

Por otro lado, si la cáscara del huevo tiene materia fecal, Sepúlveda indicó: “Conviene limpiarlos en seco. No lavarlos porque si no lo que estamos haciendo es incorporar humedad a ese ambiente y vamos a favorecer la multiplicación de las bacterias. Es por esto que no se aconseja lavarlos”.

¿Las achuras son peligrosas? / Foto: (Pedro Castillo / La Voz)

¿Las achuras son peligrosas?

Luego de lo ocurrido en la localidad bonaerense de Berazategui, la población expresó sus inquietudes con respecto al consumo de achuras, como por ejemplo los chinchulines.

La profesional explicó que consumir achuras no es peligrosos. “Si fueron manipulados correctamente y yo luego cocinó completamente la carne voy a eliminar todos los microorganismos. La salmonela muere cuando la temperatura es superior a los 71-72 grados”, detalló.

“Si esa temperatura llega al centro del alimento no va a quedar ningún ningún microorganismo vivo. Ahora bien, lo más importante es la higiene porque a veces decimos ´sí, cociné bien la carne pero usé la misma tabla para lo crudo y lo cocido. Bueno aquí puede ocurrir lo que se llama contaminación cruzada”, aseveró.

“Entonces, en definitiva, si compré huevos o carnes en lugares adecuados, utilizo buenas prácticas de higiene a la hora de prepararlos y los cocino bien, no me va a pasar absolutamente nada. Las enfermedad producida por el consumo de alimento se denominan ETAS y son completamente prevenibles”, finalizó la profesional.