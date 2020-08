Fin de la discusión: ¿el viento Zonda nos pone de mal humor?

“Hay que pasar agosto…” Este popular refrán habla de pasar agosto, en realidad, siempre hay dudas si esto vino de nuestros abuelos inmigrantes, dónde debían pasar el calor de agosto en Europa. En nuestra región se hizo famoso por pasar el frío de julio pero también por pasar agosto con el viento zonda.

Los mendocinos estamos acostumbrados al Viento Zonda y en muchas ocasiones los asociamos a dolores de cabeza, malestar y hasta incluso nos cambia el humor cuando este sopla fuerte. Lo cierto es que este fenómeno atonta, perturba a las personas, modifica sus comportamientos, los dolores de cabeza son un hecho normal y los asmáticos, o quienes tienen problemas de respiración, son los más afectados.

El Zonda es un fenómeno del todo complejo (y tiene otras características que lo hacen bastante molesto para muchos): ocurre que al entrar en contacto con el aire de la superficie también se producen ráfagas de viento que levantan polvo. En ocasiones, por las partículas que arrastra, para las personas con asma o alguna otra complicación respiratoria, este fenómeno puede transformarse en una preocupación importante.

Algo que se menciona poco, pero que tiene la misma validez que las enfermedades son las jaquecas, los dolores de cabeza, las migrañas, como mucha gente las conoce y son las principales causantes del mal humor. También está el tema de como el viento afecta a la hipertensión arterial y a los estados de alergia de todo tipo. Si es un viento muy intenso tiene un efecto importante sobre la salud.

Que influye sobre la salud de las personas, no hay dudas, no a todos por igual, pero afecta, hay una estadística que indica que el 50% de las personas se ven afectados por el viento zonda en forma importante, un 25 % tienen efectos leves y un 25 % no presentan ningún signo de alteración respecto al viento.