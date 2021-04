Filtraciones de agua en el Hospital Schestakow: aclaran es en un sector en obras y fuera de áreas claves

El miércoles pasado, con la presencia del gobernador Rodolfo Suárez y en un acto donde se siguieron los protocolos vinculados a las recomendaciones en épocas de coronavirus, quedó inaugurada la última etapa de las obras básicas y complementarias de la ampliación del Hospital Teodoro Schestakow (San Rafael).

Una de las áreas reinaguradas hace una semana en el Hospital Schestakow (San Rafael). Desde el Ministerio de Salud aclararon que las lluvias no afectaron estas áreas. Foto: Gobierno de Mendoza. Mathias Guijarro | Prensa Gobierno de Mendoza

Desde hace exactamente una semana, quedaron inauguradas además las renovadas áreas de Unidad Coronaria, el sector administrativo y un nuevo ingreso de emergencia -con talleres y estacionamiento de ambulancias-. En tanto, culminado además los trabajos complementarios con la nueva playa de estacionamiento y el flamante espacio de conexión con el helipuerto elevado.

Sin embargo, en las últimas horas se difundieron en las redes sociales -principalmente Twitter- una serie de fotos y videos donde sus autores (y quienes lo replicaron) muestran filtraciones de agua en algunos puntos del centro asistencial.

“¿Vos me estás diciendo que este video (es) en el sector recientemente inaugurado del Hospital Schestakow de San Rafael?. Sí (abro hilo)”, escribió en la red social el usuario @messistamdz; con las imágenes registradas durante la i ntensa tormenta que se registró en San Rafael entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.

El video no tardó en viralizarse, en muchos casos con menciones a periodistas y medios de comunicación para que la situación tome notoriedad y se haga pública. Y también por otros usuarios que reprocharon que se viva esta situación en el hospital recientemente reinaugurado (algunos de quienes replicaron la noticia se definen como militantes del PJ, principal opositor al oficialismo en Mendoza).

Aclaran que no fue en el hospital

Consultados por la denuncia pública, desde el Ministerio de Salud aclararon que las filtraciones de agua no son en las áreas recientemente reinauguradas ni en las zonas más importantes del hospital; sino que corresponden a una tramo que vincula la parte vieja del centro con la nueva.

De hecho, aclararon que ese sector -donde se registraron las imágenes- está en obras y se está construyendo el techo. No obstante, aclararon y enfatizaron en que el agua no ingresó a la parte nueva ni a ninguna sala o quirófano, y que el sector en cuestión se dejó para la etapa final de las obras, justamente por no corresponder a los sectores de mayor demanda y urgencia.