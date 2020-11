La ciudad de La Plata hoy está en todos los portales nacionales y es que una vecina fue sorprendida por una situación por un acto íntimo que estaban realizando e plena calle, la filmó y compartió en las redes, indignada. Sucede que en la capital de la provincia de Buenos Aires una pareja estaba en una camioneta oficial teniendo sexo.

Según se sabe, la mujer que captó el momento en el que, para ella, dos personas estaban teniendo relaciones íntimas dentro de un vehículo del Ministerio de Trabajo, inscripción que lleva el furgón y puede verse claramente en las imágenes.

El hecho ocurrió en la tarde del lunes y si bien en la filmación no se perciben detalles del hecho, la denunciante asegura que vio todo cuando salió a hacer compras junto a su pequeño hijo ya que el vehículo estaba estacionado a metros de su vivienda.

"La verdad no podía creer lo que veía, mandé a mis hijos para adentro de mi casa y me acerqué a la camioneta indignada, les golpeé el vidrio. Asombrados, me miraron, encendieron la camioneta y se fueron refunfuñando. Es el colmo tener que pagarles la nafta y todos los gastos que genera la mantención de un vehículo para que la usen para tener sexo en plena calle y a la luz del día”, reveló.