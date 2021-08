Filmaron a un monje que trepó descalzo una empinada y peligrosa pared rocosa sin protección

Un grupo de montañistas estaba escalando una pared rocosa en unas montañas ubicadas en la región de Henan, en China, cuando de pronto vieron a un monje shaolin trepando a la par de ellos, pero sin protección y descalzo. Es más, tampoco se ayudaba con sus manos, sólo caminando.

La escena causó tanta sensación que estos especialistas decidieron filmarlo y compartirlo. Aunque es de público conocimiento que los shaolin son expertos en artes marciales y tienen dotes que nadie en el mundo tiene, a raíz de su arduo entrenamiento y su estricta dieta, lo cierto es que la imagen del monje escalando como una cabra de monte causó furor.

No sólo resulta extraño la forma en la que iba vestido, ya que no contaba con las prendas requeridas para el deporte, sino que lo que más llamó la atención fue que en las imágenes se lo ve descalzo y no tiene ningún arnés que lo sostenga.

Así, de esa manera se lo ve subiendo inmutado la montaña desafiando la Ley de la Gravedad. Fue tal la sorpresa de los que estaban allí no dudaron en sacar sus celulares y ponerse a grabar.

Únicos en el mundo

Los monjes shaolines viven en China, se destacan por ser expertos en artes marciales, y llegar a estados altísimos, casi extremos de meditación y espiritualidad. Son considerados verdaderos guerreros, ya que su compromiso con el Kung Fu supera al mero deporte.

Este desempeño nació hace siglos con la finalidad de proteger a la ciudad de los invasores. Pero con la modernización de la sociedad, ahora lo practican como “meditación en movimiento”.

Se trata a su vez, de una disciplina, que tiene sus valores puestos en el sufrimiento, el autocontrol y el rechazo a la violencia, que se contemplan a la hora de practicar. Dominar el arte del Kung Fu requiere años de dedicación y una entrega total a este.