Fila de varias cuadras en la sede central del Anses para registrarse por el bono de $18.000

La inscripción para trabajadores no registrados al bono del Anses registró una fuerte demanda para la atención presencial en la oficina central del organismo en la ciudad de Mendoza, ubicada en Eusebio Blanco al 450. Una larga cola que ocupaba varias cuadras se presentaba desde las 7, con interesados que habían llegado unas cuantas horas antes porque no contaban con los medios para hacerlo on line o el conocimiento necesario.

Este jueves iniciaba el empadronamiento para los interesados en acceder a esta ayuda, pero cierra el próximo 7 de mayo, por lo que desde la entidad remarcaron que aún hay tiempo para hacer el trámite.

El delegado de Anses en Mendoza señaló a Los Andes que “aclaramos que el proceso para el registro para los trabajadoras y trabajadores y solicitaron este refuerzo, cargando la declaración jurada y seleccionar el CBU que arranca hoy, se extiende hasta el próximo 7 de mayo”, llevando tranquilidad a las personas que lo están requiriendo.

Las personas que estaban haciendo la fila reconocieron la necesidad económica por la que están atravesando y la ayuda que representa este bono de $18.000 que se pagará en dos cuotas de $9.000.

Colapsó la inscripción para el bono de Anses. Ignacio Blanco / Los Andes

Además de recibirlos los trabajadores no registrados, también está destinado a los monotributistas y a los jubilados y pensionados, quienes no deben hacer una inscripción porque están en la base de datos.

Los adultos mayores recibirán un pago único de $12.000 que se sumará a los $6.000, que cobraron en abril.

Testimonios

“La página está saturada no hay forma de hacer el trámite”, dijo Laura que esperaba desde las 5,30 de la madrugada de hoy y remarcó que a pesar del frío, “necesito el refuerzo que están pagando”.

Por su parte, Víctor, otro interesado, aseguró que a pesar de varios familiares le ayudaron a intentar hacer la inscripción no pudo hacerlo, por eso tuvo que acercarse al Anses.