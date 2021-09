Juegos, bailes y alegría en el Parque, así recibieron la primavera los estudiantes

Amigas desde el Jardín de Infantes, Rocío Lira, Oriana Rafe y Milagro Sosa subieron al micro en su San Martín natal, temprano a la mañana, y bajaron en el Parque General San Martín a festejar el Día del Estudiante. El tiempo, conforme pasaban las horas, no pudo haber sido más agradable.

Sin barbijos y con sus mochilas cargadas con mate, jugo, torta, protector solar y hasta un parlante, cuentan que no pudieron partir rumbo a Potrerillos y entonces decidieron hacer un programa distinto, lejos de los clásicos espacios verdes que ofrece su ciudad.

Ayer, desde muy temprano, el tradicional parque mendocino se fue poblando de jóvenes desde muy temprano. Si bien la mañana parecía fresca, alrededor de las 14 el sol ya era protagonista y, además de la llegada de la primavera, se festejó después de mucho tiempo la nueva normalidad parecida a la pre-pandemia.

Rocío y Oriana, estudiantes de Medicina en la UNCuyo y Milagro, de Educación Física, compartieron una pizza de muzzarela con una sonrisa de oreja a oreja y recordaron con amargura la primavera pasada, con escasas amigas en una juntada “demasiado tranquila” que terminó mucho antes de lo habitual.

Los carritos y vendedores ambulantes estuvieron a la orden del día.

“Pensamos vender más de 600 alfajores”, se esperanzó Cintia, apenas llegó al food truck donde ofrece, además, licuados, café y chocolate caliente.

“Los precios son accesibles y, además, cualquier cosa es mejor a lo vivido el año pasado”, recordó.

Gabriel Méndez y su mujer, Gisela, llenaron su canasta de obleas para vender y partieron al mediodía rumbo al parque.

“Tengo toda la expectativa en que sea un día auspicioso”, dijo él, que pertenece al movimiento cooperativo de vendedores argentinos de Mendoza y lucha por los derechos de quienes se ganan la vida en la calle. A cuatro paquetes por 100 pesos, dijo, pretendía volver a casa sin mercadería. “Saldré a caminar por el predio y mi señora ofrecerá las galletitas en su puesto”, dijo.

A unos metros, Juan Ignacio Farías, alumno de 5to año del colegio Ingeniero Pablo Nogués, jugaba al vóley en ronda. “Liberado”, tal como se definió. “Es que la pasé muy mal todo el año de encierro. La computadora y el celular me generaron miopía y antes del diagnóstico estuve dos meses con dolor de cabeza”, rememoró. “Me recetaron lentes y acá estoy. Hoy todo es distinto y estoy feliz de volver a juntarme”, confesó.

Nazarena Mancini, del mismo curso, dijo que la jornada se extendería hasta el anochecer. “Lo que más me gusta es no usar el barbijo. Hoy solo me lo coloqué en el micro y listo”, dijo.

Giuliana y Luciano, de 19 años, celebraron el Día de la Primavera pero también el del Estudiante (cursan Ingeniería y Educación Física, respectivamente) y el de los Novios, que fue el lunes 20. “Nadie lo sabe, pero nosotros sí, por eso también celebramos los cuatro años que estamos juntos”, contaron. Sobre una lona armaron los sandwhichs, el mate y pasaron la tarde bajo la sombra de un aguaribay.

El director de Parques, Ricardo Mariotti, consideró “importantísimo” el hecho de volver a la típica rutina de los 21 de septiembre. “Lo celebramos con alegría y con un operativo especial de la Policía de Mendoza, que recorre el predio a pie, con vehículos y a caballo. Por nuestra parte, reforzamos con agentes en el sector del lago”, sostuvo. En las últimas horas, a través de su cuenta de Instagram, el gobernador Rodolfo Suárez saludó a los estudiantes en su día y celebró que este año se haya podido festejar, dado que la baja de contagios lo permite. “El año pasado se suspendió todo tipo de actividad y fue impresionante cómo todos atacaron. Cada uno se quedó en casa para cuidarnos. Este año se puede celebrar”, indicó en modo selfie. El 21 de septiembre de 2020 Mendoza entró en mini fase 1 ya que se prohibió la circulación de personas durante esos dos días. En ese sentido, en esta oportunidad hizo hincapié en la responsabilidad de los jóvenes respecto del distanciamiento, así como la higiene del parque.