Fernanda Urquiza: “Izar la bandera LGBTIQ+ es visibilizar nuestra identidad, no reemplazar la argentina”

En el marco de las actividades previstas por la Conmemoración del Día Internacional del Día del Orgullo LGBTIQ+ (lesbiana, gay, bisexual, transexual, intersex, queer), el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes a través de la Coordinación de Diversidad, finalizó la agenda de actividades desarrolladas en la semana con diferentes actos realizados en distintos municipios de la provincia.

“Nuestra bandera argentina nunca será reemplazada. Las personas del colectivo LGBTIQ+ también somos Argentinas y patriotas, solo se trata de visibilizar y que se respete nuestra Identidad, podamos vivir libremente, sin seguir escondiéndonos No es un trapo sino un símbolo de libertad y lucha”, expresó la Coordinadora de Diversidad, Fernanda Urquiza y agregó: “Es por eso que el cambio cultural debe ser acompañado por hechos visibles, y no un discurso vacío; y es lo que estamos haciendo. No estamos imponiendo nada solo visibilizando un sector que durante años fue dejado de lado por el Estado y hoy lo tenemos como una política pública dentro de nuestro Gobierno, gracias a las luchas, y a la voluntad y reflexión política para seguir avanzando”.

La conmemoración se replicó en los municipios de Ciudad, San Martín, Rivadavia, Santa Rosa, Tupungato, Guaymallén, Maipú, Godoy Cruz, Tunuyán, Las Heras, La Paz y Luján de Cuyo. Entre las actividades previstas se realizó el izamiento de la bandera de la diversidad y pintadas alusivas a la fecha. Cada evento se realizó contemplando el protocolo de distanciamiento social establecido por el gobierno nacional y provincial para prevenir el Covid-19.

Resignificar la palabra orgullo

Cada 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, en referencia a los hechos ocurridos en Stonewall (Nueva York, EEUU) en 1969, que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual.

Para esta fecha, en distintos países del mundo se realizan actividades y marchas para visibilizar los reclamos de la comunidad LGBTIQ+ sostenidos por la lucha por la igualdad y la no discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género.

Entre las principales conquistas de la comunidad LGBTIQ+ en Argentina se cuentan las leyes de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género.