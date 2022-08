El femicidio de Karen Ríos (20) en la localidad de La Libertad (Rivadavia) movilizó y generó consternación en una zona que, al menos hasta el lunes pasado, se caracterizaba por ser tranquila y donde “nunca pasaba nada”, de acuerdo a lo contado por sus vecinos. Y es que pasadas las 8 del lunes, Hugo Sosa (41) irrumpió violentamente y fuera de sí en la casa de la familia de su ex y atacó a puñaladas a todas las personas que se encontraban en el lugar. Como consecuencia de las puñaladas, Karen -hermana de Melisa, la ex de Sosa- falleció en el acto, mientras que su madre y otras personas resultaron con heridas de consideración.

Sosa fue detenido durante los minutos posteriores al ataque -de hecho, lastimó con el mismo cuchillo a otro hombre que logró reducirlo antes de la detención-, mientras que al día siguiente fue imputado por el asesinato. El hombre todavía no ha declarado y se encuentra alojado en la cárcel de Boulogne Sur Mer.

Femicidio en Rivadavia: el hombre no tenía denuncias, aunque había agredido a su ex varias veces. Foto: Facebook.

Si bien durante la misma mañana del ataque algunos vecinos y familiares de Karen y de Melisa destacaron que la ex del atacante había intentado denunciar al hombre ante la Justicia y no le habían recibido la denuncia, durante el mediodía de este miércoles Melisa Ríos -hermana de la mujer asesinada y ex pareja de Sosa- declaró ante el Ministerio Público Fiscal y negó haberse presentado para denunciar a su ex por violencia de género durante los días previos al femicidio. No obstante, reconstruyó distintas situaciones violentas que vivió en los últimos meses y previo al asesinato de Karen.

Sin denuncia reciente, pero amenazada

Melisa Ríos (28) declaró que ella no presentó ninguna denuncia ni se presentó el domingo –día previo al asesinato- ni el viernes anterior ante la Oficina Fiscal. Sin embargo, la joven –quien ya recibió el alta psiquiátrica ante el shock post femicidio de su hermana- contó que el domingo pasado -31 de julio-, Sosa y la madre del hombre de 41 años habían estado hasta altas horas de la madrugada dando vueltas por la cuadra del barrio donde viven ambos (Centenario Sur), y que casualmente es el mismo barrio donde vive la actual pareja de la joven.

Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Melisa contó que Sosa y su madre habían visto pasar por el lugar al auto de su novio y donde iba ella también. “Hugo (Sosa) me abrió la puerta del auto en el que estábamos y me dijo: ‘¡qué bajo has caído!’. Entonces (NdA: aquí nombra a su novio actual) dio la vuelta al auto y se paró detrás de Hugo. Ahí Hugo le dijo que no tenía códigos”, declaró la hermana de la joven asesinada.

Posteriormente a esta situación, la actual pareja de Melisa Ríos cruzó a comprar nafta suelta y su ex se fue caminando detrás de él mientras seguía “diciéndole cosas”. Fue en ese momento, siempre de acuerdo a lo relatado por Melisa, que la madre de Sosa intentó calmar a su hijo para que deje de agredir verbalmente al joven, aunque la mujer intentó direccionar los ataques a Melisa. “Huguito, déjalo, si no tiene la culpa. La culpa la tiene aquella otra (en alusión a Melisa)”, contó la ex del femicida que dijo la madre de Sosa.

Ante esta situación, el actual novio le indicó a Melisa que se quedara en su casa, resguardada, y que él cerraría las rejas del jardín del frente. “(Me dijo que) por la mañana temprano me llevaba a mi casa, es decir, por el lunes”, aclaró la joven. Por esta razón es que Melisa no estaba en la casa de su madre cuando Sosa cometió el femicidio y los otros ataques.

Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Insultos y encontronazos previos

Consultada por Los Andes el día después del asesinato de Karen, Jaquelina (tía de la víctima fatal y de Melisa) destacó esta semana que la ex de Sosa había intentado denunciar al hombre, pero que no le tomaron la denuncia. “Cuando me separé, en el mes de junio –no recuerdo la fecha exacta-, esa noche yo fui a la Subcomisaría de Reducción y planteé que Hugo y (NdA: aquí nombra a la madre de Hugo Sosa) me habían insultado, que me habían dicho ‘cabeza de termo’. Y el policía que estaba ahí me dijo que, como eran insultos, fuera al Juzgado de Familia al día siguiente”, relató Melisa en su declaración reciente.

Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Al día siguiente la joven fue al juzgado y le asignaron a una jueza para el trámite de la tenencia del hijo de ella y de Hugo, por violencia de género y mediación. “Pero yo nunca fui, solo contacté a la abogada dos veces por WhatsApp”, describió la joven.

Además, el 8 de julio pasado –día en que Melisa cumplió 28 años-, ella contó que fue al Área de Género de la Municipalidad de Rivadavia. “Me atendieron una abogada, una psicóloga y una trabajadora social y me dijeron que me iban a mandar un link, y nunca me llegó nada”, describió. Y confirmó que en esa oportunidad tampoco concurrió a la Oficina Fiscal de la jurisdicción.