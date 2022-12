Felices fiestas para todos: juntan juguetes y cajas de Navidad para chicos con cáncer y sus familias

Se aproxima el fin de año y, con él, las fiestas de Navidad y de Año Nuevo. En las casas no se habla de otra cosa que no sea de los preparativos para las cenas del 24 y del 31 de diciembre, con sus respectivas compras y toda la logística que incluye e incluirá (mientras antes se hagan, menos embotellamiento de gente en el centro, por lo que mejor será).

Y mientras esto ocurre en la mayoría de las casas mendocinas (y argentinas y del mundo también), la asociación Traspasar ya está en campaña para que la Navidad sea realmente una “Feliz Navidad” para todos, sin excepciones. Por esto mismo es que la entidad sin fines de lucro, que trabaja en la lucha contra el cáncer infantil y que acompaña a los niños con tratamiento oncológico y a sus familias en Mendoza desde hace ya casi 13 años, está en campaña para conseguir juguetes y cajas de Navidad. Para que los chicos que están atravesando su difícil tratamiento oncológico puedan recibir un regalo y vivir la fecha con emoción en las salas ypabellones oncológicos en los que se encuentran internados. O en sus casas.

Juntan juguetes y cajas navideñas para chicos con tratamiento oncológico en Mendoza: cómo ayuda. Foto: Asociación Traspasar.

La idea es, además, extender la campaña hasta el 6 de enero, para que los niños y niñas puedan recibir -además- un juguete como regalo de Reyes Magos.

“Se acercan fechas especiales para todos. ¿Quién en casa no se llena de ilusión ante la llegada de Navidad y los Reyes Magos? El ver la carita de felicidad de nuestros niños en casa siempre nos llena de ilusión a todos. Y queremos que la Navidad y los Reyes Magos sean algo mágico para los chicos y chicas. Por eso estamos convocando a la gente que quiera ayudar. Los invitamos a que compren un juguete -elegido con mucho amor- o una caja de navidad, con budines, pan dulce y otras cosas ricas. Nosotros se los vamos a hacer llegar”, destacó la presidenta de la ONG Traspasar, Mercedes Carrión.

La voluntaria también sostuvo que están recolectando dinero en las cuentas para poder comprar mercadería y regalos para ese mismo fin.

Cómo ayudar para Navidad

Quienes quieran y puedan ayudar para que los chicos en tratamiento oncológico pasen una feliz Navidad, pueden colaborar con:

Un juguete nuevo o en perfecto estado

Una caja de navidad (budines, pan dulce y otros productos).

Donación en las cuentas de Traspasar para que ellos lleven la cena a la casa de quienes lo necesitan.

Banco Credicoop - CBU 1910115855011501444332 - Cuenta 0144433 . Asociación Traspasar CUIT 30713440805 .

Mercado Pago - CVU 0000003100089041064905 - Alias: asociacion.traspasar .

Comunicándose telefónicamente al 2613643707.

Felices fiestas para todos: juntan juguetes y cajas de Navidad para chicos con cáncer y sus familias. Foto: imagen ilustrativa.

“Hace algunos años, acompañando a mi hija en la cama de un hospital, el reloj dio las 12 y afuera el sonido de los fuegos artificiales no se hizo esperar: Pero el mundo no se detiene, y cuando uno está ahí adentro, no logra entenderlo. Hoy ya no espero que el mundo se detenga; muy por el contrario, espero que todos los que hoy somos afortunados de estar del otro lado nos pongamos en acción más que nunca y hagamos que la Navidad de los que les toca estar ahí adentro sea lo más bonita posible. Para que cuando el reloj dé las 12, ellos sepan que no están solos y que somos muchos los que, desde afuera, ponemos todo nuestro Amor en ellos, porque sé que la Navidad, al fin de cuentas, es eso, amor”, destacó la presidenta de Traspasar.

Convertir el dolor en amor y ayuda

El 26 de enero de 2010, Camila -la hija de Mercedes- falleció con solo 7 años. La niña no puedo superar un cáncer que atravesaba. “Cuando Camila murió, sentí que me quemaba”, describió sobre el momento más difícil que ha tenido que atravesar Mercedes Carrión a Los Andes hace unos meses.

Fue en ese momento en que, lejos de bajar los brazos y darse por vencida, Mercedes decidió que quería trabajar para que la lucha de otros niños que estaban en la misma situación de Camila lleguen a un final distinto. Y creó a Asociación Traspasar, también en 2010.

Bajo el lema “Tenemos la certeza absoluta de que el amor traspasa”, hace casi 13 años que Mercedes camina los pasillos del pabellón oncológico del hospital infantil más importante de Mendoza. Y lo hace sumando historias difíciles.

“Desde que fundé la asociación, siento que vamos por buen camino y que seguiremos luchando cada día para que nuestros niños y sus familias puedan transitar estar enfermedad sabiendo que no están solos. Cuando uno conoce esta realidad es imposible mirar para el otro lado. La decisión no solo fue quedarme con lo vivido sino transformar dolor en amor”, destacó Mercedes a Los Andes.

Felices fiestas para todos: juntan juguetes y cajas de Navidad para chicos con cáncer y sus familias. Foto: Asociación Traspasar.

Traspasar es una entidad que trabaja a pulmón, dedicada a brindar apoyo y contención a familias y niños que llevan a cabo tratamientos oncológicos. Se encarga de gestionar beneficios y recursos, además de ayudar a los padres que encuentran distintos obstáculos mientras transitan la enfermedad de sus hijos.

Apoyo económico que se materializa en la compra de medicación, en traslados, en instalación de televisores y de WiFi en espacios donde se realiza la quimioterapia, en ambientación de salas de espera y en la refacción de viviendas para que los niños tengan mejor calidad de vida son algunas de esas acciones. Como también la posibilidad de celebrar Navidad, Reyes Magos y el Día del Niño cada año.

Además, Traspasar brinda contención emocional, algo fundamental para la recuperación. “Mi hija también enfrentó todo esto en el hospital y cuando ella partió entendí que esos chicos iban a seguir allí, que yo debía apuntalar, acompañar”, rememoró.