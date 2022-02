Febrero será caluroso en Mendoza pero con más lluvias, que harán bajar la temperatura

Quienes esperaban que las temperaturas fueran a descender durante este mes, se quedarán con las ganas ya que todo indica que el calor no dará tregua durante febrero. Los mendocinos venimos de sufrir altas temperaturas en el primer mes del año y se estima que para el segundo mes la situación no tendrá grandes modificaciones, aunque los especialistas advierten que las tormentas contribuirán a paliar los registros elevados del mercurio en los termómetros.

De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya advirtió que durante este próximo trimestre (febrero, marzo y abril) en Mendoza hay entre entre 40 y 45% de probabilidades de que haya temperaturas superiores a las esperadas para esta época –las consideradas normales- y tampoco descartan la ocurrencia de temperaturas máximas extremas u olas de calor para esta región. Así, el panorama se ofrece bastante complicado en el marco de lluvias intensas en los últimos días, pero tras un verano sin nevadas que dejó a la cordillera con poca nieve a derretir.

Según los datos estadísticos del SMN, el promedio de máximas para el pasado enero fue de 33,6 grados, teniendo días de 41 grados de máxima (el 12 y 13 de enero) y temperaturas mínimas en el periodo del 8 al 16 de enero, en donde el mercurio se mantuvo por encima de los 22 grados.

Pronóstico de temperaturas para febrero, marzo y abril de 2022

Tal como contó Los Andes, en enero también se registró la tercera semana más calurosa de la historia de Mendoza, al menos desde que se tiene registro de estos datos por parte del SMN. De todas formas, según consta en los registros, hasta el día de hoy, los récords siguen siendo de varios años atrás: la temperatura máxima registrada en Mendoza data de 2012, cuando el 24 de diciembre de aquel año los termómetros marcaron 43,3 grados en San Martín. La segunda marca histórica también pertenece al mismo lugar, que soportó 42,7°C el 30 de enero de 2003.

Se registraron ocho días con temperaturas máximas superiores a los 35 grados, también del 8 al 16 de enero, y según los datos del SMN sólo hubo tres fenómenos como éste que duraron nueve días: del 21 al 29 de enero de 2010, del 22 al 30 de enero de 2019, y la más reciente, del 18 al 26 de enero de 2020. Todo hace presagiar que las temperaturas de febrero, sobre todo las máximas, seguirán en esta línea.

Más días calurosos

Juan Rivera, doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, indicó que el pronóstico trimestral del SMN señala que durante este mes -y también para marzo y abril- hay mayor probabilidad de que se registren días calurosos. En líneas generales, señaló, el incremento probable se manifiesta en lo que sería la ocurrencia de una u otra ola de calor.

“El verano no terminó y febrero o marzo tienen una ola de calor dando vueltas. Pero, como se trata de un promedio a 90 días, es difícil establecer cuándo se van a dar las mayores temperaturas máximas y mínimas y con qué magnitud. En enero, si bien fue extraordinario, no se rompieron records de temperatura. Fue intenso en cuanto a su duración pero no en cuanto a su magnitud”, aclaró Rivera.

Respecto de una posible “nueva normalidad” en la que abunden los días de más calor durante el verano, alentada por factores devenidos del calentamiento global, Rivera explicó que cada 10 años se elaboran las estadísticas que establecen la “normalidad” tomando en cuenta los últimos 30 años. “La normalidad de 2020 fue establecida 30 años para atrás (desde la década de los ‘90) y desde allí se calculan las anomalías de temperatura proyectadas para ajustarlas al clima más reciente”, explicó el especialista.

Además, Rivera señaló que durante este próximo trimestre, siguiendo los pronósticos del SMN, hay mayores probabilidades de tener menores niveles acumulados de precipitación. Pero esto no necesariamente quiere decir que no haya eventos de precipitación intensa. “Esto último pensando en que febrero es el mes más lluvioso y hay que tener en cuenta que las tormentas severas pueden continuar con su ocurrencia”, apuntó.

Para terminar, Rivera dijo que las lluvias van a generar alivios en cuanto a las temperaturas máximas y mínimas pero que, una vez que el agua remita, la temperatura nuevamente va a subir. “Febrero no va a ser necesariamente tan caluroso como enero. Esto es un ciclo anual y enero responde al máximo calentamiento global, eso ya pasó. Febrero es el mes donde se produce el máximo de precipitaciones”, cerró.

Saliendo de “La Niña”

Raúl César Pérez, doctor en Física especializado en Atmósferas y Nubes y ex director de Contingencias Climáticas de la provincia, señaló que estamos saliendo del fenómeno de “La Niña”, que es cuando el océano Pacífico está más frío de lo normal y eso hace que haya poca evaporación del agua, poco vapor por encima de la cordillera y sequía. Pero actualmente estamos yendo hacia “un Niño neutro”, para hacer una transferencia hacia finales de año al fenómeno del Niño propiamente dicho. Con lo cual el Pacífico estará más caliente, habrá más vapor, más nieve, más precipitaciones y más granizo.

Respecto de la situación actual, desde la perspectiva de Pérez, es difícil establecer las temperaturas que van más allá de cinco días porque la atmósfera es un sistema dinámico que intercambia calor, temperatura o humedad, lo que hace muy difícil establecer datos certeros pasados esos días. “Un frente frío podría cambiarlo todo. O el anticiclón que hay en Brasil”, señaló el especialista.

Es por todas estas razones que Pérez señala que los valores que se observan para febrero son los normales para Mendoza. “Tendremos días de calor entre 30 y 34 grados de máxima pero cuando entren frentes fríos, uno por semana aproximadamente, desde el Sur vamos a tener máximas que van a estar entre 24 y 28 grados”, sentenció.

El especialista también explicó que hasta el 15 de febrero pueden presentarse tormentas ya que es desde el 15 de diciembre hasta esa fecha es cuando se produce el periodo más intenso, presentándose una cada tres días. “Pasado marzo, Mendoza tiene muy pocas precipitaciones. Entonces las sequías se dan en esa época”, terminó Pérez.