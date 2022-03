Familias de El Challao denuncian estafa inmobiliaria tras quedarse sin luz por estar “colgados”

Decenas de familias de El Challao y sus alrededores han quedado envueltas en un problema legal, que como consecuencia derivó en un corte del suministro de luz y de agua. Según explicaron los involucrados, todo surgió cuando la empresa proveedora de energía Edemsa encontró y retiró “una treintena de conexiones clandestinas, desde la red eléctrica hacia el interior de las viviendas”, ya que la zona no tiene la habilitación municipal correspondiente. Los vecinos aseguran que el desarrollador inmobiliario no los advirtió de la irregularidad, y que “todos pagamos y tenemos nuestro medidor”. Para sus abogados, “evidentemente hay una estafa”.

Mediante un comunicado, Edemsa explicó que “el operativo se enmarca en una serie de procedimientos que tienen como objetivo minimizar el peligro de accidentes eléctricos a partir de conexiones clandestinas, las cuales se han incrementado un 350% en los últimos tres años”. De acuerdo con lo detallado por Renato Di Fabio, responsable de Relaciones Institucionales de la empresa, “en algunos casos están colgados desde el transformador, con un cable que sale directo; y en otros casos hay uno, dos o tres clientes, que sí están registrados y distribuyen internamente”.

En este caso en particular, los involucrados son los barrios “Nuevas Quintas”, “Balcones de San Isidro” y “Balcones del Cerro Arco”, ubicados en El Challao. Gabriel, uno de los vecinos que habita en el último de los barrios mencionados, reconoció que “somos muchas familias colgadas de una luz, todos pagamos y tenemos nuestro medidor, y pagamos de una toma”. Y explicó en detalle: “Algunos vecinos estamos conectados a esta toma que pagamos a Edemsa, que es luz de obra por lo que es mucho más cara, y otros vecinos ni siquiera tienen acceso a esa conexión entonces tienen que colgarse”. “No está bien que se cuelgue. No está bien que no tengan servicio, eso está pésimo”, completó.

A partir de esto, quienes habitan allí no sólo se quedaron sin luz, sino que como consecuencia tampoco tienen agua: “Todas las familias tenemos cisternas, por lo que para tener agua en las casas necesitamos que las bombas se prendan”, manifestó Gabriel. En respuesta, el representante de Edemsa, Renato Di Fabio, explicó: “La obligación de toda la distribuidora eléctrica es retirar las conexiones clandestinas porque representan un peligro para la propia gente que vive ahí y también para quienes pasan, porque son precarias, están con cables desnudos que tocan membranas metálicas o rejas, que si producen electrificaciones pueden ocasionar daños a una persona”.

Para la proveedora de energía eléctrica, “lo que falta es que la municipalidad tome cartas y establezca si ese loteo está habilitado, que les dé el permiso de conexión, y en ese caso Edemsa no tiene problema en realizar las conexiones correspondientes”, expresó Di Fabio. Y aquí aparece el principal problema de los vecinos, que según los protagonistas llevan “30 años luchando y no se soluciona”.

Sandra Gadán, abogada de los vecinos afectados, manifestó que “los desarrolladores inmobiliarios son los titulares registrales, entonces son los únicos habilitados para hacer eso”; además de aclarar que “la gente no quiere estar enganchada, la gente quiere pagar y vivir dignamente, pero no lo logra”. Tras una disputa legal que lleva varios años, con herencias y sucesiones en el medio, la profesional dijo que “en ese barrio nunca se presentó el proyecto de urbanización y fraccionamiento para loteos”. Mientras tanto, “la gente ha pagado hasta 22 mil dólares por terrenos de 500 metros cuadrados”, aseguró.

Gabriel, uno de los vecinos afectados, contó que “desde el momento en que compramos, hace 15 años, nos dijeron que se estaba solucionando el tema de la electricidad, que solamente era un trámite administrativo que se tenía que solucionar, pero eso nunca pasó”. Para él, “esto es una desorganización de algún acuerdo tácito que hicieron los propietarios del pedemonte junto a ex intendentes de Las Heras, que hoy es el caos que vivimos”.

Hoy en día, la disputa está paso a terreno de la municipalidad de Capital, ya que según la abogada Gadán en 2020 se determinó que el barrio pertenecía a ese departamento y no a Las Heras. Para ella, “durante tanto tiempo tampoco el Estado ha hecho nada, por lo que ahora tenemos estas consecuencias. La gente está padeciendo esto como consecuencia de los ilícitos cometidos por los desarrolladores inmobiliarios y continuados por el abandono de la sucesión”. La abogada, además, no dudó en afirmar que “evidentemente hay una estafa”: “Hay un expediente penal abierto, 9962 del 2021, en la Unidad Fiscal N°3 de Delitos Económicos, a cargo de la fiscal Susana Muscianisi”, reveló. “Hace aproximadamente dos meses ampliamos la denuncia y aportamos prueba, y ha cambiado la carátula a ‘estafa genérica’”, concluyó Gadán.

Lotes sin luz ni agua

Horacio Dumit, de la parte loteadora, aseguró que ellos vendieron lotes, sin servicio de agua ni electricidad. Que el 80% de los vecinos tiene escritura en condominio y un 20 % no ha querido escriturar. Señaló que, como administrador del condominio, ha presentado el proyecto eléctrico a Edemsa, pero esta gestión está frenada porque el municipio no aprueba el plano de loteo y por esta razón Edemsa no avanza con el proyecto eléctrico. Acotó que también han realizado las obras hidráulicas correspondientes.