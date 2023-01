Escracharon a familiares de acusados del crimen de Báez Sosa a la salida de Tribunales: “Criaron monstruos”

Continúan el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Este miércoles un grupo de personas, que se había reunido frente a los Tribunales de Dolores, gritaron e insultaron a los padres de los acusados.

Debido a que hoy se cumplen tres años desde el asesinato del joven estudiante de abogacía en Villa Gesell, se montó un importante operativo en la zona para evitar incidentes ya que muchas personas habían ido hasta el lugar a acompañar a los padres del joven.

Sin embargo, cuando salieron los familiares de algunos de los acusados de asesinar a Fernando las personas se agolparon y comenzaron a gritarles insultos: “Asesinos hijos de puta”; “Sin vergüenzas”; “Criaron monstruos”.

Según explicó Paula Bernini, de Todo Noticias, algunas personas trataron de agredir a los familiares de los rugbiers que hoy habían ido a la audiencia. Gracias a la intervención de la Policía, los incidentes terminaron rápidamente.

Lucas Pertossi y Blas Cinalli también rompieron el pacto de silencio

Lucas Pertossi y Blas Cinalli declararon durante en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa y dijeron que “en ningún momento” le pegaron a la víctima y que no existió “un plan” para matarlo.

El primero en hablar fue Lucas Pertossi (23), quien en una breve declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores dijo: “Siento mucha pena por todo lo que pasó. Quiero aclarar que yo en ningún momento le pegué a Fernando Báez Sosa, ni lo toque, ni participé en un plan para asesinarlo”.

Pertossi también se refirió al mensaje enviado al grupo de WhatsApp “Los delBoca3″ que compartía con el resto de los acusados, en el que señalaba que “caducó” en referencia a cómo había quedado Fernando tras ser golpeado.

“‘Hubo una pelea, vino una ambulancia y un pibe caducó', me dijo alguien que me crucé y le pregunté si había visto a un grupo de chicos. Y mando lo que él me había relatado”, dijo el acusado.

Tras esa declaración, pidió hablar ante el tribunal Cinalli (21), quien expresó: “Quiero empezar diciendo que lamento mucho todo lo que pasó, fue una tragedia terrible, falleció un chico de mi misma edad. No hubo ningún plan. No hubo planificación. No hubo ningún rol.”

El cuerpo de Fernando tenía ADN de Blas Cinalli, el rugbier que presumió por chat el asesinato.

Al referirse al episodio, y mientras se exhibía un video en el que ve cómo patea a un amigo de Fernando, Tomás D’Alessandro, Cinalli explicó con un puntero en la mano que ese joven estaba “tacleando” y había “agarrado del pie” presuntamente a uno de sus amigos.

“Le grito ‘soltalo’, ‘soltalo’, y ahí me agarra a mí del pie, me iba a tirar, y cuando puedo zafar le tiro una patada”, dijo.

El acusado también manifestó que “estaba muy borracho” al momento del hecho y si bien dijo que no recordaba haber estado entre quienes rodearon a Fernando, a partir de los videos exhibidos a pedido de la fiscalía, aseguró finalmente: “Puede ser que estuve medianamente cerca”.