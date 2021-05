Familiares de la joven que falleció tras ser madre y ligarse las trompas marcharon a 6 meses de su muerte

La muerte de Geraldine Alexandra Oro (26 ) sigue doliendo como aquel 4 de noviembre del año pasado, momento en que la joven falleció tras poco más de 5 días de agonía. Y las dudas, falta de certezas y pocas novedades en la causa judicial que se inició luego de su muerte también le pesan -y mucho- a su familia. Por esto mismo es que esta mañana marcharon desde la Plaza departamental de Maipú hacia el Hospital Diego Paroissien; donde a la joven le practicaron una cesárea y posteriormente fue sometida a una ligadura de trompas el 28 de octubre del año pasado.

Los padres de Geraldine "Yera" Oro participaron de la marcha de esta mañana. Piden justicia por su hija. Gentileza

“A partir de ese día empezó a estar mal, fue y volvió varias veces al hospital para que la asistan; hasta que -finalmente- el sábado 31 de octubre- se desvaneció en el hospital. La entubaron y trasladaron al Hospital Lagomaggiore, y el 4 de noviembre falleció”, rememora con dolor Fernanda (32), hermana mayor de Yera (como la llamaban sus seres queridos) y quien encabezó la marcha de esta mañana y el pedido para que haya justicia por la muerte.

“Mi hermana falleció dejando sin mamá a su hijo de 4 años y a otro bebé que acababa de nacer. Hoy, a 6 meses de su muerte, estamos toda su familia pidiendo justicia. Para que se conozca lo que le pasó a mi hermana; y para evitar que algo así vuelva a ocurrir”, destaca Fer, quien -junto a sus padres, el marido de Yera y otros familiares de la joven- repartieron folletos a lo largo de la marcha. “Acá contamos toda su historia, para que no quede en nada”, sigue.

Geraldine "Yera" Oro tenía 26 años y fue sometida a la doble intervención, que estaba programada. Gentileza

En cuanto a la causa, no son muchas las novedades hasta el momento. Por la muerte de su hermana, han sido citadas en calidad de testigos dos médicas y tres enfermeras, mientras que aguardan por la pericia de la historia clínica. “Necesitamos que esto no quede en el olvido, por eso marchamos”, reafirma.

Extraña muerte

El miércoles 28 de octubre del año pasado, durante una cirugía programada, Geraldine Oro tuvo a su segundo hijo por medio de una cesárea. Fue en el Hospital Paroissien (Maipú), donde -además, y luego de dar a luz- le practicaron una cirugía para ligarle las trompas. A partir de ese momento, y por causas que aún no han logrado ser esclarecidas por la Justicia, comenzó la agonía de Yera.

“El 28 de octubre a las 8:45, mi hermana entró a cirugía. Luego de una intervención sin ningún sobresalto, le dieron el alta. En el momento parecía estar todo bien”, rememora su hermana, Fernanda. Ese mismo día, a Yera le suministraron algunos calmantes; mientras que a la noche la fue a cuidar su hermana (según reconstruye a Los Andes ella misma). “Cuando fui, vi que la herida de la cesárea sangraba; por lo que le pedí a las enfermeras si podían pasar a verla. La fueron a ver, la limpiaron y nos dijeron que creían que era un punto sin suturar, que aguardáramos al otro día para que los médicos la revisen”, sigue Fernanda Oro.

Una selfie que se tomó "Yera" antes de que le practiquen la cesárea en el Paroissien. Gentileza

La hermana de la joven fallecida agrega que al día siguiente (jueves 29 de octubre) los médicos la revisaron y le dijeron que era “solamente un punto” y que no había necesidad de que regresara al quirófano. “La revisaron, le cambiaron el apósito y, como no tenía sangre, le dijeron que le iban a dar el alta el viernes. Pero el mismo viernes a la tarde Yera volvió, porque le seguía doliendo. Y allí no la atendieron”, retoma Fernanda su denuncia, la misma que oficializó luego de que su hermana muriera.

Inconsciente

Tras regresar a su casa aquella tarde de viernes, Fernanda destaca que su hermana volvió al Paroissien esa misma noche. “Le sacaron sangre y le dijeron que todo estaba bien; pero lo cierto es que pasó una noche horrible. Y el sábado regresó al hospital. Mientras esperaba que alguien la atendiera, hizo una especie de shock y cayó inconsciente. Ahí nomás la atendieron y la entubaron”, sigue su hermana.

Hace 6 meses que "Yera" Oro falleció, y su familia encabeza un pedido de justicia. Gentileza

A partir de ese momento comenzó la triste etapa final de la agonía de Yera. Porque de ese centro asistencial la derivaron al Hospital Lagomaggiore. Y allí se descubrió que le habían perforado el intestino y ello había generado una septicemia. El 4 de noviembre mi hermana falleció”, acota, con la voz quebrada de dolor.

Investigan negligencia médica

Tras la muerte de Yera y lo que el personal médico del Lagomaggiore le comunicó a su familia, los Oro radicaron una denuncia y se inició una investigación para determinar qué le ocurrió a la joven. A partir de ese día, la Justicia investiga una posible negligencia médica que podría haber ocasionado la perforación del intestino.

La familia de Geraldine "Yera" Oro marchó esta mañana desde la Plaza de Maipú hacia el Hospital Lagomaggiore. Gentileza

“Después nos enteramos que no solo le perforaron el intestino, sino que había estado vomitando materia fecal y tenía todos los órganos comprometidos. Nuestra bronca es que nunca se la trató; y recién cuando la entubaron se enteraron que tenía materia fecal por todo el cuerpo”, sintetiza Fernanda.

Hasta el momento, y más allá de que la investigación avanza; no hay imputados por el episodio. Consultada por Los Andes en los días posteriores al triste desenlace, la directora del Hospital Paroissien, Fernanda Sabadin, informó iniciaron una investigación para determinar la causa de la muerte de Geraldine Oro.

“Queremos saber si alguno de los intervinientes (personal médico) ha tenido algún tipo de responsabilidad, desde que la paciente ingresó en el hospital hasta que se derivó al Lagomaggiore”, destacó Sabadin oportunamente. Además, indicó que su objetivo es colaborar con la Justicia y brindarle apoyo a la familia de la víctima.