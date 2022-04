Faltan tarjetas SUBE en quioscos y negocios mendocinos

Los mendocinos están cada vez más preocupados por el faltante de tarjeta SUBE para poder circular en transporte público de pasajeros. Según diversos reclamos, la falta de tarjetas es cada vez mayor y la “promesa” de quienes las venden es que recién en mayo llegarían.

“Pregunté en varios kioscos y me decían lo mismo, que recién para mayo. Me faltó ver en la terminal, quizás ahí se consigan. Pero no tengo ninguna opción, empiezo a cursar y no tengo tarjeta para ir a hacerlo”, dijo Ana consultada por Los Andes.

En tanto, Verónica comentó que si bien hay algunos lugares donde la venden (ver apoyo) el problema es que si uno tiene la tarjeta asociado a otro número de documento después no puede usarla. “Si uno tiene una tarjeta que ya está asociada a otro número de documento no puede usarla, o sea tiene que comprar una nueva, ¡¡¡da mucha bronca!!! Tenía una tarjeta asociada a mi DNI y mi hijo perdió la suya pero no pudo usar la que yo ya no uso”, detalló.

Faltante de un componente

Vale decir que, al respecto, la oficina de SUBE -que depende del Ministerio de Transporte de la Nación- sacó un comunicado en el que reconoce el faltante de tarjetas. “Debido a la restricción general que se produjo a nivel mundial en la venta de un componente primordial para la fabricación de la tarjeta SUBE, en los últimos meses se generó una disminución en la producción de tarjetas que se distribuyen en los puntos de venta que hay en las 45 localidades donde funciona este sistema de pago del transporte público”, explicaron.

También atribuyeron el problema a “un incremento en la demanda” de la tarjeta que va de la mano de un mayor uso del transporte público, que a su vez se debe al regreso a las actividades presenciales. El componente que falta es el que se utiliza para fabricar el chip que lleva la tarjeta, según confirman desde SUBE.

Por otra parte, hay un tercer factor que, según la oficina del ministerio de Transporte a cargo de SUBE, ocasiona el faltante: “Existe un stock de aproximadamente un millón de tarjetas que fueron vendidas a las empresas de redes de venta, pero que no fueron entregadas en los puntos de venta que dependen de esas empresas. Es decir que este millón de tarjetas no llega a las personas usuarias”.

Problemas desde hace semanas

Desde la dirección de Servicios Públicos de la provincia indicaron que es Nación Servicios es el responsable del desarrollo, implementación, gestión, procesamiento y administración del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) y sus desarrollos tecnológicos asociados. Desde hace varias semanas vienen informando sobre inconvenientes por la falta de tarjetas.

“Además de la gestión por la provisión de tarjetas, desde Mendoza se reclama por las Terminales Automáticas (TAS) que están sin funcionar, lo que genera problemas para los usuarios por no poder impactar Atributos y Crédito Virtual. Sobre esto, la Provincia le propuso a SUBE incorporar 400 terminales propias, pedido que nunca recibió respuesta”, indicaron.

Por otra parte, añadieron que un problema similar ocurrió con el sistema de canje de botellas PET por carga para la tarjeta SUBE activado desde la Municipalidad de Godoy Cruz, por el que no recibieron autorización desde SUBE. “Es importante destacar que la Provincia de Mendoza entregó más de 500.000 tarjetas en forma gratuita, para activar abonos, beneficios y gratuidades en el sistema. Si esto no hubiera ocurrido, hoy tendríamos la mayoría de los usuarios sin tarjetas, como ocurre en otros centros urbanos donde opera SUBE (incluido el Área Metropolitana de Buenos Aires)”, Para dijeron desde la secretaría.

Para terminar, informaron que la escasa cantidad de tarjetas que se envían a Mendoza, través de la red de carga (coordinada justamente desde SUBE a nivel nacional), cubre las Unidades de Gestión (UGS).