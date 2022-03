Faltan bancos en las escuelas y hay chicos que toman clases sentados en el suelo

El ciclo lectivo 2022 comenzó con algunos inconvenientes en distintas escuelas de la provincia. Y es que varios establecimientos aún no cuentan con todo el mobiliario que necesitan para el inicio de clases, ya que tienen faltante de bancos y sillas en sus cursos. Según la Dirección General de Escuelas (DGE) esta situación se debe a la falta de stock, pero se está trabajando para resolver a la brevedad.

Días atrás, en el acto de inicio escolar, el director General de Escuelas, José Thomas reconocía que “todos los días tenemos problemas en alguna escuela porque son 1.350 edificios con una variabilidad de cosas impresionante”.

Y aclaraba: “A lo largo de todo el año se intervienen diferentes edificios escolares. En la actualidad, el trabajo fuerte está puesto en más de 200 establecimientos y la idea es llegar en buenas condiciones para el inicio de las clases. Intentamos que, al menos, estén en condiciones para abrirlas y que los chicos cursen”. Sin embargo, algunos problemas continúan sin ser resueltos, tal como es el caso de la falta de bancos para los alumnos.

Esta problemática se dejó en evidencia a través de un pedido de la ex escuela Nacional de San Martín a sus alumnos de quinto año, los cuales debieron asistir el primer día de clases con almohadones para sentarse ante la falta de sillas. Los cursos afectados son tres quintos años, el establecimiento necesita 120 sillas y 60 mesas bipersonales, por el momento solo ha recibido 30 sillas.

Si bien se pudo saber que todos los estudiantes están tomando clases presencialmente, la falta de mobiliario aún no ha sido resuelta. Y es por eso que los cursos que no tienen mesas y sillas están tomando clases en las galerías sentados en bancos largos, lo cual sería una solución momentáneamente hasta que el establecimiento reciba el mobiliario necesario.

Esta situación ha despertado el enojo de los padres de los alumnos, y mucha angustia en alumnos y docentes, quienes intentan continuar tomando clases esperanzados en recibir sus bancos y sillas a la brevedad.

¿Plata nacional que no llega?

Desde Los Andes se consultó a la Dirección General de Escuelas sobre esta situación y señalaron que el problema de la falta de bancos es real y se refleja en varios establecimientos de la provincia.

Además, explicaron que se había previsto una compra grande de mobiliario con fondos nacionales, que por razones ajenas a la gestión de la DGE no se pudo concretar en 2021 y ahora hay que imputarlo a presupuesto 2022.

Y aclararon que al no haber un presupuesto concreto en Nación, se dilató el proceso normal de la compra. Agregan que hubo un crecimiento exponencial de la matrícula en el nivel Secundario y el stock propio de bancos no ha alcanzado, aunque se cubrió de manera equitativa las necesidades que hay en toda la provincia.

Frente a este panorama, la DGE comenzó la compra de sillas y mesas con fondos provinciales, pero hay una demora importante por falta de mobiliario escolar en todo el país. Según las autoridades “no hay proveedores que tengan los stocks para cumplir con las demandas, y se está haciendo la reposición de sillas y bancos en la medida de lo posible”.

Desde Gobierno aseguraron que se está buscando la solución, ya que las empresas proveedoras del mobiliario no tienen stock porque no tuvieron demanda durante 2020 y 2021, entonces no produjeron. Es una problemática generalizada a nivel país.

Asimismo, se informó que en la jornada de hoy se hace el acto de apertura de sobres de la licitación provincial con las nuevas ofertas y se harán todas las gestiones para apurar los tiempos de adjudicación. Además, hay otra licitación nacional, que se ha visto demorada.