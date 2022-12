Denuncian que hay falta agua en varios sectores del Gran Mendoza

Indignados y cansados de reclamar sin respuestas efectivas se encuentran los vecinos del barrio Santa Ana, en Guaymallén, quienes desde hace 10 días sufren la falta del suministro de agua en medio de una gran ola de calor que padeció Mendoza los últimos días.

A dicho barrio, de acuerdo con lo informado a este medio, se le suman algunos sectores de Maipú y de la Sexta Sección, entre otros puntos del Gran Mendoza.

La empresa Aysam (Agua y Saneamiento Mendoza) solo enumeró los sectores afectados y algunas de las causas, aunque no se brindaron mayores precisiones respecto de cómo serán atravesados los próximos meses.

Elizabeth Nancy Scattolon, vecina del barrio Santa Ana, a pocos metros de la calle Bandera de los Andes, criticó duramente a la empresa distribuidora, Aguas Mendocinas, que según dice hace “oídos sordos” frente a las numerosas llamadas de todas las familias del sector.

“Las pocas veces que atienden nos derivan a números inexistentes y así estamos, de un lado a otro. Llevamos 10 días haciendo malabares”, puntualizó.

La mujer, médica pediatra, de 62 años, expresó que el problema más importante es la falta de presión. De hecho, a primera hora de la mañana suele haber un poco del vital líquido en las canillas situadas en el frente de las viviendas.

“Pero a más de cinco metros no llega. Vivo sola y reunir agua para bañarme es una odisea. No quiero imaginarme las familias. No hay suficiente presión y el verano recién está comenzando”, se quejó, para insistir en que la empresa pone solo excusas y no resuelve el problema de fondo.

“Nos maltratan, nos atienden mal. Por eso hemos recurrido a los medios de comunicación. Una cosa es tener problemas de vez en cuando y otra muy distinta es carecer del vital servicio”, dijo.

Carina Bergamín, enfermera, madre de una hija, sufre el mismo problema. “Nos responden que hay excesiva demanda, que se derrocha, que no hay presión, pero nadie nos brinda una solución concreta y, de hecho, anticiparon que el verano será durísimo”, enfatizó.

El domingo, frente a la carencia total del líquido, los vecinos tomaron baldes y bidones y se dirigieron a otros sectores donde el suministro era normal.

“Pero no quiero imaginarme lo que será más adelante. Hay gente que tiene bebés, hijos pequeños, animales. Las canillas de afuera suelen tener un poquito de presión por la mañana pero luego se agota”, dijo la mujer, que vive en calle Marie Curié y Fader.

En Maipú, departamento que tiene un sistema propio de distibución, de acuerdo con los vecinos la situación no es mucho mejor.

Nancy Rodríguez vive en Los Alamos, una zona rural de Maipú y la situación la obligó a fabricar un sistema casero para proveerse de agua. “Es un tacho que compré y enterré hasta donde llega con un caño el agua potable. De allí, con una bomba lo subo al tanque. La mayoría de mis vecinos hacen lo mismo porque hay poca agua y no alcanza a subir al tanque”, puntualiza. “En cambio, si uno lo junta en el tacho al ras del piso, se espera a que se llene y luego sube al tanque”, agrega. “Hay que cuidar el agua como oro porque es muy poco lo que sale de las canillas”, indicó, por su parte, Maruca Luján, una abuela que sufre una lesión en una rodilla y padece problemas para desplazarse.

Fuentes de Agua y Saneamiento de Las Heras, donde también se sufre la misma situación, señalaron a Los Andes que a esta altura ya debería haberse decretado la emergencia hídrica.

“Para el año que viene se espera que sea peor. El dique Potrerillos era de 233 hectómetros cúbicos, que representan un millón de metros cúbicos. Eso significa el nivel más bajo de la historia y seguirá disminuyendo en los próximos meses”, alertó el vocero. “Ingresan 13 metros cúbicos por segundo y salen 30 metros cúbicos por segundo. Una locura”, detalló.

Los inconvenientes

Desde Aguas Mendocinas informan que debido a inconvenientes en la red distribuidora, forzadas por las extremas temperaturas, consumo elevado y derroche, se ha visto afectada la normal prestación del servicio en zonas puntuales del Gran Mendoza. Mediante un comunicado, señala que en el barrio Covse, de Capital, hubo una rotura de caño maestro, que fue reparado el mismo día. En la zona del Barrio Sanidad se está realizando una obra de emergencia para la mejora del servicio en este sector. La falta de agua en estos momentos es debida a un corte para realizar empalmes en dicha obra.

Sobre la situación que se registra en el Barrio Santa Ana, de Guaymallén, se informó que mañana se realizará la incorporación de una nueva perforación para refuerzo del servicio en esa zona.

En el Barrio SUPE, de Godoy Cruz, “la elevada demanda en conjunto con la búsqueda de obstrucción en la red distribuidora, han ocasionado inconvenientes en el servicio en dicho barrio. Los sistemas de bombeo funcionan con normalidad. Personal operativo se encuentra trabajando en el lugar para solucionar el inconveniente”, señala el comunicado.

En el Huerto del Sol, Luján de Cuyo, se está realizando una maniobra de regulación de válvulas y se está buscando una obstrucción en la red distribuidora. Esta tarea es compleja, ya que se debe realizar un monitoreo de presiones en busca de dicha obstrucción.

Finalmente, el comunicado de Aguas Mendocinos señala: “En conclusión, tenemos inconvenientes en la red distribuidora. La misma está siendo forzada al máximo, y aparecen nuevos inconvenientes. Para ello tenemos un plan de inversión que ya está en ejecución, en el cual hacemos hincapié en la renovación de redes, incorporación de nuevas perforaciones, mantenimiento y renovación de sistemas de bombeo, incorporación de nuevos filtros en establecimiento Potabilizador Alto Godoy, ampliación y entubamiento del Canal Civit, entre otras acciones”.

Cortes imprevistos de agua potable durante el fin de semana largo (jueves 8 al domingo 11)

El jueves 8 de diciembre, hubo 3 cortes imprevistos en el Gran Mendoza, 2 en Guaymallén y otro en Godoy Cruz.

Desde la empresa AYSAM, Agua y Saneamiento Mendoza, se explicó que en Guaymallén los problemas estuvieron ocasionados por obstrucción en la red distribuidora y afectaron de Carril Ponce a Arturo González (Severo del Castillo) y de lateral norte Acceso Este a Bandera de los Andes, y al barrio Aldea de Torres Blanca.

La otra zona afectada fue desde calle Bandera de los Andes a Godoy Cruz y desde La Purísima a Tirasso.

En Godoy Cruz, la falta de servicio se debió a trabajos de mantenimiento. Se interrumpió el suministro en el barrio SUPE y en el loteo Intergroup.

El viernes pasado, 9 de diciembre, a raíz de la rotura de un caño maestro ocasionado por terceros, la zona afectada en Guaymallén fue desde lateral norte Acceso Este a Godoy Cruz y de La Purísima a Tirasso.

En tanto, en Capital, por la rotura de un caño maestro quedaron afectados los barrios COVSE y Flores sur mientras que el sábado hubo otro corte en Guaymallén debido a falla en el sistema de bombeo, afectando desde lateral norte Acceso Este a Godoy Cruz y de La Purísima a Tirasso.

Asimismo, en barrio SUPE de Godoy Cruz hubo inconvenientes por la alta demanda. Finalmente, el domingo debido a la rotura de un caño maestro en Capital, la zona afectada fue el barrio COVSE.