Falleció Tomi, el bebé de la pareja mendocina que nació prematuro en Punta Cana

Murió el bebé de la pareja mendocina que había nacido prematuro durante las vacaciones en República Dominicana. Marianela Mayol y Federico Ramos habían viajado el 25 de mayo a Punta Cana para disfrutar de un vacaciones en pareja. Ella tenía 26 semanas de embarazo y la autorización del médico, pero todo se complicó. El parto se le adelantó, con menos de 7 meses y desde la asistencia al viajero que habían contratado no dieron respuesta y, lamentablemente, hoy Tomi falleció.

“Se nos fue nuestro bebé y con él nuestros corazones. No queríamos dejar de informarles porque no hay palabras para agradecer tanto cariño y fuerza que recibimos a la distancia”, dijo Marianela en una historia de Instagram contando la horrible noticia.

Había nacido prematuro, con 27 semanas y al ratito lo trasladaron a terapia intensiva de Neonatología. Marianela lo había tenido por parto natural con todo el amor de una madre, y el niño para responder a tanto amor luchó incansablemente por su vida. En cuatro días tuvo tres paros cardíacos pero siguió por su mamá y su papá.

Marianela había contado a Diario Los Andes hace algunas horas: “Tomás está grave y están tratando de estabilizarlo. Tiene una sepsis (infección en la sangre) y presenta una atresia duodenal, que significa que tiene tapado el duodeno (parte del sistema digestivo). Tienen que operarlo para destapárselo, pero primero hay que estabilizarlo. Nuestra idea es ver si podemos estabilizar al bebé y ver si podemos volver a Mendoza para que siga con la cobertura médica allá. Pero no podemos ni sacar a nuestro hijo del hospital porque no tenemos la cobertura”.

Falleció el hijo de la pareja que estaba varada en Punta Cana, así lo confirmó su mamá por las redes sociales.

Como si fuera poco todo lo que estaban pasando los jóvenes, desde Axa, la asistencia al viajero, y desde la tarjeta Visa no respondían para hacerse cargo de la internación ni asegurarle al hospital la cobertura médica que habían contratado desde Mendoza.

Habían contratado toda la cobertura para ella y el bebé “sacamos mediante la tarjeta Visa y nos hacían pagar los pasajes con la tarjeta Visa. Cumplimos con todos los requisitos que nos pidieron: activamos el seguro antes, pusimos la fecha de viaje, todos los requisitos perfectos”, señaló la joven.

Al no responder la compañía y no hacerse cargo de los cargos les habían retenido los pasaportes, no los dejaban irse de la clínica y no tenían garantías de nada. Ayer por fin les habían devuelto los pasaportes y la dejaron irse a Marianela, parecía que todo se encaminaba y hoy todo volvió a nublarse.

No se sabe aún qué va a pasar con los gastos y si finalmente se harán cargo de todo lo que prometieron, lo cierto es que hoy es un día triste para la pareja y todos quienes conocieron su historia.