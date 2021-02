Faenaron una vaca en plena calle mientras realizaban una protesta por la inseguridad

El lunes por la noche hubo una protesta de vecinos por un hecho de inseguridad ocurrido en Ciudad Oculta, de Buenos Aires . Todo termino en la bronca e impotencia de los camioneros por los hechos de inseguridad en Capital Federal y alrededores.

El hecho comenzó ayer por la tarde en el ingreso y la salida del Mercado de Hacienda de Liniers, en la zona de Mataderos, el cuál estuvo cerrado como consecuencia de una protesta de vecinos por un hecho de inseguridad en el barrio de Ciudad Oculta. En principio, de acuerdo al testimonio de varios de los manifestantes, días atrás mataron a un joven y hasta el momento el cuerpo no fue entregado a los familiares.

Esta gran movilización y protesta termino en complicaciones para los camioneros que llegaron al lugar con hacienda. Por el hecho hubo una importante congestión de camiones que se vieron parados por algunas horas de realizar la descarga para su correspondiente comercialización.

Por las grandes demoras algunos choferes buscaron tomar caminos alternativos. Pero para la desgracia de uno de los camioneros, al intentar realizar dicha maniobra, por indicación policial, y querer ingresar por una calle cercana al Mercado, no pudo salir.

El conductor quedo atrapado en plena zona de Ciudad Oculta, en momentos donde el camión, que transportaba cerca de 70 animales, quedó rodeado por un grupo importante de vecinos y que exigían que entregara un animal para poder continuar con su recorrido. Fue en ese momento que intentaron abrir una de las puertas de la caja del camión.

Según comentaron los transportistas a medios de comunicación, los vecinos exigieron el pago de un “peaje”. Fue así que el camionero para poder seguir con su viaje entregó a los vecinos un novillo, al que procedieron a faenar en plena calle.

Luego del suceso el camionero damnificado, Gustavo Villegas, comentó a Infobae: “Nosotros somos responsables de la carga que transportamos, por tal motivo no puedo andar regalando hacienda. Con el objetivo de que me encuentre bien y por mi integridad física, gracias al accionar de mis jefes y encargados, me autorizaron para que baje el animal de la jaula. Una situación que no se la deseo a ningún colega” relató.

Inseguridad que se repite en Buenos Aires

Los hechos de inseguridad son cada vez más frecuentes en Capital Federal y alrededores, según denuncian los propios conductores. Un camionero comentó al medio de comunicación Infobae, sobre lo sucedido en el día de ayer: “En la protesta tiraron piedras a los camiones y agredieron a muchos colegas míos. Nosotros que andamos en los camiones y entramos a los frigoríficos no puede ser que tenemos que pedir custodia a la policía para poder descargar o pagarle a un habitante de la villa 500 o 600 pesos para que no te roben. La situación es muy complicada”.

Manolo Lamas, empresario del transporte de hacienda y un referente del tema logística, dijo al respecto que: “Hay muchos transportistas de hacienda, choferes y empresarios que han decidido en todo el país que no van más a Buenos Aires y en otros casos tampoco viajan a frigoríficos del Conurbano, como San Fernando, Quilmes, o Bernal Oeste, donde hay que pagarle a un habitante de la villa para que se pueda ingresar a la zona y que no te roben. Lo que pasó anoche es una foto de lo que nos pasa a los transportistas de hacienda a nivel nacional en el Gran Buenos Aires”.