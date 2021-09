Facundo Álvarez se convirtió en el “afortunado del mes” de Los Andes Pass más joven

Facundo Álvarez (23), de Dorrego, es el nuevo afortunado de Los Andes Pass y podrá acceder a un sueldo por mes de 30 mil pesos durante un año. Es traductor público de inglés y cuenta que este ingreso es una alegría inesperada que le va a servir para pagar servicios y sobrevivir pero también seguir capacitándose.

“Cuando me lo dijeron por primera vez fue una emoción, una sorpresa gigante y no lo podía creer. Caí a los 30 segundos de la llamada porque mientras más me hablaba la chica –quien lo llamó desde Los Andes Pass- mas creía que era un chiste. Grité, agradecí a ella y justo estaba solo en la casa. Empecé a correr solo de la emoción”, contó Facundo.

En este sentido, manifestó su agradecimiento con el diario de los mendocinos por tener este premio y con la vida por tener esta oportunidad. “No tengo manera de describirlo pero después sentí un alivio inmenso de tener esta entrada en estos tiempos difíciles y que por ahí estoy flojo en la carrera. Es un sentimiento de sorpresa y agradecimiento, una felicidad absoluta”, admitió.

Ayudar en casa y capacitarse

Facundo dijo que lo primero que hará con el dinero será ayudar en su casa porque durante el último tiempo no ha tenido caudal de trabajo. “La plata es muy bienvenida para pagar servicios y sobrevivir y también disfrutar una parte. Además voy a destinarla a capacitarme para seguir haciendo cursos y capacitaciones para el futuro profesional. Me gustan mucho los idiomas”, señaló.

El mendocino también contó que es nadador y que, en general, le gustan mucho los deportes. “Nado desde que soy chico y le dedico mucho tiempo a mis amigos y mi familia. Me gusta mucho el deporte aventura, me apasionan los idiomas y las culturas desconocidas”, resaltó.

Rememorando el momento del anuncio como afortunado, dijo que cuando llegaron su mamá y su hermana no lo podían creer. “No entendían qué me pasaba. Nos metimos al Instagram de Los Andes Pass y vimos el sorteo. Se largaron a llorar. Fue una felicidad compartida, por la emocioón y la suerte. Después, cuando se lo conté a mis dos mejores amigas me dijeron lo mismo, que tengo mucha suerte”, señaló Facundo y agregó que todavía sigue con una mezcla de sentimientos.

Por último, agradeció a diario Los Andes y a Los Andes Pass por tener este sorteo. “Soy muy afortunado de tener este premio de 30 mil pesos por mes, que van a ser bien invertidos y aprovechados. Quiero agradecer al universo por tener esta posibilidad, que se da en miles de oportunidades”, finalizó.

Un abuelo de 82 años fue el ganador de julio

Por Gabriela Araujo - Especial para Los Andes

El ganador del mes julio de “El Afortunado de Los Andes Pass” fue un abogado jubilado de 82 años y tendrá un sueldo de 30 mil pesos por un año. Antonio se mostró muy feliz y agradecido de recibir este premio y aseguró que va a compartirlo.

“Es un acto muy generoso del diario premiar a la gente. Con el premio trataré de ser generoso, como han sido conmigo. Tengo nietos, una familia muy numerosa, además siempre hay gente que necesita; trataré de ayudar y compartir”, anunció.

Con mucha alegría Antonio contó que es la primera vez que gana un premio y que la situación lo tomó por sorpresa. “Me sorprendió, es la primera vez en mi vida que gano un premio, y vino de la mano de diario Los Andes. Estoy muy agradecido”.

Además, relató que recibe el diario en su casa hace más de 50 años y que en ningún momento pensó en dejar de hacerlo ya que se siente muy conforme. “Me encanta, creo que aquellos que pueden eligen recibir el diario todos los días para estar informados, no dejarían de hacerlo nunca”, sentenció.

“A mí me gusta leerlo para estar informado de todo lo que sucede en la región y en el país”, agregó Antonio. En cuanto a su sección preferida, no dudó: “Me interesa mucho lo que tiene que ver con la política provincial y las notas de los días domingo”.

Al enterarse que sería publicado en las páginas del diario como el flamante ganador Antonio dijo “Voy a esperar con ansiedad que llegue el diario para verme”.