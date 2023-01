Europa se pone en alerta ante el avance de una nueva ola de Covid-19 en China

A pesar de que desde Pekín hubo una fuerte presión para evitar que los viajeros recibieran recomendaciones que pudieran infundir temor, países miembros de la Unión Europea (UE) han preferido “alentar firmemente” a los países que la integran y a quienes viajen (o formen parte del llamado espacio Schengen), a que vuelvan a imponer el uso obligatorio de barbijos o mascarillas en cada vuelo procedente o con destino a China.

Junto con eso, los organismos de salud de los países europeos han sugerido hacer pruebas aleatorias a viajeros y han decidido continuar con el análisis de las aguas residuales de los aviones llegados a Europa desde este país oriental y de los aeropuertos donde hacen escala antes de entrar en Europa.

Este mismo miércoles 4 de enero hubo una reunión del Dispositivo de Respuesta Política Integrada a las Crisis (RPIC) que forma parte del Consejo de la UE. Se realizó para decidir una respuesta coordinada que haga frente a los temores surgidos por el llamativo brote de contagios en el país asiático.

En ese sentido, la comisaria de Sanidad, Stella Kyriakides, había declarado el martes que la mayoría de los países miembros estaban de acuerdo en la idea de pedir pruebas de Covid-19 a todos los viajeros procedentes de China antes de salir del país, como respuesta al presente estado epidemiológico. También había propuesto recomendar medidas de higiene personal para los viajeros y mejorar los controles de secuenciación del virus, entre otras medidas.

Tal como consigna el diario ABC de España, “la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, había advertido que su Gobierno ya consideraba ‘inaceptables’ las medidas adoptadas por algunos países, entre ellos España, para controlar la llegada de viajeros desde China, dado que consideran que no hay argumentos científicos que justifiquen las restricciones y, al contrario, creen que se están manipulando las medidas de prevención ‘para lograr objetivos políticos’. Por ello no ha descartado acciones de respuesta contra los viajeros europeos”. Según Pekín, más allá de los llamativos datos sobre contagios y muertes en su territorio, las variantes del coronavirus detectadas por las autoridades chinas “ya están circulando por el mundo”, por lo que no serían aceptables decisiones que serían consideradas “discriminatorias”.

Como fuere, el RPIC ha acordado “recomendar a todos los pasajeros en vuelos hacia y desde China que usen una mascarilla” y además alienta “encarecidamente” a los países miembros “a que introduzcan, para todos los pasajeros que salgan de China hacia la UE, el requisito de una prueba de Covid-19 negativa realizada no más de 48 horas antes de la salida” del avión. Además pedirán a todos los viajeros y tripulaciones con destino u origen en el gigante asiático que apliquen sistemáticamente medidas de higiene personal más estrictas.