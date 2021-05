Estuvo internado grave por coronavirus y asegura que murió y volvió: “Vi la luz al final del túnel”

Un hombre de 64 años que estaba internado por complicaciones con el coronavirus asegura que falleció y volvió a la vida. Norberto Di Natale, contó cómo fue su fugaz experiencia con la muerte.

Di Natale vive en la localidad de Pergamino y se contagió en octubre de 2020, al parecer en su propio taller mecánico.

Rápidamente el virus le provocó una neumonía bilateral y fue internado por 35 días en una clínica local. Permaneció con internación hospitalaria durante dos meses, los médicos pensaban que su estado no tenía vuelta atrás.

“Yo me cuidé con barbijo y todas las medidas, pero me contagié igual y estoy seguro que fue acá en mi taller, no iba a otro lado”, relató Norberto a Radio2 de Rosario.

Primero estuvo internado en una sala común, luego mejoró y recibió el alta médica. Sin embargo, a los pocos días presentó fiebre alta, por lo que tuvieron que volver a internarlo y le pasaron plasma.

“Un viernes me pasaron plasma, a mí y a mi compañera de habitación pero ella murió a las pocas horas. Al día siguiente, me inyectaron plasma de nuevo y a otra compañera más pero a la hora también falleció. Fallecieron dos personas al lado mio. Yo solo pensaba que me podía tocar a mí”, explicó.

Norberto Di Natale Gentileza

Cómo el tratamiento no daba resultado, los médicos decidieron ponerlo en coma farmacológico para intubar y hacer que el oxígeno en la sangre vuelva a sus valores normales.

Desde ese instante, Noberto contó solo recuerda una cosa: “Vi la luz al final del túnel. Yo a eso lo escuchaba en la televisión o en otras personas y dudaba, pero yo lo viví y realmente es así. Es impactante”.

Contra todos los pronósticos, Norberto salió del coronavirus y hoy está pasando su recuperación en casa. “Yo pesaba 82 y luego de estar internado pesaba 60, no tenía movilidad”, dijo.

“Mi pulmones andan un 60% y tengo que estar con una pastilla en la boca para no toser, no puedo hacer trabajos pesados porque no me da el cuerpo. Llego y me acuesto a dormir hasta que esté la cena hecha”, concluyó.