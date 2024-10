Estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) se mantienen en pie de guerra para defender el financiamiento de la universidad pública. En ese marco llevan a cabo diversas acciones que hoy tuvieron como estrategia fuerte la congregación en la rotonda de ingreso al campus de la casa de estudios. Sucedió mientras en la Cámara de Diputados de la Nación se debatía el aval o rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, que finalmente fue avalado. Ahora resta el paso por el Senado.

Fue parte de una estrategia más amplia, que había comenzado el martes cuando una asamblea interfacultades había decidido hacer una “toma con vigilia” en una parte del Rectorado, concretamente en el Cicunc. Ahora, pase lo que pase en el Congreso con la ley, aseguran que sostendrán los reclamos ya que no está asegurado el sostenimiento de los recursos.

Estudiantes de la UNCuyo siguen en pie de guerra para defender el financiamiento universitario. Como en otras universidades del país, realizan una toma e hicieron una acción de visibilización en el ingreso al campus, mientras se debatía el veto a la Ley de Financiamiento en el Congreso

Aunque la mayor parte eran alumnos de diversas facultades, también contaron con el apoyo de docentes, egresados y miembros de la comunidad, que incluso se acercaron para darles donaciones de alimentos y hasta una garrafa. La fuerte reacción de la comunidad universitaria frente a los desafíos para garantizar un financiamiento suficiente para su funcionamiento incluyó tomas en 12 universidades del país, además de otras acciones como clases públicas.

En la calle, con bombos, aplausos y cantos hicieron sentir su demanda y pidieron a los legisladores que no avalen el veto. Contaron con el apoyo de bocinazos cómplices de los vehículos que pasaban por el lugar.

Estudiantes de la UNCuyo tomaron el rectorado

Pero tal cual destacaron los reclamantes, entre los que había docentes, la demanda no se diluye sino que apuntan a sostener las medidas en tanto subrayan que el financiamiento no está garantizado aún si se rechaza el veto. Por eso, esta tarde a las 18 habrá una nueva asamblea en la que se decidirá cómo seguir.

Con estos dos escenarios como protagonistas, la rotonda y la toma, se sumó un tercero: el comedor universitario. Allí, la UNCuyo había ubicado una gran pantalla para que la comunidad siguiera el debate en el Congreso. Poco antes de las 13 se acercaron autoridades de la institución para ver parte de lo que allí ocurría pero se retiraron poco tiempo después, mientras que allí la concurrencia fue la normal de cualquier día. Según explicaron los estudiantes de la asamblea interfacultades, esta actividad había sido organizada por la Federación Universitaria de Cuyo (FUC), con la que no comparten criterios ya que en el marco de la crisis dijeron que no habían convocado aún a asambleas como habían prometido y por lo cual decidieron tomar las acciones por su cuenta.

Qué reclaman los estudiantes universitarios

Lucila Passetti, miembro de la comisión de comunicación de la asamblea interfacultades, explicó que quienes realizan estas acciones no son una minoría que se opuso a lo dispuesto en una asamblea como se ha dicho. “Sino que la mayoría de los que hemos estado en las asambleas desde ayer a la tarde, estamos acá sosteniendo esta medida”, señaló. Expresó que las autoridades universitarias no se han pronunciado y que la FUC no ha convocado a asambleas por lo que creen que no ha accionado como amerita el contexto. “Los gremios docentes se pronunciaron a favor de esta medida, nos dieron todo su apoyo”, agregó. Este grupo no se acercó al comedor.

“Le estamos pidiendo a los legisladores por Mendoza que voten a favor de la educación pública y gratuita, pero además necesitamos sostener medidas de lucha, porque ya vimos que no va a ser este el único ataque a la educación. Y además tenemos que exigir que se cumpla la ley de financiamiento, que es la ley que propone salarios acordes a la inflación, que propone el financiamiento de la ciencia y de la tecnología, y que también garantiza que las universidades puedan funcionar y que se financien todos los proyectos científicos que ahora se han desfinanciado y a las distintas instituciones, como el CONICET y el Balseiro, y tanto el personal docente y no docente”, sostuvo Manuel, uno de los autoconvocados en la rotonda.

Toma rectorado UNCuyo

La docente Mónica Balada también dijo presente en la convulsionada rotonda. Es miembro de Siduncu, el sindicato de docentes de la UNCuyo, que destacó que se ha comprometido a acompañar a la comisión de estudiantes en sus acciones. Cabe recordar que parte de la problemática son los salarios de los docentes, que forman parte del presupuesto y alcanzan al 90% de este. Como han manifestado, han tenido una notoria pérdida los últimos meses, lo que según datos del Consejo Interuniversitario Nacional ha dejado a la mitad con sueldos por debajo de la línea de pobreza.

“El presupuesto es una problemática para docentes, para estudiantes, para el mantenimiento de la universidad, para la ciencia argentina y para la educación pública en general; no es solamente el presupuesto universitario un problema de los docentes, por ejemplo ni siquiera en relación a lo que estamos cobrando, que tenemos aumentos insignificantes, sino sencillamente porque no vamos a tener para la luz o para el agua”, señaló. Además, consideró que indistintamente de lo que suceda con la Ley de Financiamiento, hay que seguir trabajando. “En realidad lo que ha hecho la ley es contemplar lo que ya tenemos pero tenemos otras dificultades; por ejemplo, dificultades en seguridad, nuestros estudiantes están padeciendo asaltos tremendos porque se han bajado algunas prestaciones, que no se pueden sostener y se ha sostenido lo mínimo indispensable para mantener la enseñanza pero, otro ejemplo, a becas para los estudiantes también las han dado de baja y así, otras cosas”.

La toma

Aclararon que si bien se trata de una toma, en ningún momento impidieron la actividad en el lugar ni el ingreso de los trabajadores. El ambiente en el hall del Cicunc era tranquilo. Algunos estudiantes barrían o salían con bolsas de residuos. Parte del paisaje eran algunas carpas (bajo techo) y pilas de mochilas y bolsos que daban cuenta del acampe de la noche anterior, que según contabilizaron reunió a unas 300 personas.

Música y charlas, algunos que seguían el debate en sus teléfonos y mesas comunitarias en las que había té, café, mate, y algunas cosas para comer. Por la noche, algunas mujeres del barrio Flores se acercaron para donar algunos alimentos y prestarles una garrafa. Incluso se quedaron a ayudarlos a cocinar un guiso de arroz. Los estudiantes luego se acercaron al barrio para donar lo que había sobrado. Para el mediodía pensaban preparar un guiso de fideos.

Hubo quienes se acercaron de a ratos para sumar su apoyo como fuera. Allí, Amparo, una de las asistentes se definió como una estudiante independiente , sin pertenencia a una agrupación, y contó conmovida cómo se había acercado la gente. Relató casi con lágrimas que un “trabajador de la industria maderera” llegó por su cuenta, para brindarles su apoyo y hasta pedirles perdón por la situación que estaban atravesando.

“Es super destacable, trajeron desde alimentos hasta contención, que también es importante, un abrazo, un vamos que se puede, estamos, si necesitan algo nos avisan, sentir que no estamos solos ni solas sino que la comunidad está presente, porque más allá de que esto es una lucha estudiantil tiene que ver con una comunidad que se hace notar”, comentó.