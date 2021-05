Estudian si la cepa Manaos circula fuera del Sur provincial

La peligrosa variante P.1, conocida vulgarmente como “cepa Manaos” y correspondiente al coronavirus SARSCoV-2 que provoca la Covid-19 ya circula en el sur de nuestra provincia de manera comunitaria y esperan ver qué sucede en el resto del territorio.

Así lo confirmó la directora de Epidemiología de Mendoza, Andrea Falaschi, en declaraciones a una radio local.

“Cuando se logra identificar estas variantes en personas que no han viajado, como es el caso del departamento de Alvear, donde algunas tuvieron contacto estrecho con estas personas que venían de Mar del Plata, pero no del exterior, y otras no tuvieron contacto estrecho con ninguna de ellas y, sin embargo, la manifiestan, ya entonces podemos decir que hay transmisión comunitaria”, explicó la funcionaria a LV10.

Fuentes del Gobierno aclararon que “no significa que sea la cepa preponderante, por lo menos hasta que no se sepan los resultados de los análisis”.

Explosión de contagios

En cuanto a la mención a General Alvear, esta es crucial, dado que ese departamento envió la semana pasada al Instituto Malbrán 19 muestras de casos positivos confirmados y de ellas, 15 pertenecían a esta variante del virus que ha provocado la pandemia.

En esa zona se detectó el caso de un grupo de jubilados que viajaron a Mar del Plata y al regresar, volvieron infectados con coronavirus y, lamentablemente, con esa cepa. Si los contagios posteriores en el departamento pudieran identificarse como contactos estrechos de esas personas, la circulación comunitaria no podría ser establecida. Pero dado que quienes ya muestran tener esa variante y no haber estado con los viajeros, entonces el virus se encuentra circulando en la zona de manera masiva.

Ya el intendente de Alvear, Walther Marcolini, había anticipado que las presunciones que manejaba el equipo de Salud era que la gran explosión de casos en el departamento que conduce tenía que ver con la cepa Manaos, ya que, tal como han especificado los especialistas, esta tiene como característica principal ser mucho más contagiosa que la conocida anteriormente.

El nombre vulgar de la cepa P.1 lo recibe por la ciudad brasileña en la que fueron detectados los primeros casos de esta variante, en noviembre pasado. Esa cepa fue también la principal responsable de la segunda ola de la pandemia en Brasil.

Tal como entienden los expertos, las mutaciones se dan cuando hay mucha incidencia de casos positivos en una misma zona, lo cual permite al virus generar mutaciones.

De hecho, según pudo saberse el jueves, en la ciudad brasileña de Río de Janeiro ya ha podido detectarse una subvariación de la cepa P.1 o Manaos, que ha recibido el nombre de P.1.2 por ser una mutación de la P1, surgida en la capital del estado Amazonas.