Estrés y ansiedad de fin de año: 9 estrategias para afrontarlo

Aceptar lo que no se ha logrado : el final del año es un buen momento para reflexionar sobre lo que hemos vivido, sin juzgar por lo que no se alcanzó. Las metas pueden haberse transformado y cambiado las prioridades. La autocompasión es clave.

Establecer expectativas realistas: las festividades no tienen que ser perfectas. Aceptar que no todas las cosas saldrán según lo planeado puede aliviar la presión. La perfección no es el objetivo, sino disfrutar del momento y compartir en armonía.