Estiman que hay casi 230.000 mendocinos contagiados de coronavirus desde marzo

Las estadísticas oficiales de la pandemia de coronavirus en el país se convirtieron en blanco de cuestionamientos durante las últimas horas, sobre todo luego de que la Universidad de Oxford decidiera retirar al país de sus bases de datos del sitio Our World in Data, referido a los infectados de Covid-19. Entre los argumentos, destacaron que “las cifras oficiales agregadas por el Gobierno (de Argentina) no tienen la calidad suficiente para reflejar correctamente el alcance de las pruebas”.

A esta realidad se suman las conclusiones de dos papers nacionales que sostienen que en el país podrían haber seis veces más de infectados desde el inicio de la pandemia de los que se han reportado oficialmente. Ello llevaría el acumulado a más de 6 millones de contagiados, frente al millón confirmado.

Es en base a estas dos situaciones que surge un escenario más que probable en Mendoza: que la cantidad de infectados desde el 21 de marzo se quintuplique o sextuplique, rozando entonces los 230.000 casos, si se tiene en cuenta que los confirmados oficiales superaron anoche los 38.000 en la provincia.

Aunque prefirieron no hablar de cifras hipotéticas, desde el Ejecutivo reconocieron que pueden haberse registrado más casos en Mendoza y explicaron que no se trata de una coyuntura específica de la provincia ni del país, sino de aquella fórmula matemática mundial que establece que, por cada positivo, hay entre cinco y seis personas infectadas más. Y quienes, por ser asintomáticos o porque optan por no consultar en el sistema de salud o no se los detecta, no quedan registrados.

“No existen números reales; no sabemos cuántos infectados hay y que el propio Gobierno desconoce. Me ha tocado ver a familiares que han atravesado la enfermedad y a quienes no se los ha llamado nunca y no supimos nada con exactitud. Entonces, uno pone en duda los números. Se contabilizan cerca de 38.000 en Mendoza pero es imposible saber si hay más. Ni siquiera sabemos cómo se contabilizan los casos en hospitales y clínicas privadas”, destacó la secretaria general de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), Isabel Del Pópolo.

Los profesionales de la salud volvieron a marchar ayer, esta vez hasta la Legislatura y, entre otras cosas, reclamaron por sus condiciones salariales, laborales y porque se los testee regularmente en sus lugares de trabajo.

“Llevamos entre 6 y 9 muertes de profesionales de la salud desde el inicio de la pandemia y calculamos que se ha contagiado 10% de los trabajadores, incluso con los asintomáticos. Pero al no haber testeos a los trabajadores, no lo sabemos con exactitud”, se quejó Del Popolo.

Números preocupantes

Durante los últimos días, Argentina se convirtió en el sexto país con más casos de Covid-19 desde el brote, por debajo de Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y España. Además, el sitio Worldometers posiciona a Argentina como el país 121 al comparar los tests por millón de habitantes. En el territorio se hacen 52.372 pruebas por millón de ciudadanos y se analizan más ciudadanos en Chile, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay y Venezuela.

Además, hay otro dato llamativo: Argentina se ubicaba como el país con más muertos por millón de habitantes, de acuerdo a la web Our World In Data, al menos hasta que se decidió retirar las estadísticas. En los últimos días, el país computaba cerca de ocho muertes diarias por millón.

Refuerzos

Recientemente la ministra de Salud de Mendoza, Ana María Nadal, presentó en la Legislatura el informe del Presupuesto 2020 y las previsiones para el del año próximo. Respecto a lo ya destinado en este atípico año, desde Salud resaltaron que se han invertido 331 millones de pesos en equipos de protección personal (EPP) y que se han destinado, además, 147 millones de pesos para la contratación de 1.392 profesionales como prestadores de procedimientos vinculados al Covid-19.

Además, la ministra detalló que para que los trabajadores de la salud puedan viajar sin costo en el transporte público durante la pandemia, se invirtieron 50 millones de pesos y que esta medida se mantendrá vigente en 2021. Para ello se invertirán otros 92 millones de pesos.

En cuanto al recurso humano, está previsto el pase a planta de 4.136 personas, lo que implicará una inversión de más de mil millones de pesos. Para concretar esto hay un cronograma que comenzará a aplicarse en noviembre y diciembre de este año, y que se extenderá hasta diciembre de 2021. Incluye el pase a planta interina de 3.034 prestaciones y la inclusión en contratos con mayor dedicación a 1.102 que ya tienen contratos de planta.

Profesionales marcharon y fueron recibidos por el Vicegobernador

Los trabajadores de la salud volvieron a marchar durante la mañana de ayer y se reunieron con el vicegobernador Mario Abed. El reclamo principal giró en torno a la reapertura de la comisión negociadora.

“Además, insistimos en el reclamo de que se reconozca a los licenciados en enfermería como profesionales de la salud y también manifestamos la preocupación desde lo presupuestario. La proyección de inflación para este año es de 40%, mientras que la de 2021 es de 46%. Pero nosotros este año no vamos a tener aumento, mientras que lo que se ha planteado desde el Ejecutivo es sólo 8% para el año próximo”, destacó la secretaria adjunta de Ampros, Claudia Iturbe.

La entidad gremial denunció además que en algunos hospitales y clínicas mendocinas están al tope de su capacidad las Unidades de Terapia Intensiva y que se internan pacientes en las guardias.

“Estamos entre 90% y 95% de ocupación constantemente”, destacó la secretaria general, Isabel Del Pópolo.

Ante esta denuncia, desde el Ministerio de Salud descartaron rotundamente que se esté internando a pacientes con Covid-19 en pasillos de hospitales y clínicas y agregaron que desde el inicio de la pandemia se agregaron al sistema 70 camas UTI de Covid-19, además de profesionales.

Respecto al reclamo sobre los licenciados en Enfermería, desde Salud destacaron que entre los prestadores que está previsto pasar a planta se encuentran estos trabajadores. No obstante, aclararon que existe un dictamen de Asesoría de Gobierno en el cual se establece que dicho pase sea en la función en que se lo contrató. El detalle, argumentan, es que muchos de estos trabajadores fueron tomados como enfermeros profesionales y no licenciados, por lo que ellos interpusieron un recurso ante la Corte de Justicia local para que se revea dicho dictamen.