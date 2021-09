Este año aumentaron los casos de Covid en menores de 20 años pero bajaron las internaciones

Los casos notificados de Covid-19 en menores de 20 años aumentaron este año y se atribuye mayormente a una mejor detección y notificación pero también a una mayor circulación.

En Mendoza, en 2020 la incidencia era de 340 casos cada 100.000 habitantes en menores de 9 años y de 734 cada 100.000 habitantes entre los 10 y los 19 años.

En 2021 se incrementó a 435 y 2.187 cada 100.000 habitantes, respectivamente. Es decir que en los mayores el impacto es prácticamente el triple.

A nivel nacional hasta el 9 de diciembre se notificaron 98.496 menores de 18 años con Covid-19 mientras que acumulados hasta el 9 de agosto de 2021 eran 542.362 menores de 20 años (El Ministerio de Salud amplió el criterio). Es decir que se quintuplicó este año, aunque se trate de un par de meses más.

Pero por otra parte, la mayor cantidad de casos no se ha traducido en más internaciones, es más, se aprecia que este año bajaron los ingresos a terapia intensiva (UTI), tal cual aseguraron desde la Dirección de Epidemiología de Mendoza. Lo atribuyeron a que al detectarse más tempranamente se evita la evolución a cuadros graves. Pero además, la directora del área, Andrea Falaschi, sumó que al principio de la pandemia se internaba a los pequeños, aún sin síntomas, es decir positivos pero asintomáticos, y luego dejó de hacerse.

En los hospitales advierten que hoy la mayoría transita la enfermedad con cuadros leves y ambulatorios.

Factores

Lo mismo se aprecia en los gráficos que ilustran la situación, elaborados por el Ministerio de Salud de la Nación: este año hay más notificaciones pero bajaron las internaciones.

En ellos, el aumento coincide con el retorno a la presencialidad en las escuelas ya que se observa que algunos días después se produce un repunte de casos y viceversa. De todas formas, cabe recordar que las autoridades sanitarias y educativas sostienen que los contagios en los colegios son pocos, en Mendoza del orden del 1%. Se ha señalado que con el retorno a las aulas se genera más actividad social extraescolar mientras que por otra parte, este año hubo mayor circulación de la población general.

Además, la variante de Gamma, de circulación predominante en el país, implicó en general, más contagios.

Hasta el 9 de agosto, último informe disponible de la Dirección de Epidemiología e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación, los positivos de esta franja etaria eran 10,8% del total de los casos confirmados en el país. Hasta diciembre eran 6,7%.

Según Nacion, hasta el 9 de diciembre de 2020 (último reporte del año) Mendoza había informado 3.707 casos en menores de 18 años. En 2021 se amplió el segmento a menores de 20 años. En ese marco, hasta el 9 de agosto de este año, correspondiente a la semana epidemiológica 10, en Mendoza se habían notificado 12.217 positivos en esta franja etaria. Es decir que más de dos tercios de las notificaciones ocurrieron este año.

Mendoza se encuentra entre las 8 provincias con baja incidencia cada 100 mil habitantes.

La mayor incidencia, como se aprecia, se da en adolescentes y particularmente en los mayores.

En tanto, en el país, hasta el 9 de diciembre 0,3% de los casos confirmados requirieron UTI (323 menores de 18 años) mientras que acumulado, hasta el 9 de agosto de 2021 esta proporción bajó a 0,12% (662 menores de 20 años)

Cambio de mirada

En particular, para este grupo, se señalan mejoras en la detección, diagnóstico más oportuno y por ende, más notificaciones.

“Lo que está pasando es que se diagnostica más a los chicos, cuando aparecen con un cuadro como rinorrea, dolor de cabeza o diarrea no habitual inmediatamente se manda a hacer hisopado entonces hay más diagnóstico. Antes se dejaba y terminaban contagiando al resto del grupo familiar, quizás se diagnosticaba cuando ya estaba complicado, ahora se diagnostica antes”, consideró el médico pediatra Ricardo Miatello.

“Probablemente sea por el nivel de alarma de los padres que consultan más rápido con el servicio de salud, hay más testeos y la vacunación en adultos va desplazando las edades donde quedan más susceptibles”, consideró la doctora Ana Houdek, directora de la región Cuyo de la Sociedad Argentina de Pediatría. Los menores de 18 sin comorbilidades aún no acceden a vacunación en Argentina.

Dijo que puede haber mejorado la notificación porque se está viendo que afecta a niños y adolescentes. Es que hasta el año pasado se menospreciaba el impacto del Covid en estos grupos.

En el sanatorio Fleming, de la Obra Social de los Empleados públicos (Osep) señalaron el hecho de que en 2020 se hisopaba poco y nada a los menores de edad. En contraposición, este año tienen su propio centro de testeo para ellos en el que tienen 48 turnos por día.

Su director, el doctor Mauricio Recaberren, dijo que los últimos meses tenían un promedio de positividad de 10% y ahora están en 3 a 4%, lo que calificó como muy bajo.

“El año pasado se hisopaba muy poco en la parte pediátrica (...) Este año se está testeando muchísimo más”, afirmó.

Detalló que la positividad es más alta en chicos de 10 a 14 años y más baja en menores de 5 años. Cabe señalar que la atención pediátrica es hasta 15 años.

“Hemos tenido muy pocas internaciones de pacientes con Covid en niños, el año pasado casi no hubo afectación porque al estar los niños en su casa todo el año, los que se enfermaron de Covid fueron muy poquitos; tuvimos esas internaciones obligatorias que aunque el niño estuviera bien se internaba hasta que se negativizaba”, señaló.

Dijo que este año se internan los casos moderados o graves y han sido muy pocos. Es decir que pese a la mayor cantidad de casos no hay un impacto en las internaciones. Para él, no se trata de que se llega temprano porque dijo que en Osep ha sido siempre la estrategia. “Los chicos que se terminan internado se pueden haber detectado precozmente pero han hecho una evolución más compleja y no es porque se diagnosticaron tarde”, resaltó.

Otro dato que hace referencia a que se ha adquirido un mejor manejo de los cuadros es que este año, se redujo a la mitad la cantidad de chicos con Síndrome Inflamatorio Multisistémico (SIM), según datos nacionales. En 2020 se notificaron 138 casos en el país mientras que en lo que va de este han sido 70.