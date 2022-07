Estados Unidos aprobó una nueva vacuna Covid para uso en su territorio

Estados Unidos aprobó una cuarta vacuna para ser usada en su territorio como estartegia contra el Covid. Se trata de la vacuna Novavax, que fue avalada ayer por los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de ese país.

Ya había aprobado las vacunas de Pfizer/BioNTec, Moderna y Johnson & Johnson. Ahora, se espera que en unas semanas esté disponible para vacunación de mayores de 18 años en hospitales y farmacias.

“Con los casos de Covid-19 subiendo en varias partes del país, la vacunación es crucial para ayudar a protegerse contra las complicaciones de una enfermedad de Covid-19 severa”, señaló la directora de los CDC, Rochelle P. Walensky.

Eficacia de la vacuna Novavax

“Esta vacuna es segura y eficaz en las personas de 18 años o más”, sostiene la Organización Mundial de la Salud, cuyo Grupo Consultivo Técnico sobre la inclusión de vacunas la incluyó en diciembre en la lista para uso de emergencia.

Según informa, la eficacia de la vacuna NVX-CoV2373 de Novavax se ha evaluado en tres ensayos de fase II y de fase III. En los dos ensayos de fase III realizados, se observó que su eficacia contra la enfermedad leve, moderada y grave es del 90%.

Se recomienda administrar dos dosis intramusculares de 0,5 ml separadas por un intervalo de 3 a 4 semanas.

La entidad señala que se puede ofrecer esta vacuna a las personas que hayan tenido Covid-19, si bien algunas prefieren no vacunarse hasta pasados 3 meses de la infección.

No se recomienda administrar esta vacuna a las personas menores de 18 años. “Se están obteniendo datos sobre inmunología y toxicidad en este grupo de edad; hasta que no haya suficientes datos disponibles que se puedan examinar más detalladamente, no se recomienda esta vacuna para dicho grupo etario”, refiere.

Cómo es Novavax

El suero contiene la proteína en pico del virus SARS-CoV-2 y un adyuvante, que es una sustancia que ayuda a fortalecer la respuesta inmunológica a un antígeno, tal como publica DW.

En el caso de Novavax se ha usado el adyuvante Matrix-M, que tiene extractos de saponina de la corteza del árbol Soapbark, que es originario de Chile.

Para evaluar la vacuna se llevó a cabo un ensayo clínico en EE.UU. y México antes de la aparición de las variantes delta y ómicron y en el que el suero demostró una eficacia del 90,4% a la hora de prevenir el Covid-19.

Estados Unidos presenta un repunte de casos de la infección asociado a las subvariantes de ómicron BA.4 y BA.5.