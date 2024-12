Estacionó frente a un garaje en Navidad, se fue a una fiesta y le destrozaron el auto a palazos

En el partido de Tres de Febrero, Buenos Aires, un episodio de violencia sorprendió a los vecinos. Ocurrió en plena madrugada de Navidad, cuando un grupo de vecinos destrozó un auto a golpes porque bloqueaba la salida de un garaje.

El incidente, que luego se viralizó en las redes, tuvo lugar alrededor de las 6 de la mañana del miércoles, a metros del Club San Martín, donde se realizó una fiesta navideña que convocó a decenas de jóvenes.

Las calles cercanas al predio estaban repletas de vehículos, lo que llevó a Matías Berdini, uno de los asistentes, a estacionar su Ford Focus en lo que creyó era un espacio libre. Según se excusó, la zona carecía de señalización clara y la oscuridad le impidió notar que se trataba de la entrada de una cochera.

Mientras transcurría la fiesta, los dueños del garaje descubrieron que el auto bloqueaba su salida y, en lugar de esperar al conductor o buscar otra solución, optaron por una forma por demás violenta. Armados con palos y piedras, comenzaron a golpear el vehículo, rompiendo los parabrisas, espejos y varias partes de la carrocería.

“Cuando me avisaron por altoparlante (en medio del evento), salí y me encontré con la escena. Fue horrible”, detalló Matías, el conductor y propietario. Intentó disculparse, pero los agresores continuaron destrozando su auto mientras él, en estado de shock, trataba de calmar los ánimos. Finalmente, se subió al vehículo lleno de vidrios rotos y logró retirarse del lugar.

El ataque quedó registrado en video por otros jóvenes que salían del club. Las imágenes muestran a dos hombres y una mujer golpeando el auto con pequeños troncos y piedras, mientras insultaban al propietario. El video dura pocos segundos, pero los necesarios para mostrar la violencia desatada. La persona que graba admite la locura que ven sus ojos: “Tiene un tronco, boludo”.

“No me di cuenta que era un garaje, no es que dejé el auto ahí a propósito”, insistió el conductor en diálogo con TN. Y agregó: “En este caso, ante una mala señalización de la cochera y por mi impericia, asumo la responsabilidad al 100 por ciento de haber dejado el coche estacionado en un lugar que no correspondía”.

Matías se hizo cargo de haber estacionado mal, pero criticó tanto la violencia de los vecinos como la inacción policial. “La Policía pasó por el lugar mientras destrozaban mi auto y no hizo nada”, denunció en un posteo en redes sociales.

