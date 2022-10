Está internado en terapia intensiva uno de los heridos en el accidente de Lavalle

Al dolor por las cinco personas que fallecieron en el trágico choque frontal en la ruta provincial 24, a la altura de Lavalle, ahora se le sumó la preocupación por Emanuel Pastrán, uno de los heridos que ahora se encuentra luchando por su vida en el Hospital Central. El joven de 23 años está internado en terapia intensiva, con “mal estado general” y pronóstico reservado, según indicaron fuentes del nosocomio a Los Andes.

Aunque en un principio fuentes de la Policía de Lavalle revelaron que “los dos heridos fueron dados de alta y están bien”; la situación cambió para Emanuel Pastrán, uno de los ocupantes del Fiat Palio en el que viajaban 6 personas y cuatro de ellas perdieron la vida.

Es que durante este lunes trascendió que el joven ingresó al Hospital Central por “politraumatismo por colisión vial” y se le realizó una laparotomía exploradora, una cirugía en la que se abre el abdomen y se examinan los órganos para detectar si hay lesiones internas que pongan en peligro la vida.

Tras esa intervención, Emanuel fue intubado y su pronóstico es reservado, con “mal estado general”, según comunicó el Hospital Central a este diario. El otro sobreviviente al trágico accidente en Lavalle es Alexis Cabrera, de 34 años, quien también ingresó al mismo hospital por politraumatismo por colisión vial. A él se le realizó un “avenamiento pleural por neumotórax”, tiene un buen estado general y quedó internado en sala común para hacerle un seguimiento del servicio de cirugía de tórax.

CÓMO FUE EL CHOQUE FRONTAL

El siniestro ocurrió el domingo a las 6.50, cuando un Chevrolet Aveo y un Fiat Palio colisionaron de frente, tal como lo indicó el Ministerio de Seguridad. El Chevrolet se desplazaba de Norte a Sur y, según trascendió, el mismo realizaba maniobras peligrosas (zigzagueando), que terminó impactando contra el Fiat que circulaba en sentido contrario.

Aunque esa es la principal hipótesis, Pablo Muñoz, de Oficial Principal de la Comisaría N° 17 de Lavalle, manifestó a Los Andes que “todavía están esperando las cámaras para ver si el auto iba zigzagueando como se decía o no”, y que “por ahora no hay nada de eso”. La autoridad policial, además, explicó que “por ahora no se ha determinado cómo ha sido el hecho” ya que “todavía no está el informe de Policía Científica”.

En el Palio viajaban 6 personas, cuatro de sus ocupantes murieron en el lugar tras el impacto. Los fallecidos que iban en ese auto fueron identificados como Jonathan Eliseo Sosa (28), Yamila Nair Ocampos (29), Paola PASTRAN (31) y Alexis Rafael Oga Mercado (40). El conductor del Chevrolet Aveo que perdió la vida fue identificado como Lisandro Daniel Sarmiento Villegas, un joven de 20 años que jugaba al fútbol en la cuarta división del equipo Cicles Club de Lavalle.

MARÍA DI SILVESTRO TAMBIÉN PELEA POR SU VIDA

El ocurrido en Lavalle es el tercer accidente vial con víctimas fatales que Mendoza lamenta en poco menos de un mes. La semana pasada, el 19 de octubre, la provincia se conmovió con el fallecimiento de Lucía Masman, la joven de 20 años que se encontraba internada en el hospital Central a raíz del accidente que la zona de El Challao, cuando la joven estudiante y otros 15 chicos volvían del cerro Arco en una camioneta, de una actividad organizada por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).

Entre ellas, la que más grave se encuentra es María Di Silvestro (32), quien sigue en coma inducido, con fractura de cráneo. En las últimas horas, el Hospital Central reconoció que no hay “mayores novedades”, y que la joven “continúa sedada, intubada en proceso de bajar la sedoanalgesia”. Su pronóstico es reservado.

Del otro accidente, ocurrido el 28 de septiembre cuando un micro transportaba a unos 30 hinchas de Boca hacia la Ciudad de Mendoza volcó en San Martín, ya no quedan heridos de gravedad. Daiana Ianello fue la última en abandonar el Hospital Perrupato de dicho departamento, después de 7 días internada por dos fracturas, una de cadera y otra al final de la columna. En esa tragedia perdió la vida Paola Emilse Freitas, de 32 años, y hubo otros 18 heridos además de Daiana.