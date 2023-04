Está imputado por femicidio y declaró autopercibirse como mujer para cambiar la carátula de la causa

Fernando Alves Ferreira, imputado por el crimen de Eduarda Santos, se presentó en la audiencia de control, la cual se realizó ayer, y esbozó una declaración que sorprendió a los jueces y a los presentes en el lugar. El brasileño indicó que se autopercibe como mujer y solicitó la modificación de la carátula de femicidio.

Eduarda Santos fue asesinada de seis balazos en Bariloche el 16 de febrero de 2022. Ante el hecho, Fernando Alves confesó el crimen de inmediato: “Sí, soy el responsable pero no lo planeé”, declaró el hombre en aquella oportunidad.

Eduarda Santos. La brasileña asesinada en Bariloche.

Tras su confesión, Alves Ferreira le solicitó a los miembros de la Justicia que “hagan la investigación completa”. El hombre también pidió apoyo psicológico, ya que aseguró que su vida se encontraba en peligro.

En el momento de la investigación, el fiscal Martín Lozada comprobó que ambos mantenían un vínculo marcado por la dependencia económica y emocional, “propios de una posición dominante del hombre sobre la mujer”. Derivado de esta afirmación, Lozada fundó su pedido de pena por la causal de femicidio.

Cabe mencionar que el imputado es oriundo de Brasil, como la víctima, y se encuentra detenido desde febrero del 2022 en el penal de Bariloche, donde cumple la prisión preventiva. Aun así, la historia de este crimen intentó tener un giro inesperado ante la declaración del acusado, quien se presentó en la última audiencia junto a su abogado Nelson Vigueras y un llamativo pedido.

El ciudadano brasileño Fernando Alves Ferreira, será juzgado por un jurado popular. Foto: Gentileza Bariloche 2000

Según informó TN, Vigueras le manifestó ayer al juez Juan Martín Arroyo la pretensión de modificar la carátula del hecho. “Fernando se autopercibe Amanda”, señaló el letrado, y justificó su teoría argumentando que Alves Ferreira, antes del hecho, se sometió a cirugías e inició los trámites para modificar su sexo.

A pesar de la insistencia del abogado defensor, dicha modificación fue rechazada por el fiscal Lozada luego de un arduo debate entre las partes. Acorde a lo informado por el matutino Río Negro, la fiscalía consideró que cuando Fernando mató a Eduarda, el acusado “era un varón”.

Además, el fiscal advirtió que de la investigación no surgieron evidencias de que cuando se cometió el crimen el acusado se autopercibía mujer. Por su parte, Arroyo determinó que la acusación era precisa y dio lugar a que el caso llegue a juicio.

LA CONFESIÓN DEL FEMICIDA

Tras perpetrar el crimen, Fernando Alves Ferreira manifestó que mató a Santos “para proteger” su seguridad y la de los hijos mellizos que tuvo con la víctima, a quien vinculó con el narcotráfico. En ese sentido, el imputado aseguró que “estaba en peligro” y agregó: “Perdón, pero mi vida viene primero que la de los demás”.

En su momento, los representantes del Ministerio Público Fiscal de Río Negro brindaron detalles de la muerte de Eduarda. La víctima fue asesinada de seis balazos que le atravesaron los dos pulmones, un brazo, la cadera y otro en la cara.

Eduarda Santos de Almeida fue asesinada la madrugada del 16 de febrero del 2022, en el acceso al sendero del lago Escondido, Bariloche. Foto: Diario Río Negro

Al respecto, el acusado manifestó: “Cuestiones de narcos y todo lo que saben ustedes y Eduarda estaba involucrada en eso”. En otro tramo de su declaración desprestigió a la víctima y se refirió al hecho de que él había enviudado del esposo con el que se casó en un matrimonio igualitario y con el que habían anotado como propios a sus mellizos.

“Eduarda no era sumisa, todo lo contrario. Yo me quedé viudo hace siete meses. La violencia que sufríamos en la casa a partir de la llegada de Eduarda era constante. Mi prioridad eran mis hijos. Volver a Brasil no era una opción”, puntualizó Alves Ferreira.