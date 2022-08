Esta es la fórmula infalible para detectar dólares falsos

Debido al presente económico de la Argentina, muchos ciudadanos han optado por ahorrar en dólares. Pese a su elevado precio, los argentinos encuentran refugio en la moneda norteamericana.

Sin embargo, muchas personas no están del todo familiarizadas con los billetes de dólar por lo que es fácil caer en una estafa o recibir dólares falsos.

Como sucede con cualquier papel moneda, la divisa estadounidense no escapa a esta realidad. No obstante, existen algunas técnicas muy sencillas para diferenciar un dólar falso de un dólar real.

De hecho, desde la Reserva Federal estadounidense difunden una especie de fórmula infalible de verificación, fácil de recordar y rápida para aplicar.

Pasos para determinar si un billete de dólar es auténtico

Según el sitio oficial uscurrency.gov, en la actualidad circulan billetes de 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 dólares. Cada uno tiene un diseño diferente y los detalles se pueden consultar en el mencionado sitio.

Las últimas series tienen mejores medidas de seguridad que las anteriores pero todas se consideran moneda de curso legal en Estados Unidos. Esta aclaración es válida debido a que en muchos lugares no aceptan los billetes de $100 de cara chica sin fundamento alguno.

La junta de la Reserva Federal de los Estados Unidos recomienda estos tres primeros análisis para aplicar en la mayoría de los billetes:

Al pasar los dedos por un billete verdadero debe sentirse ligeramente áspero. Si es marcadamente suave y resbaladizo es motivo de sospecha. Si es muy áspero o rígido o más grueso de lo habitual, también hay que desconfiar.

Al mover un billete auténtico hacia delante y hacia atrás ciertos elementos deberían cambiar de color. En los billetes nuevos de 100 dólares, el 100 de color cobrizo se torna verde con la inclinación, en los anteriores cambia de verde a negro.

Elevar el billete y observar con luz blanca detrás, puede ser natural o una linterna. Esto sirve para comprobar que está la marca de agua y el hilo de seguridad.

Los más desconfiados pueden utilizar una luz ultravioleta, que debería hacer brillar el hilo de seguridad con un color especial muy llamativo.

Demás está decir que el billete no puede tener en ningún rincón la palabra “réplica” o " for motion picture use only” o inscripciones extrañas en cualquier idioma.

Otros tips a tener en cuenta para billetes de 100 dólares nuevos

Además de las consideraciones anteriores, en el caso de los billetes de 100 dólares nuevos, que son más bien azulados, se pueden aplicar otros cinco controles.

La impresión en relieve. Al pasar el dedo de arriba hacia abajo por el hombro de Franklin, esa parte se debería sentir muy áspera.

La campana dentro del tintero. Debe cambiar de color cobre a verde al inclinar el billete.