Esperan más de 7.000 fieles en la misa virtual del Patrono Santiago

El fervor religioso del multitudinario festejo de cada 25 de julio, en honor al Patrón Santiago, este año se reflejará en las redes sociales por primera vez en la historia. Es que la tradicional celebración religiosa para pedirle al apóstol que nos proteja de los temblores se hará por Facebook. En forma presencial sólo habrá 30 personas pero se espera que más de 7.000 fieles participen de la transmisión digital.

Esto es, claro está, porque los templos deben respetar los protocolos establecidos por el Covid-19. Así es que la Santa Misa, presidida por el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, tendrá lugar hoy a las 11 pero sólo una treintena de feligreses podrá estar en la parroquia San Nicolás y Santiago Apóstol, ubicada en la peatonal Sarmiento.

Así, el resto de los católicos y personas interesadas en general en seguir la misa, únicamente contarán con la opción de ingresar desde sus hogares a la fan page Pastoral de Comunicadores Mendoza y ver la transmisión que se realizará en vivo. O bien, cuando deseen buscarla, porque allí quedará también posteada para los que no puedan acceder a las 11.

La reflexión del arzobispo

En una extensa carta, publicada en la web de la Arquidiócesis de la provincia, el obispo mendocino reflexionó sobre esta celebración en cuarentena. “¿Cómo celebrar hoy al Patrón Santiago, en este contexto de pandemia, de cuarentena y su consiguiente distanciamiento social, preventivo y obligatorio? De este tiempo se ha exaltado reiteradamente su carácter de inédito, por lo que significan hoy para la humanidad esta enfermedad, la creciente pérdida de vidas a causa del Covid-19 y el impacto que la lucha contra el virus ha causado en el desarrollo social y económico de hombres y pueblos”, señala el escrito.

Además la misiva asegura que encuentran “al Apóstol Santiago en momentos muy particulares del ministerio de Jesús. Con su hermano Juan, llamados por Cristo, dejan las redes para hacerse pescadores de hombres. En la Transfiguración, junto a Pedro y a Juan, será testigo anticipado de la gloria del Señor contemplándolo entre Moisés y Elías; más tarde, lo acompañará en su sentida oración en el Huerto de los Olivos”.

Colombo expresa también que esa “cercanía de Santiago a Jesús nos invita a renovar nuestra confianza en su intercesión”. “En el seguimiento del Señor y en la comprensión de su voluntad, Santiago puede ayudarnos, animando nuestra oración creyente y alentando el servicio generoso a nuestros hermanos”, concluye.

Los cuidados pertinentes

Desde el área de comunicación del Arzobispado explicaron que la mayor preocupación es poder cumplir el protocolo sanitario vigente para celebraciones religiosas. “No podemos exceder las 30 personas en el templo y tendremos que tener todos los cuidados sanitarios pertinentes. Así es que estamos invitando a la gente a que siga la trasmisión por Facebook”, indicaron.

También recordaron que el año pasado (sin pandemia) la celebración contó con tres cuadras repletas de feligreses, traducidas en unas 10.000 personas.

Respecto a la previsión virtual para esta ocasión, comentaron que si bien es muy difícil saberlo con anticipación, a principios de julio transmitieron ordenaciones sacerdotales y 7.000 personas vieron el video.

“Este año hemos querido proponer el camino de Santiago en clave de cuidado de la vida. El desafío de protegernos y proteger a los demás de la circulación del Covid-19 no debe confundirse con una obsesión sanitarista de la Iglesia, como una suerte de rendición de lo religioso a los dictados de políticas estatales, sino como la auténtica comprensión de la responsabilidad de la Iglesia en el cuidado del bien común, así como la concreta aplicación del criterio de respeto que tiene todo don de Dios, en este caso la vida de las personas”, remarcó Colombo al respecto.

Los feligreses piden por los temblores y por la cura del Covid-19

“Yo sé que él es el patrono de Mendoza y que siempre nos protege de los temblores. Pero este año también voy a pedirle que nos ayude a que encuentren una vacuna para curar el coronavirus. El año pasado hice el camino de Santiago (desde Luján hasta la Peatonal) pero ahora lo veremos por Facebook”, dijo Aurora, una fiel que a las 11 estará atenta a la transmisión para verla junto a su familia.

Por su parte, Juan, un mendocino devoto del discípulo de Jesús, contó a Los Andes que le encantaría estar presente como siempre pero entiende que la situación no lo permite. “Me gustaría muchísimo porque siempre asisto y rezo, ya que me da mucho miedo la posibilidad de que haya un terremoto. Pero ahora no es el momento ideal así que lo voy a ver por la fan page”, aseguró el joven católico.

Horarios de actividades

• 11: Misa, presidida por el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo.

• 12: Salida de la imagen de Santiago hasta los escalones. Momentos de oración y reflexión: lecturas bíblicas, rezo del Rosario y cantos.

• 17: Ingreso de la imagen al templo.

• 17.30: Misa.