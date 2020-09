Escuelas evalúan terminar antes las clases para ayudar a los alumnos rezagados

Algunas escuelas evalúan concluir días e incluso semanas antes el ciclo lectivo tras las disposiciones de la semana pasada de la Dirección General de Escuelas (DGE). Aunque el calendario establece que el último día de clases es el 11 de diciembre, por la necesidad de acompañar a alumnos que han presentado dificultades se piensa en adelantar el cierre a estudiantes con buen desempeño.

Son conversaciones informales entre los primeros estamentos y secciones, preludio de reuniones que habrá con la supervisión y las jornadas previstas para el 21 y 22 de setiembre.

Docentes y directivos consultados aceptaron que es una de las variables que analizan. Es que la normativa establecida por la DGE contempla un acompañamiento para aquellos alumnos que hayan tenido dificultades y deja en manos de los colegios establecer estrategias para concretarlo.

“Tuvimos una reunión de toda la sección y se estuvo hablando de esa posibilidad. No hay nada oficial, pero se está estudiando”, comentó la directora de una primaria estatal de Maipú. “En mi escuela no habíamos cargado notas, ahora tenemos que ver cómo acreditar aprendizajes. Mañana tenemos otra reunión con la supervisora y veremos qué pasa”, agrega.

Una docente comentó que la directora les ha expresado la posibilidad de ir cerrando hacia fines de noviembre mientras que otra dijo que en la escuela donde dicta clases también lo están considerando.

En contraposición, la DGE sostiene que el calendario no se ha modificado ni se ha pensado en ello y que los colegios no tienen potestad para hacerlo.

Libertad de acción

El jueves el gobierno escolar puso fin a la incertidumbre e informó que las notas que los alumnos hayan obtenido durante las clases no presenciales serán tomadas como acreditación de saberes para la libreta, cuando su desempeño haya sido bueno.

Las Resoluciones N° 1813 de Nivel Primario y N° 1816 de Nivel Secundario remarcan que no será así para quienes hayan tenido dificultades, a quienes no se les colocará nota sino que seguirán en proceso. Buscan que ningún alumno resulte perjudicado por una situación que ha mostrado inequidades y vulnerabilidades.

Allí se determina que cada colegio deberá establecer sus acuerdos institucionales para determinar modalidad, dispositivos y formas de acreditación. Asimismo, definirán las estrategias de evaluación y acompañamiento y un “Plan de intensificación y recuperación de las trayectorias escolares individuales interrumpidas o de baja intensidad”.

Aprobación y blanqueo

“Lo que dicen las dos resoluciones es que cada institución educativa tiene que desarrollar su plan para la acreditación y será igual con el tema de la promoción. Ese plan tiene que estar consensuado con la supervisión y no puede estar por fuera de esas resoluciones y del calendario escolar”, remarcan desde la DGE.

Y agregan: “No podemos responder algo que no ha sucedido, porque todavía no sabemos qué están pensando las instituciones educativas hacia adelante, ya que ninguna escuela ha presentado un plan en las supervisiones”.

De hecho, reconocieron que han tenido novedades sobre la circulación de información sobre un cierre de ciclo anticipado para mediados o fines de noviembre. Pero subrayan que no son disposiciones emanadas del área y que no hay nada oficial.

Para los docentes consultados, de algún modo sería blanquear una situación. “Como sucede todos los años, los mismos padres ya no envían a los chicos a la escuela”, dijo la directora de primaria. Consideran que hace calor y ya están cansados. Otro tanto ocurre en secundaria donde los alumnos sostienen que ya no tiene sentido ir porque hacen poco y nada, salvo quienes necesitan ayuda porque no han aprobado materias.

Pero todo depende de la comunidad académica. No será lo mismo para aquella que tenga más alumnos en condiciones de vulnerabilidad ya que son los que requerirán más acompañamiento. Además, es probable que a esa altura este sea un nuevo desafío para docentes que han debido atravesar un año por demás exigente.

Graciela Bertancud, directora del colegio Edison, dijo que si bien es algo que se ha planteado en contacto con otras instituciones, en el caso de su alumnado no serían muchos los que tienen dificultades por lo que no sería tan necesario. “Somos una escuela muy particular y estamos en pleno proceso de discusión, no hemos perdido un sólo día de clases y eso nos posiciona en otro lugar, tenemos todo óptimo: la conectividad y los chicos con equipo”, detalló. De todas formas dijo que se tomarán los próximos dos meses para evaluar el desempeño y recién entonces definirán cómo proceder.

Sin embargo, la DGE ha identificado 8.990 alumnos con trayectoria interrumpida y hay que pensar las complicaciones extra que pueden tener en aquellos establecimientos con muchos alumnos con problemas de conectividad.

El ciclo lectivo: decisiones tomadas sobre la marcha

La DGE determinó que el ciclo lectivo del Nivel Primario tendría 183 días de clases y concluiría el 11 de diciembre. En tanto, para el Nivel Secundario se estableció que las clases finalizaran el 4 de diciembre y que entre el 9 y el 15 de ese mes habría Orientación y Evaluación.

La pandemia cambió drásticamente el escenario y el 16 de marzo ya no hubo alumnos en las aulas. Así, el ciclo lectivo 2020 se ha ido resolviendo con medidas tomadas sobre la marcha. Con el correr de los meses se fue “pateando la pelota” sobre ciertas definiciones. Parte de esto es cómo se acreditarán saberes y cómo se acompañará a los alumnos que tengan dificultades.