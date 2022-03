Escuela Borges: DGE acuerda un lapso de 10 días para regularizar la situación ante los reclamos por posible desalojo

Durante la mañana de hoy, la comunidad educativa de la Escuela Jorge Luis Borges marcharon para pedir por la regularización de la situación del edificio escolar, ya que, según manifestaron, son 2 años los que le adeudan a los propietarios. Estudiantes y docentes temen que ante este panorama, sean desalojados y deban buscar otros sitios a donde continuar su educación secundaria.

Ignacio, presidente del centro de estudiantes de la escuela Borges, que cuenta con 279 estudiantes, dio más detalles respecto del reclamo. “Reclamamos un edificio propio porque en febrero llegó una carta de desalojo para que nos fuesemos. Y el gobierno no nos da ninguna respuesta. Queremos edificio propio, no queremos que nos trasladen a ningún lado ni que nos trasladen por separado. Hace 28 años que se alquila, y hace 2 años que el gobierno no le paga a la dueña y por eso quieren que se vayan”, dijo el referente estudiantil.

Continunando, agregó que la única respuesta que les han dado es que van a buscar un lugar o una primaria para compartir edificio. “Pero queremos algo propio. En 28 años han pasado 7 directivos y todos presentaron notas y ninguna respuesta. Además, el edificio está con baños tapados, sin alcohol, sin papel higiénico, sin jabón o merienda, que es solo para primeros años e internet no anda y si llueve se corta la luz. Las condiciones, faltan bancos, sillas, patio roto, la escuela no está en condiciones, es de adobe y toda la escuela se llueve”, señaló Ignacio.

Ante esto, tres representantes del grupo hicieron entrega de un petitorio al director de Asuntos Jurídicos de la DGE aclarando que realizarían un paro hasta obtener una respuesta concreta. El acuerdo de diez días parece haber frenado esta situación.

Nuevo convenio

Desde la DGE informaron que el grupo de protestantes fue atendido por el director de Asuntos Jurídicos, Sebastián Boulin, quien recibió un escrito de manos de una preceptora, un estudiante y una madre.

“Se les explicó que no va a haber desalojo y tratativas con el abogado representante de los propietarios del inmueble para continuar con un nuevo convenio. Ante las quejas por infraestructura, se los derivó a onfraestructura provincial, a la dirección de Educación Secundaria, a la de tecnologías de la información y a infraestructura de la DGE”, explicaron desde el gobierno escolar

Por otra parte, agregaron que se trabajará sobre la problemática planteada respecto de la alimentación. “En un plazo de 10 días nos comprometemos a traer respuestas en concreto sobre el acuerdo con los propietarios del inmueble. También respuestas del reclamo en las otras áreas”, informaron desde la DGE.