Es piloto de caza y usa “Tomba” como nombre clave: la historia de este mendocino que lleva a su barrio a los cielos

Hernán Agüero tiene 28 años y es piloto de aviones de Caza y Bombardeo de la Fuerza Aérea Argentina. Es mendocino, pero desde hace años que se encuentra en Córdoba junto a su pareja y a su hijo, para poder concluir su especialidad con los aviones TC6 Texan.

Sin embargo, pese a la distancia, su corazón no se aleja de los colores de su barrio. Ese azul con bastones blancos que alza como bandera y con un “Tomba”, como símbolo de identidad. Y es literal, porque este mendocino que recorre los cielos argentinos, antes de despegar infla el pecho y dice “Tomba”, su nombre de distinción de piloto.

En una charla con el oficial, Los Andes conoció a este godoicruceño y fanático del Expreso que eligió una profesión poco común, pero que comparte dos sentimientos con los 11 que cada domingo salen a la cancha a enfrentar a grandes equipos: defender y representar, salvando las distantes de cada una de las actividades. El piloto protege la Nación ante posibles amenazas, los futbolista luchan por mantener a Mendoza en la máxima categoria.

Hernán se recibió de oficial de la Fuerza Aérea en el 2015, tras una carrera de cuatro años en la escuela de aviación militar. Una vez que obtuvo su título, pudo especializarse en los Caza y Bombardeo el cual era su sueño. Y lo cumplió: “Me recibí en el Texan y previamente volé Tecnam y Grob, dos aviones que se encuentran en Córdoba en la escuela de aviación militar y los cuales disfruté. Pero el Texan era el objetivo”, sostuvo.

Hernán comparte sus dos pasiones, los aviones y el Tomba, con su hijo Benedetto. El pequeño luce los colores tombinos en cada ocasión compartida con su papá. “Es el club que amo. Mi papá me llevó de bebé a la cancha, así que trato de hacer lo mismo con Benedetto”, aseguró.

-¿Cuándo venís a Mendoza vas a la cancha?

-Siempre que puedo voy y de visitante cuando dejan ir. En Copa Argentina siempre iba. Intento no perder oportunidad de alentar.

-¿En Córdoba vas a Belgrano, Talleres o Instituto?

-Fui un par de veces porque me llevaron mis compañeros, pero no es lo mismo que ir a ver al Tomba.

-Siempre hay chicaneadas, ¿tenés compañeros que te cargan?

-Si, la mayoría (risas) y de todos los equipos, porque tengo compañeros de todo el país.

-Cómo zafar de eso...

-Soy el único tombino, pero igual los de Talleres son los únicos de Primera, así que los de Belgrano siempre pierden en las chicaneadas.

Como todo hincha que está lejos, es un tombino con costumbre y ceremonia para ver los partidos. Aunque después, los resultados rompan con la armonía, según contó. “Siempre me preparo bien, con una picada y algo para tomar mientras espero el partido. Siento muchas cosas cuando los veo jugar, nostalgia, sobre todo. Pero no me los pierdo, siempre los sigo”.

Y con respecto a este campeonato “la verdad vamos muy mal pero bueno, hay que alentar al equipo. Ojalá que empiecen a poner al “Morro” (García) de titular”, tiró sonriendo. El piloto es uno de los pocos argentinos privilegiado de volar sobre nuestra hermosa geografía, con esas máquinas perfectas. Y para él, este sueño se cumplió, sólo queda otro que se sigue postergando pero que no está bajo su responsabilidad. Quiere ver al Deportido Godoy Cruz Antonio Tomba campeón, “campeón de primera”, como dice la canción..

Para cerrar, quisimos saber si se subiría a un Pampa, pero con el fin de que algún día regrese a su tierra. Hernán confió que le “encantaría volver a Mendoza algún día, pero por ahora no. Ojalá pueda volar un Pampa, pero será en algún momento más adelante”, concluyó.