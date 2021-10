Es mendocino, vive en Israel, tiene dos dosis de Sinopharm pero no tiene anticuerpos: la explicación

David Rapaport tiene 36 años, nació en San Juan, pero vivió en Mendoza durante gran parte de su vida. En septiembre se fue a vivir con su esposa y sus dos hijos a Israel. Lo hizo, como tantos otros argentinos, intentando iniciar una nueva vida y en busca de nuevas oportunidades lejos de su tierra natal. Por esto mismo es que se vacunó con las dos dosis correspondientes de la vacuna china contra el Covid-19 Sinopharm.

Con la tranquilidad de haber completado el esquema de vacunación con las dos aplicaciones de uno de los componentes que ha llegado a Argentina desde diciembre del año pasado -cuando comenzó la campaña-, David llegó a Tel Aviv y allí cumplió con la semana de aislamiento correspondiente. Hasta ahí, nada que le llamara la atención. Sin embargo, se topó con una situación que le llamó poderosamente la atención cuando se practicó el test de anticuerpos y los resultados arrojaron que prácticamente estaba en cero.

“A mí me dio cero anticuerpos, prácticamente nada. Directamente la conclusión es que no tengo”, resumió el argentino a Los Andes desde el norte de Israel, donde está viviendo con su esposa y sus hijos. “Me llamó muchísimo la atención, porque yo tengo las dos dosis de Sinopharm, la segunda me la habré puesto hace un mes. Pero según los estudios no tengo anticuerpos”, agregó con sorpresa y preocupación.

Rapaport destacó que, incluso en Israel, se ha enterado de otros argentinos vacunados con Sinopharm y que están en la misma situación que él y hasta ha encontrado noticias referidas a otros países europeos en los que quienes han recibido esta vacuna han manifestado su preocupación por la baja cantidad de anticuerpos.

Sin embargo, los especialistas destacan que esta situación no tiene nada de anormal o irregular y que es algo que se observa con cualquiera de las vacunas disponibles. “Es habitual que los estudios den como resultado baja cantidad de anticuerpos. El tema es que no está recomendado el dosaje de anticuerpos post vacunación en ningún caso. Esto, justamente, porque aún no está determinada la cantidad que se necesita. Además, ese dosaje no determina la inmunidad celular”, destacó la directora de Inmunizaciones de Mendoza, Iris Aguilar, quien resaltó que -de acuerdo a lo que se ha observado en la situación mundial- pareciera ser que no es tan importante la cantidad, sino más bien la calidad.

Sinopharm, la vacuna china que tiene el mendocino a quien el dosaje le demostró cero anticuerpos. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes.

“Se han visto personas con valores indetectables de anticuerpos, pero robustos”, destacó Aguilar. En tal sentido, reiteró que no está recomendado el dosaje de anticuerpos, ya que, si uno se guía únicamente por la cantidad, si es alta da una falsa sensación de tranquilidad, mientras que si es baja la falsa sensación que se genera es de inseguridad.

Sin anticuerpos

Cuando David y su familia llegaron a Israel, presentaron el certificado de vacunación contra el coronavirus y se les entregó la tarjeta verde que dejaba constancia de que habían ingresado con la inmunización completa.

“Con mi esposa, Sabrina, nos hicimos el test serológico y a ella le dio como que tenía un montón de anticuerpos, por lo que creemos que puede haber tenido coronavirus sin darse cuenta. Pero cuando me lo hice yo me dio negativo, como que casi ni tenía”, agregó Rapaport.

Los especialistas no aconsejan el dosaje de anticuerpos a quienes se vacunaron contra el coronavirus ya que no está determinada la cantidad que se necesitan. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes.

Ya con los resultados del estudio, David no ocultó su preocupación y comenzó a indagar sobre esta situación. Y allí mismo, en el centro de salud donde se había practicado el examen, le contaron que hacía unos instantes se había retirado un argentino, también vacunado con las dos dosis de Sinopharm y que había evidenciado la presencia casi nula de anticuerpos.

“Me dijeron que es algo que han visto en varios argentinos con Sinopharm. Lo primero que hice fue sacar turno y me puse la primera dosis de la vacuna Moderna. Cuando pasen 28 días me toca la segunda y seis meses después la tercera, pero acá ya están como acostumbrados a que los vacunados con Sinopharm no demuestren anticuerpos. De hecho, ni siquiera la tienen en el sistema de Israel”, agregó Rapaport.

Ya instalado en una ciudad del norte de Israel, David no ha empezado a trabajar todavía. Al ser nieto de un ciudadano israelí, el Estado le costeó los pasajes a la familia y les brinda una vivienda por seis meses, además de obra social. Actualmente está aprendiendo hebreo, ya que es la lengua de Israel y fundamental para cuando necesite salir a trabajar.

Nada anormal

Iris Aguilar, directora de Inmunizaciones de Mendoza, destacó que la situación de este argentino y de otros tantos que han recibido esta y otras vacunas no tiene nada de anormal ni de peligroso, a priori. “Es algo que pasa con todas las vacunas y que no depende únicamente del componente que se ha recibido. La respuesta es individual, de cada vacunado”, destacó Aguilar.

La directora de Inmunizaciones de Mendoza, Iris Aguilar, destacó que con todas las vacunas pueden evidenciarse baja cantidad de anticuerpos, pero que no significa nada anormal ya que la clave es la calidad y no cantidad.

La especialista insistió en que no está recomendado el dosaje de anticuerpos luego de haber recibido las vacunas, cualquiera de ellas. Y destacó que esto es porque, precisamente, no se ha logrado determinar ni universalizar la cantidad de anticuerpos necesarios, sumado a que -al tratarse de situaciones totalmente individuales- no es la cantidad de los anticuerpos lo que importa, sino la calidad.

“Con ninguna vacuna se aconseja dosar anticuerpos, a excepción de la de la Hepatitis B. ¿Por qué entonces se va a recomendar con la de Covid-19? Esto es porque con este estudio solamente se valora una parte de la inmunidad, pero no la inmunidad celular”, explicó Aguilar. En tal sentido, agregó que precisamente y en base a la calidad y robustez de los anticuerpos es que se está analizando a nivel mundial si será necesaria una tercera dosis en todas las vacunas.