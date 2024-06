Cristian Di Betta (46) ya es más que un simple panadero. Podría decirse que es “el panadero” mendocino, ya que su fama y exposición lo han llevado a ser noticia en más de una oportunidad. Y, además, es un vedadero personaje. Pero no por ello ha perdido su humildad ni su simpatía y simpleza características, ni tampoco su esmero por el trabajo, ya que cada madrugada –bien temprano- está en los hornos de su panadería –Cristián-, ubicada en el barrio San Eduardo (Maipú).

Hace unos días, más concretamente el miércoles 29 de mayo, Cristian Di Betta estuvo presente en uno de los programas de streaming más vistos de Argentina. Y es que Cristian fue el improvisado y protagónico invitado de la emisión diaria de “Soñé que volaba”, aquel que se emite en el canal de YouTube Olga, de lunes a viernes de 10 a 13.

Es mendocino, hizo la medialuna más grande del país y viajó 32 horas para llevarla a Olga: “Me la piden en todo el país”. Foto: Captura YouTube

Pero no fue un invitado más. Porque Di Betta, quien dos días antes había sorprendido a Migue Granados y al resto de los conductores del programa al afirmar que era el creador de “la factura más grande de Argentina”, llegó al estudio con dos de sus creaciones. ¡Si hasta las midieron en vivo para corroborar el tamaño!

Y lo hizo sin anunciarse previamente y sin que nadie –a excepción de él- lo esperara. Porque preparó las dos medialunas de 70 centímetros –que son una de sus marcas distintivas- en su panadería días antes, porque el martes 28 de mayo se subió a un colectivo en la Terminal de Ómnibus de Mendoza que lo llevó hasta la Ciudad de Buenos Aires, y porque tras llegar a Retiro (luego de 16 horas de viaje) se tomó un taxi hasta los estudios de Olga.

“Iba con dos cajas grandes con las dos medialunas de 70 centímetros, una caja con alfajorcitos con la cara de los conductores y el logo de Olga, una mochila con vinos y aceite de oliva para regalar y una cartulina con la que me pensaba parar en la ventana del estudio para que me vieran y supieran que había ido para allá”, recapitula Cristian.

“Para colmo, al taxi lo paró la policía y le faltaban algunos papeles, por lo que me tuve que bajar 3 cuadras antes e ir caminando con todo eso en las manos hasta el estudio. ¡Decí que al menos el taxista me explicó cómo llegar!”, cuenta el panadero mendocino a seis días del día que su vida hizo un click.

Es mendocino, hizo la medialuna más grande del país y viajó 32 horas para llevarla a Olga: “Me la piden en todo el país”. Foto: Captura YouTube

Y es que el propio Di Betta reconoce que, desde su aparición y que se extendió durante casi 15 minutos en el streaming de Olga, sus medialunas gigantes se están vendiendo como nunca. Literalmente, “como pan caliente”. Y que ya está recibiendo pedidos para el Día del Padre, para festejar cumpleaños (le piden ese imponente panificado en vez de tortas, por ejemplo) y para desayunos o eventos grupales.

“Me han mandado fotos y videos de 20 personas alrededor de una medialuna, todos desayunando. Y es increíble cómo explotó todo en ventas. Antes hacía 3 o 4 por día, como mucho 6 medialunas gigantes en un fin de semana. Y ahora estamos haciendo entre 50 y 60, solo en un día”, cuenta Cristian a Los Andes.

“Me están haciendo pedidos de todo el país; de La Rioja, de Buenos Aires y hasta un tipo me llamó de Italia para hacer un pedido a unos familiares que viven acá en Argentina”, agrega con emoción e incredulidad en su tono de voz.

Es mendocino, hizo la medialuna más grande del país y viajó 32 horas para llevarla a Olga: “Me la piden en todo el país”. Foto: Gentileza Cristian Di Betta

Cristian ya sabe lo que es ser noticia, y siempre de la mano de sus locuras y creatividad. Porque en 2021, luego de la Copa América que la Selección Argentina de Fútbol ganó en Brasil, el panadero creó sus propios alfajores con el rostro de Emiliano “Dibu” Martínez y la frase distintiva del futbolista: “Mirá que te como”.

Ello le valió recorrer medios de todo el país gracias a esta original idea. Además, cada vez que viene algún famoso (artista o deportista a Mendoza), Di Betta lo agasaja obsquiándole alfajorcitos con el rostro de la celebridad, productos que –además- suele entregar personalmente.

LA MEDIALUNA RÉCORD

Lunes 27 de mayo por la mañana. En Argentina iniciaba una nueva semana hábil después de uno de esos feriados que dejan un sabor agridulce, como esos que quedan en el paladar después de combinar locro y empanadas con pastelitos dulces. Y es que el 25 de mayo, feriado, había coincidido con un sábado, por lo que –para muchos- el feriado no fue tal.

Y, hablando de pastelitos, desde la producción de “Soñé que volaba” iniciaron una encuesta improvisada –telefónica- recorriendo panaderías de todo el país para ver si la gente compraba más de membrillo o de batata. Así fue como se dio el primer contacto entre la panadería Cristián y el programa de streaming de Olga.

“Ni sé cómo dieron con la panadería. Según me explicaron, parece que tenemos buenas reseñas en Google, y por eso cuando pusieron ‘panaderías en Mendoza’, apareció primero la nuestra”, repasa Cristian, quien se ríe al aclarar que no entiende nada de SEO ni de posicionamiento.

Fue la esposa de Cristian, Silvina, quien atendió el llamado al aire del propio Migue Granados. Y tras confirmar que el pastelito más vendido en el local era el de membrillo, ni lerda ni perezosa no demoró en sacar chapa al contar que fabricaban en el lugar la medialuna más grande del país.

Es mendocino, hizo la medialuna más grande del país y viajó 32 horas para llevarla a Olga: “Me la piden en todo el país”. Foto: Gentileza Cristian Di Betta

Seguidora del programa, Silvina llamó al propio Cristian y fue él quien siguió la conversación –siempre por teléfono-, y explicó cómo era la medialuna de 70 centímetros. “¿A que no la traés?”, lo desafió Granados. “Vos no me conocés”, respondió Di Betta, riendo y dejando en claro que el desafío estaba aceptado. Pero, para Migue Granados, todo quedó allí.

Sin embargo, ni bien cortó el llamado, Cristian Di Betta puso manos a la obra y se puso a elaborar no una, sino dos medialunas gigantes con una única meta: como fuese, esos dos productos llegarían a la mesa del programa.

El martes 28 elaboró los dos productos y ese mismo martes, por la tarde, salió con destino a la terminal. Allí compró los pasajes de ida y vuelta a Buenos Aires y, con las cajas de todos los productos que llevaba y una pequeña mochilita para sus cosas personales, partió con destino a la terminal de Retiro.

“Fueron 16 horas de viaje, y llegó temprano el micro, por lo que –con todas las cosas- me fui a hacer tiempo a un café. Como sabía que el programa empezaba a las 10, me tomé un taxi, cargué todo y le pedí al conductor que me llevara”, repasa.

Es mendocino, hizo la medialuna más grande del país y viajó 32 horas para llevarla a Olga: “Me la piden en todo el país”. Foto: Gentileza Cristian Di Betta

Luego del control policial en el taxi y del descenso forzado a tres cuadras del lugar, Di Betta se acomodó las cajas y bártulos –intentando hacer equilibrio- y llegó finalmente hasta la ventana que da a la calle y permite que los streamers y su público mantengan contacto visual.

Solito y solo, Cristian sacó una cartulina con algo escrito a mano, la desplegó con los brazos en alto y, mirando de frente hacia la ventana –en medio del resto del público- se paró sonriente.

“Soy el panadero mendocino de la de 70 centímetro” era lo que se leía, manuscrito. Y cuando Migue Granados y el resto de los conductores lo leyeron, sin poder creer que el hombre hubiese viajado especialmente a Buenos Aires para llevarlo, lo hicieron pasar al estudio. Todo esto en vivo, mientras se emitía el programa del miércoles 29 de mayo.

“Estuve como 15 minutos en el programa. Abrí las dos cajas con las medialunas y hasta llevé un balde de albañil para preparar el café con leche ahí y que pudieran soparlo, porque eso mismo habíamos hablado por teléfono. Midieron las medialunas en vivo y no lo podían creer, no podían creer que yo hubiese viajado solo para llevar las medialunas”, sigue, siempre sonriente, Cristian Di Betta.

Es mendocino, hizo la medialuna más grande del país y viajó 32 horas para llevarla a Olga: “Me la piden en todo el país”. Foto: Gentileza Cristian Di Betta

Ya finalizado el bloque, habiendo probado las dos medialunas récords, habiéndolas sopado en el balde de café con leche y habiendo recibido los alfajores, los vinos y el aceite de oliva, Cristian acomodó su mochila y se dispuso a regresar. Ya iba mucho más liviano de equipaje.

“Tenía el micro de vuelta a las 20 ese mismo miércoles. Y Migue se ofreció a que la producción me pagara el pasaje de vuelta en avión, pero yo ya tenía el pasaje en micro y tenía todo pensado para volverme así. Por lo que le agradecí, pero le dije que me volvía en colectivo nomás”, acota.

A las 20 salió el micro con destino a Mendoza, y el jueves llegó a Mendoza. Y por supuesto que, sin ninguna escala, Cristian Di Betta se fue de la terminal de Guaymallén hasta la panadería para seguir trabajando.

UN ANTES Y UN DESPUÉS

Los días posteriores al fenómeno Olga están siendo tremendos para Cristian Di Betta y su panadería. Los pedidos de medialunas de 70 centímetros crecieron notablemente, y hay eventos grupales y cumpleaños en los que, tras descubrir este innovador producto, mendocinos y mendocinas se animan a encargarla y probarla.

La proximidad del Día del Padre también ha impulsado a muchas personas a inclinarse por este regalo como una alternativa original, y en las redes y telefónicamente llegan pedidos y saludos de todo el país.

La preparación de este producto estrella no es nada simple, y tiene aquellos trucos y secretos que –como buen panadero- Cristian prefiere guardarse. Lo cierto es que, a grandes rasgos, aclara que el proceso de elaboración es similar al de cualquier medialuna, aunque –lógicamente- lleva un proceso de leudado más duradero, así como también la fermentación.

Es mendocino, hizo la medialuna más grande del país y viajó 32 horas para llevarla a Olga: “Me la piden en todo el país”. Foto: Gentileza Cristian Di Betta

Las tiene en dos variedades: la medialuna de 70 centímetros rellena mitad de crema pastelera y mitad de dulce de leche tiene un costo de 6.900 pesos, mientras que aquella rellena de jamón y queso cuesta 8.900 pesos.

“Es muy económica para lo que rinde, y la gente nos ha mandado fotos y videos compartiéndola en la casa, en sus lugares de trabajo. Es como que esta medialuna une a la familia, une a quienes trabajan juntos”, prosigue.

De hecho, aclara que –en base a la degustación que hizo vía streaming- hay gente que le pide un balde de albañilería con café con leche para soparla en la confitería, por lo que también ha comprado algunos de estos recientes.

Seguí leyendo