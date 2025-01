¿Es eficaz la lucha antigranizo?: así lo explica la ciencia

Cuando el cielo se pone negro, cuando comienza a levantarse viento y empiezan a explotar las nubes, uno se pregunta si habrá forma de evitar el desastre o si solo se puede confiar en la suerte, en que esta vez no nos tocará ni la piedra ni los vientos huracanados. ¿La lucha antigranizo es más efectiva que la cruz de sal con el cuchillo clavado en el centro? Quizás no hay respuestas. La tormenta del lunes al atardecer aumentó la incertidumbre.

San Rafael, departamento que apostó a sostener la lucha aérea antigranizo, sufrió la pérdida total de la producción y daños severos generalizados en Real del Padre y áreas circundantes. Después los vientos huracanados causaron daños en La Paz y se sintieron fuerte en otros sectores del Este mendocino.

¿Entonces? ¿Hay forma de atacar las tormentas? ¿Hay manera de reducir los daños?

Una violenta tormenta se registró durante la tarde de este lunes en Real del Padre y provocó graves destrozos.

Para la ciencia, no hay nada que confirme la eficacia de la lucha antigranizo

Juan Antonio Rivera es un científico del Conicet, investigador independiente, doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos.

Si él no tiene respuestas, difícilmente las tenga alguien.

Rivera no responde el llamado telefónico, pero si el mensaje de WhatsApp y acepta contestar algunas consultas por esa vía.

─Científicamente, ¿está probado que se puedan mitigar o contrarrestar las tormentas?

─En 2020 publicamos un artículo científico destacando la falta de estudios que demuestren la eficiencia de la lucha antigranizo en la provincia. Seguimos en la misma situación, es una cuestión de fe y de política, dado que desde el sector científico no hay argumentos para su uso.

Entonces, no hay certezas. Pero, la virulencia de las últimas tormentas en Mendoza, ¿a qué se deben? ¿Es por la falta de lucha antigranizo? ¿Es por el cambio climático? Quizás haya alguna explicación.

Por WhatsApp, el científico responde: “Yo no tengo los datos de las tormentas, así que no te puedo decir si fueron más fuertes que en el pasado”.

La ciencia son datos, certezas, entonces no hay manera de cuestionarle esta respuesta a Rivera.

Pero hay que insistir. No nos podemos quedar con tantas incertidumbres.

─ ¿Se puede hacer algo o hay que aceptar que esto será así de aquí en más?

─ Apostar al desarrollo tecnológico, para generar malla antigranizo más económica y eficiente.

─ Bueno, esto serviría para cultivos, pero no para otras cosas. Por ejemplo: yo vivo en una finca, tengo huerta familiar y animales de granja. No puedo proteger eso con malla. Me parece que no hay muchas alternativas para mi problema, ¿no?

─ Así es la naturaleza, no hay nada que hacer.

No es una respuesta tranquilizadora. Y aún hay otras dudas, tal vez más generales pero que pueden ponernos en contexto.

Los vientos huracanados también afectaron el departamento de La Paz / Gentileza

─ Ahora, en el planeta, ¿se puede advertir que las tormentas y otros fenómenos climáticos son más violentos?

─ El último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) indica un incremento en la frecuencia de eventos extremos de precipitación, parcialmente atribuible al cambio climático asociado a las actividades humanas.

Es una respuesta. Y es contundente. Y las otras también son respuestas contundentes, más allá de que uno solo buscaba sacarse la angustia y le bastaba un “todo va a estar bien”, un consuelo que la ciencia no está dispuesta a dar.

