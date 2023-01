Es docente pero dejó todo para acompañar a la mamá de Fernando Báez Sosa: “Sentí la necesidad de estar con ella”.

Graciela se conmovió al conocer la noticia sobre la brutal muerte de Fernando Báez Sosa. Sin embargo, optó por no quedarse solo con el dolor: sin ningún tipo de vínculo con la familia de la víctima, decidió que de algún modo iba a luchar para que el caso tuviera Justicia.

Con esa consigna, estuvo presente en marchas, dialogó con los padres de Fernando y ahora, al momento del juicio, dejó todo en Buenos Aires y viajó hasta Dolores para estar cerca de Graciela y Silvino.

“Es un caso que me conmocionó”, dijo Graciela en diálogo con Telefe Noticias. “Yo quiero que se haga Justicia, que sea una Justicia ejemplar, que caiga todo el peso de la ley”, agregó la docente, que hizo carteles con la imagen de Fernando para colocarlos sobre el vallado policial, detalla A 24.

Las fotos que Graciela lleva al juicio.

“Yo soy de Buenos Aires y vine a Dolores para seguir de cerca el juicio y acompañar a los papás. A Graciela la acompañé en la marcha que se hizo en el Congreso. Luego, otro día, me estaba yendo al centro y la vi a ella sentada en el Congreso con una bandera, solita en el cordón. Y me bajé y me quedé con ella hasta lo último”, contó luego para explicar qué la llevó a tomar la decisión de estar cerca de los Báez Sosa.

Tras revelar que lleva un prendedor que le regaló la mamá de Fernando, Graciela afirmó que busca ser una suerte de apoyo para Graciela y Silvino antes de entrar a la sala donde se realiza el juicio. “A la mañana vengo, pongo las fotos, los espero y los saludo. Se nota que ellos están acompañados por todos los que estamos acá”, señaló.

Respecto de su decisión de viajar a Dolores, recordó: “Cuando empezó el juicio sentí la necesidad de estar con ella. Así que me decidí, armé todo como para venirme y traje las fotos. Porque cuando yo veía todo desde Buenos Aires, únicamente había rejas, no había nada sobre Fernando. Entonces armé estas fotos para ponerlas”.

Del mismo modo que los millones que siguen a diario los debates, la docente solo pide una cosa: “Debe haber justicia para que ella tenga paz en su alma y que Fernando pueda descansar en paz”.