Es Argentina, crea filtros para Instagram y es tendencia mundial: su historia

Agustina Ficher es la joven argentina creadora de algunos de los filtros de Instagram más famosos, que en pocos meses ya acumularon más de 6.000 millones de impresiones. Sus creaciones fueron elegidas por figuras populares como las Kardashian, Juana Tinelli y L-Gante.

Esta semana, después del pico de popularidad alcanzado por el trapero L-Gante, la joven le dedicó un filtro que emula sus tatuajes con realidad aumentada, y fue furor. El mismo músico lo usa casi a diario, y distintos influencers se “tatuaron” para las redes, según Clarín.

“Todo empezó de manera casual. Alex Acosta, que hace la dirección de fotografía en sus videoclips, me empezó a seguir. Intercambiamos un par de palabras y me comentó que le gustaban mis filtros, y ahí fue cuando le dije, medio en chiste, medio en serio: ‘Le puedo hacer uno a L-Gante con sus tatuajes se lo mostrás’. ¡Le encantó la idea!”, cuenta, entre risas.

Su filtro FAVS fue el puntapié inicial para que Agustina Ficher sea tendencia. gentileza

Nacida en Río Gallegos, Santa Cruz, pero radicada en Buenos Aires, suele estar atenta no sólo a las tendencias en redes, sino a las noticias que tienen impacto.

“Cuando sucedió lo de ‘L-Gante’ de Cristina Fernández de Kircher, supe que era el momento indicado para lanzarlo. Así que me instalé en la computadora el fin de semana y lo hice. ¡Estuve desde las 4 de la tarde del sábado hasta las 6 de la mañana del domingo!”, explica.

“Me divirtió mucho hacerlo -agrega- porque es una persona que admiro, me encanta todo lo que hace y su historia de vida. A los 20 minutos de haber publicado el filtro, L-gante ya lo estaba compartiendo en sus historias”.

El mismo L-Gante le mandó un audio para agradecerle y cientos de fans le escribieron para decirle que les encantaba y que agradecían que lo hubiese homenajeado de esa forma.

Cabe resaltar que en las primeras 12 horas el filtro alcanzó el medio millón de impresiones y continúa creciendo.

Los tatuajes de L-Gante en el cuerpo de Agustina. gentileza

A los 24 años, mientras termina un máster en Marketing y trabaja en Súper, una agencia que presta servicios de creatividad para Mercado Libre, sigue buscando ideas que la inspiren a crear nuevas piezas.

Agustina estudió publicidad, después estudió creatividad y trabajó en Polka, donde fue responsable del desembarco de la productora en TikTok. “Eso me dio la gimnasia de estar atenta a los trends del momento y aplicarlos creativamente al perfil de la productora”, apunta. En plena pandemia, aburrida y con ganas de hacer algo nuevo, comenzó a buscar información y a practicar.

Conoció varios creadores que la motivaron: “@demiandrou y @nahir.esper son dos creadores que me inspiraron; sus filtros la rompían por todo el mundo y cuando me enteré que eran de Argentina no lo podía creer”, recuerda.

Se descargó Spark AR, el software gratuito que ofrece Facebook para crear proyectos de realidad aumentada, y se quedaba en vela mirando tutoriales en ruso o portugués -no había otros- para aprender a usarlo.

Kim Kardashian usa los filtros de Agustina. gentileza

En septiembre de 2020, después de muchos intentos fallidos y poco usados, sacó “FAVS”. Este filtro imita el carrete de fotos favoritas de Instagram.

“Era una idea simple, pero por alguna razón a la gente le encantó. Lo empezaron a usar influencers de acá, como Lizardo Ponce, Stephanie Demner, Juana Tinelli, Diego Poggi, Greta Cozzolinox, entre otros. Y de Argentina llegó al mundo. Hasta lo usaron todas las Kardashians, Kylie Jenner, Gigi Hadid, Camilo, Danna Paola, Em Rata y muchos más”, repasa.

Así fue como ese filtro llegó a las 4.6 mil millones de impresiones. Motivada, empezó a hacer más y la gente la seguía para ver qué filtros nuevos sacaba. Hoy suma casi 60 mil seguidores, y a diario recibe mensajes de felicitaciones, de gente desconocida que la alienta a que haga más.

Influencers y empresas del exterior comenzaron a pedirle filtros específicos, o pedirle que les diseñara algo inspirada en sus proyectos. Trabajó con gente de Egipto hasta Londres, y hoy la requieren desde marcas, perfiles personales y agencias de publicidad.

Lizardo Ponce, otro de los famosos influencers que utilizas las creaciones de Agustina. gentileza

Por eso está terminando de definir los detalles para abrir Studio AR (AR por Augmented Reality y por Argentina), junto con su amigo Braian, un excelente director de arte, para ofrecer experiencias de realidad aumentada aplicadas a redes sociales.

“Yo busco inspiración en absolutamente todo el contenido que consumo durante el día. Puede ir desde imágenes en Pinterest hasta la misma interfaz de Instagram, como también alguna serie que esté viendo. Con las marcas es más directo: vienen con una idea más o menos pensada y yo trato de darle la vuelta creativa teniendo en cuenta qué se usa en el momento y adaptándolo a su estética”, describe.

Aunque para muchos recién llegados a las redes los filtros son pura diversión, se están convirtiendo en un foco de negocios y tendencias. Al principio eran poco utilizados, y servían para adornar las stories y que no parecieran tan aburridas. Después fue el boom de los filtros estéticos, los que modifican la cara y agregan maquillaje. Hoy el contenido es mucho más variado, el software se fue actualizando con funciones más diversas y comenzó a circular más información sobre cómo se hacen, haciéndolo más accesible a nuevos creadores.

“Cada vez más perfiles los usan, realmente hay filtros para todos los gustos -apunta la especialista-. Viéndolo desde el punto de vista del marketing, creo que es una herramienta muy potente si está bien desarrollada. Tiendas como Gucci o Dior ya tienen sus propios filtros para que los usuarios puedan ‘probar’ los productos antes de comprarlos. Sin ir más lejos, una peluquería puede tener su propio filtro para que sus clientes puedan ver como le quedaría X color de pelo, o una marca de maquillaje puede tener un filtro para mostrar diferentes tonalidades de un labial”, describe.

En el perfil de Instagram de Agustina podés descargar sus famosos filtros. gentileza

Agustina tiene alrededor de 40 filtros los cuales juntan casi 6 mil millones de impresiones. Entre los más conocidos se encuentran Favs, New Post y Key photo. Estos están alineados con la estética de Instagram y de iPhone.

Hay dos maneras de agregarlos a la propia galería: hay que ir al perfil de Instagram @agusfich, ir a las stories destacadas y en L-Gante o Filtros, ir recorriendo las historias hasta el filtro buscado. Ahí hay que clickear donde dice el nombre del filtro, arriba a la izquierda, y elegir la opción “guardar efecto” o “probar” para testearlo.

También se puede agregar directamente si algún perfil de los seguidos lo está usando en una historia.