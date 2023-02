Es artista, hace todos los días 100 kilómetros para ir a los ensayos de Vendimia pero le robaron su camioneta

Benito González no sólo es un reconocido artista de vendimia sino también uno solidario. Cada día viaja desde San Carlos hasta Mendoza Capital para los ensayos del Acto Central de la Vendimia y lleva a dos de sus hijos y otros dos artistas de la zona en su camioneta, algo que ya no puede hacer más porque se la robaron.

El artista de 54 años se quedó sin su vehículo cuando se lo sustrajeron afuera del Club Pacífico, en la cuarta sección, mientras ensayaban su rutina para la Fiesta. Rápidamente compartió en las redes sociales imágenes de su camioneta Chevrolet Luv, color blanco y con patente CPY 404, contando que se la sustrajeron el lunes 6 de febrero. El vehículo era de su padre, lo que le da a su apego al vehículo un vínculo más especial.

Ayuda municipal

Su historia no pasó desapercibida y, aunque la camioneta no ha aparecido, la Municipalidad de San Carlos a partir del martes dispuso una combi para que los bailarines de San Carlos y Tunuyán puedan seguir haciendo el viaje de ida y vuelta a los ensayos. “La municipalidad se ha puesto en nuestra piel” contó Benito a Los Andes.

Benito, padre de 5 hijos, vive en Chilecito, San Carlos y desde los 8 es bailarín y este año será su Vendimia número 23. El artista ha sido director de varias vendimias departamentales, coordinador y jurado de la elección de Flor Provincial en San Carlos y delegado en muchos eventos culturales. Actualmente, trabaja en el área de cultura y tradición de la Municipalidad de San Carlos.

Una vida de Vendimia

Benito en diálogo con diario Los Andes contó lo que significa el arte para él “La danza, para nosotros es un trabajo, aunque para muchos por ahí el bailar no les significa un trabajo. Vivimos del arte, somos artistas y bailarines y lo vamos a seguir siendo toda la vida, es nuestra pasión”. Y agregó que “los bailarines somos pocos valorados”.

Benito durante la celebración de la Fiesta de la Vendimia 2022.

“Vamos todos los días a Mendoza. Viajamos la primera semana alternando vehículos y este lunes fuimos en la Chevrolet Luv. Llegamos al Club Pacífico estacionando en el sector oeste de la calle Perú frente al estadio. Los ensayos comienzan a las 20:30 y terminan a las 0″ contó al diario.

Benito siguió relatando el hecho: “Nosotros llegamos el día lunes como de costumbre estacionamos y entramos a las 20:33. Al salir a las 00 horas me encuentro con que la camioneta ya no estaba. Por comentarios de uno de los empleados del estadio Pacífico que hacía cambio de guardia a las 22, dijo que cuando llegó ya no había ninguna camioneta”.

Hizo la denuncia por internet y se acercó un móvil de la policía. El problema fue que los chicos que viajaban con él en la camioneta no tenían como volver porque el vehículo ya no estaba. Gabriela Cánovas, encargada de la logística de bailarines de la vendimia, se hizo cargo de transportar a los bailarines pagando un remís en forma particular para que llegaran hasta San Carlos.

Sus colegas le ofrecieron lugar para hospedarse en Ciudad y poder realizar los trámites correspondientes al siguiente día. Pablo Moreno, Director de Producción Cultural y Vendimia del Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza, se puso su disposición y lo acompañó a ver las cámaras del club, “Vamos a ver las cámaras, entramos 20:33 más o menos y a las 20:54 ya no estaba. No sabemos quién se la robó, no se alcanza a ver. Seguramente, nos han estado mirando, nos han estado siguiendo. Lamentablemente nos sucedió”.

El vehículo era de su papá y la compartían: “La camioneta la usábamos en forma particular, yo y mi viejo. Mi papá para los trabajos que realizamos permanentemente. Era una herramienta de trabajo”.

Según cuenta Benito, no es la primera vez que pasa. Muchos de sus colegas han sufrido el robo de estéreos y forcejeos de puestas. “Es lamentable, lo material alguna vez lo recuperaremos, va a costar muchísimo, no es un elemento que se recupere de hoy para mañana”, “Convivimos con delincuentes que se encargan de vivir de lo ajeno y que muchas veces están tapados por el mismo sistema. Es triste pero real”.

Benito agradeció por el apoyo a Sandra Martelossi, directora de la secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Carlos, y a Rolando Scanio, intendente del municipio, que se pusieron a disposición para lo que necesiten los artistas.

“Un agradecimiento enorme a todos los compañeros de baile, vecinos, amigos y agrupaciones que se solidarizaron en compartir la sustracción de la camioneta porque todos saben que es un elemento de trabajo conociendo a lo que nos dedicamos” concluyó en la charla con Los Andes.

Los datos del vehículo son: marca Chevrolet Luv, color blanco con patente CPY 404. Benito y su familia siguen pidiendo ayuda para recuperarla. Cualquier información comunicarse al número telefónico: 2622628936.