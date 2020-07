Epidemiología tiene rango de dirección y Nadal puso a una médica de su confianza

Son días agitados en el Gobierno provincial que, debido a los contagios por Covid-19, pidió a la ciudadanía que no salga de sus hogares y así evitar que la curva se dispare, también puertas para adentro se reordena.

A raíz de las dudas que se suscitaron en torno a la continuidad de Rubén Cerchai al frente del área que integran especialista en epidemiología, desde el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes aclararon que el médico “sigue trabajando”. Él, por su parte, dijo a Los Andes que “hace dos meses” dejó de integrar “el equipo íntimo que toma decisiones”.

Con la jerarquización del área que pretende Ana Nadal, Andrea Falaschi asumirá hoy en la Dirección de Epidemiología y Gestión de Calidad Integral de Salud. Tendrá bajo su órbita a Rubén Cerchiai, el actual coordinador de los departamentos de Epidemiología, Laboratorio de Salud Pública e Inmunizaciones, cuyos responsables son Gonzalo Vera Bello, Mario Bustos Guillén e Iris Aguilar.

Una de las principales funciones que desempeñará será la vigilancia epidemiológica del Covid-19 en pacientes que están actualmente escudados en sus hogares. Luego, pensando en una post pandemia, se abocará a enfermedades transmisibles, no transmisibles y relacionadas con riesgos ambientales.

El área se ha ampliado porque funcionaba con 6 personas y actualmente hay 30, que son quienes hacen el seguimiento telefónico diario de estos pacientes. Además, estará a su cargo el relevamiento de datos de pandemia, la carga de los mismos y de otros indicadores epidemiológicos.

Falaschi actualmente es la Jefa de Servicio de Epidemiología del Hospital Notti, cargo que dejará en suspenso al asumir como directora por ser de mayor jerarquía. Pablo Melonari, Jefe de Infectología del nosocomio infantil quien se está desplegando en esas funciones. Entre otras credenciales que exhibe, integra la Sociedad Argentina de Pediatría y es profesora de la cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Mendoza.

Andrea Falaschi, explicó a Los Andes los desafíos que tiene en este cargo que “viene a darle mayor relevancia al área epidemiológica y a tratar de que los datos generados por la vigilancia sirvan para tomar decisiones de políticas sanitarias basadas en la realidad”.

“El desafío es poder coordinar los distintos sectores que van a quedar bajo la dirección para que la información sea efectiva, de calidad y oportuna para la toma de decisiones. También trabajar en la seguridad del paciente, en las distintas ramas de la seguridad del paciente, de la calidad de atención que pueden brindar accesibilidad y oportunidad. Desde el dato epidemiológico poderlo transformar en esta oportunidad de acción”, comentó.

En conversación con la titular de la cartera de salud, la nueva funcionaria destacó que “ella espera que pueda darle cumplimiento a esta visión de la dirección. Ha convocado a su gestión para la pandemia a la comisión de vigilancia epidemiologia, lo ha hecho para que quede vigente después de la pandemia para generar protocolos estandarizados y de calidad para manejar los mismos códigos en los distintos lugares de atención”.

Falaschi insistió en que “hay que ver el día a día, porque tiene que ver con la cantidad de personas que consultan al sistema de salud y los que buscamos, que son los contactos estrechos que buscamos”.

“Para tener una visión más acertada hay que mirar una tendencia y un periodo más largo que el día a día”, destacó.

Acerca de la relación laboral con Rubén Cerchiai, bajó el tono a las versiones de un posible alejamiento e incluso comentó que ha hablado ayer “permanentemente con él. En ningún momento fue separado del cargo ni es la intención de la conducción del ministerio”.

“Hemos trabajado juntos muchas veces, él es pediatra igual que yo. Va a ser un gusto trabajar con él y que siga con la coordinación, para capitalizar su experiencia y para la transición porque está cerca de jubilarse y es bueno tener una transición ordenada”, recalcó.

¿Qué pasó y pasará con Cerchiai?

Rubén Cerchiai puso luz acerca de los rumores que hablaban de su alejamiento del área de Epidemiología en un momento clave en el combate del coronavius. “No me pidieron la renuncia ni mucho menos. La ministra tiene un núcleo de confianza, digamos una ‘mesa chica’ y ha tomado la decisión de designar a otra persona en el cargo de director de epidemiologia, una persona de su confianza”, aclaró a Los Andes.

“Ahora, la ministra está reorganizando sus filas, vuelve a crear el cargo de director y designa a una persona de su confianza”, indicó el especialista que está en condiciones de iniciar los trámites jubilatorios y que además tiene varios días de licencia para tomarse pero que aun continúa trabajando en su oficina.

El actual coordinador asegura que en los últimos tiempos “hubo diferencias porque he expresado puntos de vista que no estaba realmente convencido de que fuera así, pero no de mal modo”.

“Por mi temperamento, que ha sido en algún momento ‘fogoso’, no puedo callarme. Nunca mi intención fue ser rupturista, pero cuando uno tiene puntos de vista diferentes lo tiene que decir sino no sería honesto”, agregó.

Insistió también en que “hace bastante tiempo que no forma parte de la mesa chica” y que la ministra Ana Nadal “tiene todo el derecho de designar a una persona de su entera confianza en ese cargo de jerarquía”. Por lo tanto, resume que deja de pertenecer “a ese equipo íntimo de asesores”.

Desde el ministerio comunicaron que no hay alejamiento, y que esta decisión fue comunicada el viernes. “Hubo una reunión con personas de epidemiología, donde se le dijo que iba a seguir siendo el coordinador hasta que le salga la jubilación, pero que se iba a crear la dirección porque hay un plan mucho más grade post pandemia”, indicaron.

“Los partes que se difunden todas las noches los hace él, los hizo el fin de semana y los seguirá haciendo, no se ha modificado nada en sus funciones”, resaltaron.

Mesas chicas y más grandes

El funcionamiento puertas adentro del quinto piso de la Casa de Gobierno, en tiempos de pandemia, se conforma a través de distintas mesas de trabajo. La más grande podría decirse la que integran los funcionarios del área, en donde están subsecretarios, directores y funcionarios de rango jerárquico y que encabeza Ana Nadal. Allí, la figura de Mariana Álvarez, la subsecretaria de Planificación y Coberturas Públicas Sanitarias es muy cercana a la titular de la cartera y una de las personas en la que deposita su confianza.

Esta mesa “política” es la que recauda toda la información y luego de ser analizada, es la que lleva Ana Nadal ante el Comité de Ministros, que integra también el gobernador Rodolfo Suárez y desde donde surgen las medidas que se toman en torno al avance del Covid-19.

Hay otra, denominada “mesa chica” en donde también está Álvarez y gente de confianza con la que la ministra llegó a la cartera, como son Bruno De Pasquale, Asesor de Gabinete y Daniel Di Giuseppe, el Jefe de Gabinete, el virólogo Carlos Espul, Sandra Tennerini que se desempeña como directora general de Administración del ministerio. Desde allí aclararon que Oscar Sagaz tampoco está relegado, sino que sigue trabajando de la misma forma.

A escasísimos metros del despacho de Nadal, en la oficina que ocupaba Di Giuseppe que se mudó a otra, trabajan permanentemente un grupo de infectólogos integrado por Andrea Falaschi, Silvia Attorri, jefa del servicio de Infectología del Hospital Lagomaggiore y Claudio Amadio. Mientras que Vera Bello, Cerchiai y Mirna Cabral, médica infectóloga del Hospital Central trabajan desde sus oficinas. “La ministra prefiere tenerlos más cerca, te permite actuar mucho más rápido cuando hay casos”, comentaron desde el quinto piso.