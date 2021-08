Entusiasmo y dudas en el regreso de los más pequeños a las clases diarias

Tras 504 días sin haber estado todos juntos en un aula, este lunes volvieron a la presencialidad absoluta -como la han denominado- los alumnos más pequeños de la provincia. Así, 169.000 chicos mendocinos de salas de 4 y 5 años (Nivel Inicial) y de primero, segundo y tercer grado de primaria irán a partir de ahora todos los días a la escuela con el curso completo. La decisión involucra a 1.200 establecimientos públicos y privados de toda Mendoza.

En los colegios, en general, evaluaron el retorno como positivo para los chicos, ya que estos se mostraron muy entusiasmados, sobre todo por volver a compartir tiempo con sus compañeros.

“Hemos trabajado excelentemente porque la escuela es pequeña. Tengo una sección de cada grado, por lo tanto no es complejo el armado de la organización institucional”, dijo Claudia Trujillo, directora de la Escuela Laprida de Ciudad.

Respecto de los cambios que debieron implementarse, dijo que no es lo mismo trabajar con grupos de 12 chicos a tener 24 o 28. “La disposición dentro del espacio áulico fue diferente, antes se sentaban de a uno y hoy hemos armado grupos, hemos hablado con las docentes para que se mantenga el mismo grupo y no pueden cambiarse de banco”, detalló.

Alumnos izan la bandera en la Escuela Carmen Ponce de Videla en el regreso a clases presenciales en Mendoza. Orlando Pelichotti | Los Andes

Ansiedad, entusiasmo, efervescencia, felicidad, son las palabras que las docentes usaron para expresar lo que vieron en los alumnos. “Los chicos están felices porque se reencuentran con sus compañeritos”, relató la directora de la Escuela Lemos de Godoy Cruz, Laura González.

Un capítulo especial merecen los chicos de primer grado, que fueron señalados como particularmente felices por volver. Claro, iniciaron en marzo el primer ciclo sin haber terminado de probar el gusto de ir a la primaria y sus nuevas formas, tan distintas del Nivel Inicial. Incluso casi no alcanzaron a conocer a sus compañeros. “Los alumnos de primerito estaban muy ansiosos, vienen juntos desde sala 4 y llevaban un año y medio sin encontrarse todos”, destacó González.

“Fue hermoso volver”, dijo Fernanda, docente de sala de 5. Explicó que se dispuso que se sentaran tres alumnos por mesita y estuvieron con barbijo toda la mañana. “Ellos estaban con mucha ansiedad, les hablé sobre esta situación y recomenzamos una rutina nueva que les permita a ellos organizarse y bajar esa ansiedad”, contó.

También regresaron a las aulas alumnos de Educación Especial en atención temprana, SEOS y Centros de Apoyo Educativos. Por otra parte, la Dirección General de Escuelas (DGE) espera incorporar a la presencialidad absoluta a los alumnos de cuarto, quinto, sexto y séptimo grado de primaria a partir del martes 17 de agosto, si las condiciones acompañan y según se evalúe. Así lo confirmaron desde el área en función de sus expectativas y apuntan a que dentro de 4 semanas pueda volver la secundaria, es decir a partir del 30 agosto.

También hubo críticas

No todos están tan conformes. En un jardín de Maipú, las maestras se manifestaron molestas. “Por los espacios físicos que hay dentro de las salas no hay tanta distancia, se cumple a medias en nuestro caso que las salas son pequeñas”, dijo una de ellas. Esto es algo que ya habían advertido otros docentes.

Alumnos del segundo grado de la escuela Doctor Julio Lemos también regresaron a clases presenciales y sin burbuja. Orlando Pelichotti | Los Andes

Dijeron que no les queda claro que en el protocolo diga que no debe cumplirse la distancia dentro del aula. En el resto de los espacios, dijeron que los chicos están muy adaptados al protocolo.

El regreso a esta presencialidad absoluta se da en el marco de un conflicto de opiniones entre el gobierno local y el nacional.

La polémica se instaló respecto del cómo implementar las actividades.

Mendoza y Ciudad Autónoma de Buenos Aires optaron por no avalar el protocolo que sostiene el distanciamiento entre personas de 1,5 metros dentro del aula y tampoco la asistencia por burbujas, sino que la burbuja será todo el curso (ver aparte).

“Si tenemos que respetar el metro y medio de distancia no creo que ninguna escuela pueda hacerlo, entonces se seguirá con las burbujas”, dijo González, a tono con la DGE.

Para el doctor Sergio Saracco, director del Observatorio de Salud Pública de la facultad Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, la amenaza existe, porque la positividad de casos es alta y para disminuir el riesgo lo que hay es apelar a los elementos de protección. “Las normas universales aceptadas son que para una infección de este tipo, es decir respiratoria, los elementos para evitar la transmisión son el uso permanente de barbijos, la distancia interpersonal y la ventilación”, remarcó

Mencionó que si en una burbuja hay poca gente se van a contagiar menos personas.

Adaptados

En las escuelas consultadas aseguraron que los chicos ya tienen incorporadas las medidas de prevención, en particular el uso de barbijo, por lo que no ha sido difícil su cumplimento. Es que aseguran que en los más chicos esto es más fácil y que incluso en Nivel Inicial es usual que lo tengan colocado todo el tiempo pese a que este no es un requisito.

“Las medidas siguen siendo las mismas, no nos vamos a relajar en cuanto a protocolo porque estamos aún en situación de pandemia”, resaltó González. “Los chicos desde la salita de 4 están con barbijo, aunque no es obligatorio, pero los tienen puestos, lo tienen incorporado”, señaló.

“En un comienzo pensamos que no sería tan fácil”, aceptó. La directora explicó que en marzo puede haber existido cierto temor porque no se sabía cómo se iba a proceder ni los resultados. Pero dijo que han sido buenos y que las escuelas están acostumbradas a seguir protocolos y respetar ciertas formas de convivencia, porque de otro modo, tanta gente y tanto tiempo en un mismo lugar sería imposible. Remarcó que los chicos antes tampoco cambiaban de lugar de mesa.

“Vamos a mantener la medida de que todos estén sentados en el mismo lugar hasta fin de año”, informó además. Además, reconoció que las docentes querían tenerlos en el aula “porque la bimodalidad a veces se complica”.

Protocolo

González destacó que la escuela es una de las instituciones que más respeta los protocolos y que los papás no han manifestado quejas por la falta de distancia y las nuevas disposiciones.

“Están contentos por la organización familiar, la gente trabaja y los chicos están viniendo una semana si y otra no, con estos 6 meses que han pasado se han tranquilizado porque ven que se respetan los protocolos”.

La evaluación que hacen las directoras consultadas es que todo el sistema se ha adaptado bien a la situación, que alumnos, docentes y padres respetan las disposiciones y que en general hay una valoración del retorno.

“Los papás son muy respetuosos, ya desde el inicio hemos marcado el espacio correspondiente en la vereda y siempre se los recuerdo”, apuntó la directora de la escuela Laprida.

Dado que el protocolo ha solicitado que no se generen aglomeraciones, sobre todo al ingreso y al egreso, explicó que han implementado un ingreso diferenciado.

En un recorrido por el patio, mostró a Los Andes la estrategia que han implementado para evitar que se aglomeren durante el recreo. Han pintado juegos en el piso y de esa manera pueden mantenerse en grupos y jugar distanciados. Otros chicos jugaban de a poquitos con algún juego de mesa.

Controversia

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró hoy que es “irresponsable” la decisión tomada por el Gobierno de Mendoza y también de la Ciudad de Buenos Aires de regresar a clases presenciales sin guardar la distancia de un metro y medio dentro de las aulas. El “retruco” no se hizo esperar desde la Dirección General de Escuelas. La subsecretaria de Educación de DGE Graciela Orelogio sostuvo que los dichos del Ministro “corren por su cuenta” y disparó: “Fue irresponsable no dar clases el año pasado cuando la evidencia decía otra cosa”.

Lo que sostiene la DGE es que serían muy pocas las aulas disponibles para garantizarlo con todo el curso presente.