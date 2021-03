Entusiasmados y a la espera de la segunda dosis: historias de los primeros vacunados en Mendoza

Para Raúl Gordillo (71) el lunes 1 de marzo de 2021 no será un día más; y su entusiasmo y su rostro lo evidencian notoriamente. A días de que se cumpla el primer año desde la declaración del coronavirus como pandemia y de que se decretara el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en todo el país -y que se extendió hasta junio en Mendoza-; Raúl se convirtió en uno de los primeros mayores de 70 años vacunados contra el Covid-19 en Mendoza. “Nos inscribimos juntos a Mercedes, mi esposa (72) y ella viene ahora en el próximo turno. La verdad es que estoy muy contento, esperaba el momento para poder vacunarme y nunca tuve dudas; más allá de las distintas versiones de si llegaban o no las vacunas”, contó el hombre domiciliado en la zona de La Estanzuela, de Godoy Cruz.

Los ciudadanos y las ciudadanas que recibieron la primera dosis fueron vacunados con aplicaciones de la vacuna rusa Sputnik V y la Covishield (Oxford/AstraZeneca producida en India). Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes. Orlando Pelichotti / Los Andes

Raúl fue uno de los 190 vecinos de Godoy Cruz mayores de 70 años que este lunes por la mañana recibieron la primera aplicación de la vacuna contra el coronavirus . Fue en el Parque Estación Benegas (Godoy Cruz), donde el municipio montó un centro de vacunación para este grupo de vecinos. Una conocida lo ayudó a él -y a Mercedes- a obtener el turno. “Estuve 5 minutos y fue apenas un pinchacito, todo muy rápido. Y espero ansioso que llegue la segunda dosis ahora”, destacó con entusiasmo; mientras sujetaba la libreta donde acababan de dejar constancia de que había recibido la primera dosis de la Sputnik V en el lugar.

Para la segunda dosis deberán pasar, al menos, 21 días. Pero -al igual que ocurrió con la confirmación para recibir esta primera aplicación; deberá esperar a que le confirmen al teléfono que debe presentarse en una determinada fecha y a una determinada hora. “Somos un matrimonio al que siempre le ha gustado salir a caminar, ir a hacer compras o a tomar aire. Y ahora hemos tenido que guardarnos desde hace un año. Sabemos que con la vacuna hay que seguir cuidándose, pero ojalá podamos recuperar algo de eso”, resaltó el hombre; quien fue contundente a la hora de dejar un mensaje a otras personas que -quizás- duden todavía sobre si inmunizarse o no. “Les diría que se vacunen, que no tengan miedo”, sintetizó.

Una luz de esperanza

Santiago Galea (71) también tuvo su turno este lunes por la mañana; por lo que fue otro de los primeros godoicruceños en recibir la primera de las dosis de la vacuna. “La esperaba con ganas; la verdad es que es la única forma de empezar a salir de esta situación. Es una vacuna más, no entiendo por qué la gente le tiene tanto medio o por qué hay tanto temor. Nunca tuve dudas de vacunarme, y a mí de chico me tocó vivir la época de la Parálisis infantil, que fue algo terrible. Era muy triste, porque atacaba a los niños, y cuando uno ve esas cosas, empieza a confiar en la medicina”, destacó el hombre, quien vive a pocas cuadras del Parque Estación Benegas.

“Me inscribí solo, porque me he dedicado toda la vida a la Informática y entiendo un poco cómo es esto-. Igual eso no significa que hoy mis nietos me enseñen todo, porque la tecnología no es la misma. ¡Para nada!”, sintetizó entre risas.

La voz de la experiencia

A algunas sillas de distancia de Santiago, descansaba Iris. ella había recibido la primera dosis de la Sputnik V hacía unos instantes (se está aplicando la Covishield -desarrollada por Oxford/AstraZeneca y producida en la India- y también la Sputnik -Rusia- en estos casos) y aguardaba para regresar a su casa. “Nunca dudé de las vacunas. Mis hijas un poco sí, porque le tienen miedo a lo que viene de Rusia. Pero yo les dije que la vacuna Sabin también se desarrolló en la Unión Soviética. ¿Qué tiene que ver dónde la desarrollaron?”, resumió casi entre risas la mujer.

El centro de vacunación en el Parque Estación Benegas cuenta con sillas y áreas de recuperación.

La familia unida

Ni siquiera el alzheimer fue un obstáculo para que Raúl (80) recibiera la primera dosis de la Sputnik V esta mañana, también en Godoy Cruz. Junto a él estaba su esposa, Raquel (77) y quien ya ha gestionado el turno, aunque aguarda confirmación en su caso. El hijo de ambos, Román Aguilera, completaba la postal familiar. Los tres descansaban en uno de los bancos del espacio verde mientras disfrutaban del aire libre, minutos después de que el hombre hubiera recibido la aplicación.

“Esperábamos que llegara este momento”, coincidieron Raquel y Román. “Mi hermana sacó el turno y esta mañana los acompañé yo”, agregó Román; dejando en claro que para poder concretar la vacunación recurrieron a un buen trabajo familiar en equipo.

Raúl (80) recibió la vacuna esta mañana. Lo acompañaron su esposa Raquel (77 y quien estpa a la espera de que confirmen su turno) y el hijo de ambos, Román.

“Nunca tuvimos dudas de ninguna de las vacunas. Yo le dije a una amiga que apenas empezaran a vacuna, me iba a anotar. Y así lo hice”, sintetizó Raquel. Luego de tomar algo de aire fresco y descansar en el Parque Estación Benegas, el matrimonio y su hijo se levantaron del banquito, dieron un par de vueltas por el espacio verde; y regresaron a su casa del barrio El Trapiche.

Recuperada

Elvira (72) también inició el proceso de inmunización esta mañana. Sin el temor, quizás, de alguien que ya transitó la enfermedad; pero con mucho respeto y cuidado, la mujer también se mostró aliviada tras recibir la primera dosis de la Sputnik V. “Yo ya tuve coronavirus y, por suerte, no tuve grandes complicaciones. Estuve en la Clínica Santa María, donde las enfermeras y médicos me trataron muy bien y se preocuparon por mí. Y ahora vengo a vacunarme, pero sin dejar de tener en claro que me tengo que cuidar”, resumió la mujer en los instantes posteriores a recibir la inyección.

Las cajas vacías de las vacunas que se fueron aplicando durante la mañana del lunes en el Parque Estación Benegas (Godoy Cruz).

Informado

Julio Domínguez también vive en Godoy Cruz y, como él mismo dice -entre risas-, apenas tiene 81 años. También fue inmunizado con la primera dosis de la Sputnik, y contó que las publicaciones científicas lo dejaron tranquilo.

“Muy al principio tuve algo de temor y dudas, porque en los diarios y televisión se decía primero una cosa, luego otra. pero cuando leí que la revista inglesa decía que la vacuna rusa tenía una eficacia de casi 92% ; me quedé tranquilo y me anoté sin dudas”, resumió Julio.

Sus dos hermanos lo acompañaron al momento de completar la inscripción online y fue el hijo de uno de ellos (sobrina de Julio) quien los anotó en la página web. “La verdad es que he estado menos de 5 minutos en el lugar, y han cumplido con los horarios de forma perfecta. ¡Hasta me vacunaron antes de mi turno!. Ahora queda esperar la segunda dosis”, cerró con entusiasmo.